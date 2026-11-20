Il talento argentino del Como lanciato dal tecnico Cesc Fabregas secondo i media spagnoli tornerà a Madrid la prossima estate

Quello che avrebbe progettato Florentino Perez custodisce un tratto geniale, pur essendo un colpo annunciato. L’operazione è la più attesa, discussa e controversa sebbene annunciata per via degli attori che saranno investiti: il rientro a Madrid dell’argentino Nico Paz, pilastro della nuova Argentina e destinato a diventare l‘erede di Leo Messi, incide sull’impresa meravigliosa plasmata al Como dalla mentalità di Cesc Fabregas. Manca solo il quando a definire il ritorno al Real del centrocampista offensivo su cui oggi si sprecano le valutazioni di mercato e che ad ora potrebbe essere pagato non meno di 80 milioni di euro.

Nico Paz, il rientro a Madrid

Quanto accaduto la scorsa estate è sato un piccolo capolavoro, sul versante degli equilibri perché Florentino non aveva esercitato l’opzione di recompra a 9 milioni di euro e aveva ceduto al Como il 50% dei diritti sull’argentino per una cifra pari a 60 milioni di euro (dopo i 6 milioni già incassati nel 2024), portando la valutazione complessiva a 120 milioni. Oggi, secondo quanto riferito da Melchor Ruiz su Deportes COPE infatti, il Real Madrid avrebbe pianificato la recompra da 80 milioni di euro per Nico Paz.

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Le condizioni impongono, però, altrettanto tempismo e cautela. Stando a quanto riguarda i termini dell’accordo, il club madrileno potrà esercitare il diritto sul cartellino dell’argentino in una finestra che va dall’1 al 15 luglio 2027, posta l’eventualità di un’integrazione agli accordi in essere con il Como.

La situazione: i tre step e la suggestione Inter

La situazione, d’altronde, non consentirebbe di avventurarsi in ipotesi e suggestioni azzardate e prive di riferimento alla volontà del Real comunque si voglia leggere il piano di Florentino. Con il Como c’è un accordo articolato in tre step: il club di Fabregas aveva sborsato 6 milioni per il cartellino garantendo ai blancos il 50% di un’eventuale rivendita. La prima clausola è scaduta a giugno 2025 e garantiva il riacquisto del giocatore pagando 9 milioni e sappiamo com’è andata e dove sta giocando Nico. Da non dimenticare, nel mezzo, il rifiuto dell’offerta del Tottenham, che pure aveva messo sul piatto ben 70 milioni, e la suggestione Inter, meno spregiudicata nelle proposte.

Nico Paz trarrebbe qualche beneficio dall’abbandonare Como e il progetto di Fabregas? Al netto dell’ingaggio da top player che verrebbe percepito nel Real di Florentino, l’argentino sarebbe a disposizione di José Mourinho, inserendosi in un reparto offensivo evidentemente congestionato: Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham, Arda Guler, Diomande, Brahim Diaz, Endrick e Rodrygo quando rientrerà dall’infortunio sono una concorrenza importante. Avrebbe senso, per l’erede di Messi, doversi accontentare di fare da rimpiazzo?