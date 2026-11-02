Inter U23 al tappeto, il Savoia del Principe Emanuele Filiberto beffato al 94’ dalla Salernitana

L'Inter U23 perde sul campo del Cosenza, la Salernitana riprende il Savoia al 94'. Vincono le prime tre della classe, il Potenza allunga sul Bari. Tante reti nel girone A

Si sono giocate ieri 14 partite della dodicesima giornata del campionato di Lega Pro. Le prime della classe tengono il ritmo in tutti e tre i gironi: vincono Cittadella, Spezia e Potenza. L’Inter U23 non cambia passo e perde sul campo del Cosenza penultimo in classifica. Lescano beffa il Savoia al 94′ e salva Di Bari all’esordio sulla panchina della Salernitana.

Le capolista a ritmo spedito

Procedono spedite Cittadella (girone A), Spezia (girone B) e Potenza (girone C). Le tre capolista vincono le rispettive sfide di campionato e confermano il loro vantaggio in vetta. Il Cittadella risponde al 4-0 del Brescia sul campo della Folgore Caratese conquistato a ora di pranzo (Rizzo Pinna, Pellegrini, Boci e Spagnoli i marcatori) e grazie al subentrato D’Alessio, a metà ripresa, ha la meglio su uno stoico Treviso: +5 dei granata (alla 10^ vittoria stagionale) sulle rondinelle.

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Nel girone B il duello a distanza tra Spezia e Ravenna va avanti senza soluzione di continuità. I liguri conservano i 6 punti di vantaggio sui romagnoli battendo 2-1 l’Atalanta U23: sblocca Bright al 5′, raddoppia Durmush nel finale, accorcia Zanaboni al 90′. Il Ravenna risponde presente e con lo stesso risultato piega il Pineto a domicilio: Vigliotti illude, Spini e Rabbi la ribaltano.

Il Potenza va a valanga sul Crotone, ribaltando lo 0-2 del primo tempo con un perentorio 4-2. Un’autorete di Bura dopo un minuto di gioco, un rigore sbagliato da Castorani e il raddoppio di Grosso sembrano condannare la capolista, che si rialza di slancio nel secondo tempo segnando a ripetizione con Selleri, Castorani, Petrungaro e Staver. In classifica, complice la nuova frenata del Bari, il divario è più ampio: +7 sulla seconda.

LPS

L’Inter U23 affondata dal Cosenza, Savoia beffato a Salerno

Nel girone C, l’Inter U23 non riesce a dare continuità ai suoi risultati perdendo a Crotone contro il Cosenza, penultimo della classe: la risolve un gol del difensore Dalmazzi. Nelle gambe dei nerazzurri la fatica delle partite ravvicinate (due turni di recupero) in un ottobre pienissimo. Quinto stop stagionale per Melgrati e compagni che restano comunque aggrappati alla zona playoff.

Non cambia passo la Salernitana nonostante l’arrivo di Di Bari, esonerato a Casarano in questa stagione, al posto di Serse Cosmi. Il Savoia del principe Emanuele Filiberto pregusta la vittoria con un gol di Meola al 38′ della ripresa, ma questa sfuma al 94′ per mano di Facundo Lescano. Granata salvi, ma al 12° posto in classifica e contestati dai propri sostenitori: 3 punti nelle ultime 4 partite dopo il 2-1 al Bari.

LPS

Poker Lecco, cinquina Renate, bene Campobasso e Livorno

Negli altri incontri, nel girone A poker del Lecco in casa del Dolomiti Bellunesi: 0-4 firmato da Capello, Casarotto, Metlika e un’autorete di Lewis. Il Renate domina a Carpi: 0-5, segnano Anelli, Delcarro, Italeng e due volte Karlsson. Termina 1-1 Lumezzane-Arzignano: apre Bernardi per gli ospiti, risponde Mancini per i lombardi.

Nel girone B, vince il Campobasso: 2-0 al Forlì, autorete di Palomba e gol di Maisto. In parità Latina-Pianese (1-1, Proietto per gli ospiti e Keita per i padroni di casa) e Gubbio-Vis Pesaro (0-0). Vittoria di misura del Livorno sull’Ostiamare, decide Gabbiani.