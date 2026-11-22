La dodicesima giornata di Serie B regala risultati pesanti sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per la salvezza. La sorpresa più grande arriva dal Nicola Ceravolo, dove il Palermo capolista cade contro il Catanzaro ultimo in classifica. Ne approfitta il Modena, che supera la Juve Stabia e accorcia le distanze dalla vetta. Continua intanto la risalita della Sampdoria, capace di conquistare la terza vittoria consecutiva. I blucerchiati ritrovano entusiasmo e punti preziosi, trascinati da un Lorenzo Insigne decisivo.
Rinascita Sampdoria: Insigne trascina i doriani, cade la Juve Stabia, Palermo ko col fanalino di coda Catanzaro
Serie B, i risultati della 12a giornata. La Sampdoria rinasce nel segno di Lorenzo Insigne. La Juve Stabia va ko, il Palermo capolista inciampa con l'ultima in classifica
Sampdoria, Insigne illumina la strada della rinascita
La Sampdoria non si ferma dopo la sosta e supera 3-1 il Benevento, centrando il terzo successo consecutivo. Al Ferraris succede praticamente tutto nella prima mezz'ora: Tutino sblocca il risultato al 10', ma cinque minuti più tardi Sernicola ristabilisce la parità. A riportare avanti i blucerchiati ci pensa Lorenzo Insigne, a segno al 22' e protagonista anche nell'azione del definitivo 3-1, firmato da Mezzotero al 34'. Una prestazione che conferma il buon momento della formazione genovese, ora capace di allontanarsi dalla zona playout. La strada per uscire definitivamente dalle difficoltà è ancora lunga, ma i segnali sono incoraggianti.
Modena, vittoria pesante: Juve Stabia al tappeto
Prosegue la marcia del Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia e si porta a un solo punto dal Palermo. La squadra di Daniele Galloppa deve attendere la ripresa per sbloccare una partita tutt'altro che semplice. A rompere l'equilibrio è Ambrosino, autore di una splendida punizione al 69'. Sette minuti più tardi arriva anche il raddoppio di Bozhanaj, che ritrova la gioia del gol casalingo con la maglia emiliana dopo oltre due anni. Tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto e alimentare le ambizioni di promozione. Per le Vespe, invece, la sconfitta rappresenta un altro campanello d'allarme in ottica salvezza.
Palermo, clamoroso tonfo a Catanzaro: la vetta è più vicina
La notizia più sorprendente del sabato arriva dal Ceravolo, dove il Palermo perde 3-1 contro il Catanzaro. Eppure, a passare in vantaggio sono proprio i calabresi, con Giovane dopo appena otto minuti. I rosanero reagiscono e trovano il pareggio al 38' con Vavassori, ma nella ripresa crollano sotto i colpi dei padroni di casa. Pecorino al 69' e Mosti all'83' completano il successo della squadra giallorossa, che conquista tre punti preziosissimi nella corsa alla salvezza. Per il Palermo arriva invece la prima sconfitta in campionato dopo la sosta per le nazionali. Il vantaggio sulla seconda posizione si riduce così a una sola lunghezza.
Ascoli frenato, Sudtirol e Carrarese sorridono
Pareggio amaro per l'Ascoli, che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Vicenza e incassa il terzo segno X consecutivo. Dopo il vantaggio ospite di Cuomo e il pareggio di Bolsius, i bianconeri sfruttano la superiorità numerica seguita all'espulsione dello stesso difensore, passando avanti con Brunori su rigore. Nel finale, però, Morra punisce un errore in impostazione e firma il definitivo pareggio. Sorride invece il Sudtirol, che batte 1-0 la Cremonese grazie a Stivanello in una gara condizionata dalle espulsioni di Bonazzoli e dello stesso marcatore. Tre punti importanti anche per la Carrarese, che supera 1-0 la Virtus Entella con Rubino, mentre il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli grazie alla rete di Pittarello dopo appena due minuti.
Il turno completo: risultati e marcatori
Ecco i risultati e i marcatori degli anticipi del sabato della 12a giornata di Serie B.
- Ascoli-Vicenza 2-2. Marcatori: 9’ Cuomo (V), 23’ Bolsius (A), Brunori (rigore, A), 82’ Morra (V). Espulso: 38’ Cuomo (V).
- Carrarese-Virtus Entella 1-0. Marcatore: 42’ Rubino.
- Modena-Juve Stabia 2-0. Marcatori: 69’ Ambrosino, 76’ Bozhanaj
- Sampdoria-Benevento 3-1. Marcatori: 10’ Tutino (S), 15’ Sernicola (B), 22’ Insigne (S), 34’ Mezzotero (S).
- Sudtirol-Cremonese 1-0. Marcatore: 12’ Stivanello. Espulsi: 45’+4 Bonazzoli (C), 90’ Stivanello (S).
- Catanzaro-Palermo 3-1. Marcatori: 8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)
- Empoli-Pisa 0-1. Marcatore: 2' Pittarello.