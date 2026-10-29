Sei reti e grande spettacolo in Pisa-Palermo: i rosanero confermano l'imbattibilità. Il Verona la spunta in casa della Juve Stabia, alla Carrarese il derby contro l'Arezzo.

Pisa e Palermo danno spettacolo in uno dei tre posticipi della nona giornata del campionato di Serie B: 3-3 all’Arena Garibaldi, con fuga pisana, rimonta e sorpasso rosanero e definitivo pareggio dei padroni di casa. La Carrarese si aggiudica il derby con l’Arezzo: 3^ vittoria in 4 gare per Guido Pagliuca sulla panchina dei marmiferi. Vince anche il Verona sul campo della Juve Stabia. Risultati, classifica e prossimo turno.

Pisa-Palermo, che spettacolo all’Arena Garibaldi

La nona giornata del campionato di Serie B, la prima in infrasettimanale, si è conclusa ieri con le ultime tre partite in programma. Tre sfide caratterizzate da gol e spettacolo: ben sei reti in Pisa-Palermo, tre – tutte nel finale – in Carrarese-Arezzo, una, pesantissima, segnata dal Verona a Castellammare di Stabia a un soffio dal 90′.

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Probabilmente Pisa-Palermo è stata la partita più bella e agonisticamente intensa di questo primo scorcio di campionato. Toscani avanti di due reti nel primo tempo, rimonta in un quarto d’ora del Palermo con tanto di sorpasso e poi il definitivo 3-3 nerazzurro a dieci minuti dalla fine.

Marras riacciuffa Inzaghi, rosanero imbattuti

Gli 11mila dell’Arena Garibaldi vanno in estasi per la doppietta di Pittarello: l’ex attaccante del Catanzaro fa gol sull’imbucata di Zanon scappando via ad Augello sul filo del fuorigioco per l’1-0 pisano e raddoppia al 40′ sul cross di Marras prolungato da Bozhinov. Palermo tramortito, ma nell’intervallo Pippo Inzaghi, amatissimo ex della partita, tocca le corde giuste e i rosanero rientrano in campo trasformati.

All’8′, Johnsen, con l’ausilio di una deviazione di Zanon, accorcia le distanze. Il 2-2 arriva poco dopo con un tiro all’incrocio dei pali di Peda e al 24′ c’è addirittura il sorpasso: assist di Mazzitelli per Vavassori, che fulmina Confente con un rasoterra. Il Pisa non ci sta e con Marras riacciuffa il pareggio al 35′, evitando al Pisa un’ingiusta sconfitta. Il Palermo esce tra gli applausi e l’imbattibilità confermata: finora soltanto Avellino e Pisa sono riusciti a rallentare la corsa della corazzata rosanero.

Il derby alla Carrarese, Verona all’ultimo assalto

Nelle altre due partite di ieri, vittoria all’ultimo assalto del Verona, che beffa la Juve Stabia al 43′ della ripresa con i subentrati Sarr e Harroui: assist del primo e gol del secondo. Nel derby toscano tra Carrarese e Arezzo le emozioni arrivano nel finale: Topalovic al 38′ della ripresa raccoglie il lancio di Rouhi e batte Nunziante, che si arrende anche al 45′ alla rete di Parlanti. Nel recupero il rigore di Pattarello serve solo ad accorciare le distanze. Terza vittoria in quattro partite per Pagliuca alla guida della Carrarese.

Classifica Serie B e prossimo turno

Questo il programma del prossimo turno, la decima di campionato: sabato, ore 15: Cremonese-Benevento, Sudtirol-Cesena, Modena-Mantova. Ore 17.15: Catanzaro-Padova. Ore 19.30: Sampdoria-Entella. Domenica, ore 15: Empoli-Juve Stabia, Avellino-Pisa, Arezzo-Ascoli. Ore 17.15: Verona-Carrarese; ore 19.30: Palermo-Vicenza.

Classifica: Palermo 23; Modena 19; Ascoli 18; Mantova 17; Benevento, Pisa 15; Sudtirol, Padova 13; Verona, Avellino 12; Cesena 11; Entella, Carrarese, Arezzo 10; Cremonese, Vicenza 9; Juve Stabia 8; Empoli 7; Sampdoria, Catanzaro 5.