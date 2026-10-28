La Sampdoria affonda ad Ascoli, per l’Avellino pari al 94’, Cremonese show

La Samp perde ancora: l'Ascoli si impone sui blucerchiati e sale al 3° posto. Al 2° c'è il Modena (2-1 a Vicenza), la Cremonese rialza la testa, l'Avellino si salva a Chiavari

Sono state disputate, ieri, sette partite della nona giornata del campionato di Serie B, la prima infrasettimanale della stagione. La Sampdoria continua ad affondare, anche sotto la gestione D’Angelo. La Cremonese si rialza a Mantova, che si fa scavalcare in classifica dal Modena (vittorioso a Vicenza) e dall’Ascoli. L’Avellino si salva a Chiavari con un tiro-cross di Adamo al 94′. Paura a Benevento: malore per Arditi del Catanzaro, che poi pareggia nel recupero. I risultati.

La Cremonese rialza la testa, Modena 2° in classifica

Si è disputata ieri la prima parte del turno infrasettimanale di Serie B, la nona giornata di campionato. In attesa del Palermo, impegnato a Pisa, in campo questa sera, il Mantova non ne approfitta e rilancia le quotazioni della Cremonese, vittoriosa al Martelli con un perentorio 2-0: il successo, ai grigiorossi, mancava dal 6 settembre. Perde ancora, invece, la squadra di Modesto, al secondo stop interno di fila dopo quello contro i rosanero nello scontro diretto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Cremonese apre subito le marcature: al 1′, Bardi sbaglia, Vandeputte ne approfitta e arma il colpo di tacco vincente di Bonazzoli. Il Mantova prova a rientrare in partita, ma al 35′ subisce la seconda rete degli ospiti: cross di Lordkipanidze e centro di Nasti, al 1° gol stagionale. Per i virgiliani è l’addio, almeno per il momento, al secondo posto.

Sul secondo gradino della classifica sale il Modena, che espugna il campo del Vicenza. Per i veneti subito una brusca frenata dopo la vittoria a Empoli nel turno scorso. Un’autorete di Nieling apre le danze al 13′ del primo tempo. Il Modena si affida a super Belotti, che quattro minuti più tardi, scambia con Caso e infila in rete il suo 6° gol in campionato. Nel finale di partita arriva il colpaccio degli emiliani: Ambrosino va via ai difensori avversari e davanti a Gagno non perdona.

La Samp affonda, paura a Benevento

Non funziona ancora la cura Luca D’Angelo alla Sampdoria. Dopo aver subito un pareggio beffardo all’esordio per mano del Sudtirol, il tecnico affonda con la sua squadra sul campo di un sempre più sorprendente Ascoli, che dopo aver travolto il Catanzaro e fatto esonerare Gorgone si ripete contro i blucerchiati: 2-0 per i marchigiani, rete di Silipo e autorete di Abildgaard. Una vittoria che vale il terzo posto ai bianconeri, non si scuote la Samp al 3° ko nelle ultime quattro uscite.

Michele Mignani esordisce con un pareggio sul campo del Benevento, dopo la paura per il malore accusato dal giovane attaccante Arditi, scivolato sulle scale della panchina e trasportato in ospedale dopo aver battuto la testa a terra. Cosciente già prima del trasferimento in ambulanza, le sue condizioni non preoccupano. In campo il Catanzaro non brilla, il Benevento ne approfitta e con un rigore di Salvemini sblocca la partita. Pensando di averla vinta e di aver conquistato il 5° successo di fila, i campani si fanno rimontare al 92′ dal guizzo di Buso, sul primo vero tiro in porta dei calabresi.

Shpendi vs Shpendi, Cristian batte Stiven, Avellino a fatica

La sfida tra i fratelli Shpendi viene vinta da Cristian e il Cesena si aggiudica il match contro l’Empoli rifilando un’altra sconfitta agli azzurri di Andreoletti, sempre più in crisi. Stiven, invece, si fa espellere nel finale di partita, decisa dall’autorete del portiere empolese Seghetti dopo il momentaneo pareggio di Saporiti.

Con un beffardo tiro-cross (più cross che tiro) di Adamo, l’Avellino acciuffa il pareggio in casa dell’Entella al minuto 94, dopo essersi visto annullare l’1-1 di Di Maggio per un fuorigioco di Favilli ritenuto parte attiva dell’azione. Liguri avanti con Tirelli e beffati bel finale. Vince anche il Padova: 2-0 al Sudtirol, decidono Artistico e Capelli con una rete per tempo.