Serie B, i risultati della 12a giornata. La Sampdoria rinasce nel segno di Lorenzo Insigne. La Juve Stabia va ko, il Palermo capolista inciampa con l'ultima in classifica

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La dodicesima giornata di Serie B regala risultati pesanti sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per la salvezza. La sorpresa più grande arriva dal Nicola Ceravolo, dove il Palermo capolista cade contro il Catanzaro ultimo in classifica. Ne approfitta il Modena, che supera la Juve Stabia e accorcia le distanze dalla vetta. Continua intanto la risalita della Sampdoria, capace di conquistare la terza vittoria consecutiva. I blucerchiati ritrovano entusiasmo e punti preziosi, trascinati da un Lorenzo Insigne decisivo.