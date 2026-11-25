L'Equipe ha rivelato che lo scorso giugno Arthur Rinderknech ha rifiutato di sottoporsi a un test a sorpresa. Lui s'è giustificato, spiegando che si è trattato di un malinteso. Ma rischia 4 anni di stop

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Stavolta l’ha fatta grossa, il buon Arthur. Che a dispetto del nome non sembra avere lo stesso tocco magico di un Fonzie, al quale riusciva praticamente ogni cosa gli passasse per la testa. A Rinderknech piuttosto rischiano di far venire un gran mal di testa, e forse anche qualcosa in più. Perché il giocatore d’Oltralpe, numero 57 del ranking ATP, si sarebbe rifiutato di sottoporsi a un test antidoping, di fatto mettendosi nelle condizioni di beccarsi una squalifica fino a 4 anni. E come succede sempre in questi casi, tra giocatore e ITIA è ripartito il solito “balletto” di accuse, ricostruzioni e giustificazioni.

Il precedente Vondrousova non lascia tranquilli

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Rinderknech lo scorso giugno si sarebbe rifiutato di sottoporsi a un controllo a sorpresa, di quelli che di tanto in tanto gli ispettori dell’ITIA (l’agenzia antidoping che opera all’interno del circuito professionistico del tennis) sono chiamati a fare, come previsto dal regolamento stilato con le alte sfere ATP e i sindacati dei giocatori.

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Esistono dei casi in cui un atleta può sottrarsi al controllo, ma quasi sempre le ragioni addotte vengono ritenute non idonee allo scopo. Pertanto, come capitato di recente a Marketa Vondrousova, Rinderknech adesso rischia una squalifica pesante, accusato di aver deliberatamente evitato di farsi prelevare un campione senza valida giustificazione. E sebbene anche L’Equipe abbia parlato di un possibile malinteso intercorso tra il giocatore e il responsabile del controllo, il fatto che Arthur abbia voluto mettere per iscritto di essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo potrebbe rappresentare un vero e proprio capo d’accusa autoprodotto.

La difesa via social: “Voglio un tribunale indipendente”

Sui propri canali social, Rinderknech ha subito voluto mettere le mani avanti. E dopo aver ribadito la sua assoluta innocenza e il fatto di essere assolutamente pulito e pronto a dimostrarlo in ogni sede, ha pure aggiunto di aver richiesto che la questione venisse riesaminata e decisa da un tribunale indipendente, “come è mio diritto”, ha spiegato.

“Presenterò tutti i dettagli della vicenda al tribunale indipendente e, per il momento, non risponderò pubblicamente alle accuse. Sono convinto che, quando il caso sarà sottoposto alla corte, sarò scagionato dall’accusa di essermi rifiutato di sottopormi al controllo antidoping. Non ho mai assunto alcuna sostanza proibita e sono orgoglioso dei risultati che ho ottenuto nel tennis professionistico, tutti frutto del duro lavoro e di una condotta sempre improntata all’integrità”.

La ricostruzione: un malinteso figlio… della lingua?

I fatti risalgono allo scorso giugno. Rinderknech si trovava a Londra, e quando stava andando alla stazione per prendere un treno, proprio mentre stava uscendo di casa, sarebbe stato raggiunto da un ispettore ITIA. A quel punto ne sarebbe scaturita una breve conversazione, nella quale il giocatore francese (a quanto pare non troppo avvezzo con la lingua inglese) avrebbe cercato di spiegare che stava andando appunto alla stazione.

Da qui la scelta di firmare il rifiuto, che pure potrebbe essere proprio la “colpa” destinata a mettere nei guai il buon Arthur. Perché in casi del genere, se accertata la volontà di non volersi sottoporre al prelievo, la pena da scontare può arrivare sino a 4 anni.

L’ultimo match a Parigi contro Shelton

Pur essendo a conoscenza dell’indagine dallo scorso settembre, Rinderknech ha proseguito normalmente la stagione agonistica, conclusa con l’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Shelton, poiché nei casi di un rifiuto di sottoporsi a un test non scatta automaticamente la sospensione provvisoria, sebbene a livello psicologico è evidente che giocare sapendo di avere una spada di Damocle sulla testa non è il massimo della vita.

Resta da capire se l’ITIA considererà valide le ragioni che hanno portato al rifiuto, e soprattutto se anche il tribunale indipendente sarà dello stesso avviso. Il precedente Vondrousova alimenta qualche dubbio: se non verrà presa in considerazione la tesi della giustificazione, la stangata arriverà inesorabile. E a 31 anni compiuti, se non sarebbe una pietra tombale sulla carriera, poco ci manca.