La Juve Next Gen fa tris, segna anche Montero jr, al Savoia il derby col Giugliano

La Juve Next Gen batte il Treviso, a segno anche Montero Jr. Spezia e Potenza senza sosta, il Cittadella rallenta ancora. La Salernitana torna a sorridere, bene il Savoia

Nel giorno del ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, nel derby vinto contro il Forlì (2-0), si sono disputate altre tredici gare della quattordicesima giornata del campionato di Lega Pro. Rallenta ancora il Cittadella, che sente il fiato del Brescia sul collo. La Juve Next Gen riprende la corsa e batte 3-0 il Treviso: segna anche il figlio di Paolo Montero. Il Savoia vince il derby, il Potenza ne fa quattro anche alla Scafatese e rimane a +9 sul Bari. Bene lo Spezia.

Montero Jr rilancia la Juve Next Gen, tris al Treviso

La Juve Next Gen riprende la propria marcia dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite. Ne fa le spese il Treviso, piegato 3-0 dai ragazzi di Massimo Brambilla. Una vittoria convincente che consente ai bianconeri di allontanarsi un po’ dalla zona rossa della classifica.

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Il match si sblocca al 14′, quando Konate, lanciato in profondità, davanti a Nobile non perdona. Macca si divora il raddoppio poco dopo e Oboavwoudo sfiora il 2-0 alla mezzora. A inizio ripresa la Juve Next Gen segna ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione che Alfonso Montero, figlio di Paolo ex difensore e allenatore bianconero, scarica in porta di prima intenzione. Al 29′ la terza rete: Merola ruba palla a Ceccacci, scarta il portiere e fa gol.

Savoia, il derby è tuo

Il Savoia del principe Emanuele Filiberto riscatta il passo falso interno col Potenza e va a vincere il derby campano in casa del Giugliano. Prima sconfitta per il tecnico gialloblù Agovino da quando siede sulla panchina dei tigrotti. Al De Cristofaro termina 3-2 per gli oplontini.

Passa in vantaggio il Savoia con Martina dopo soli 6′ di gioco. Balde prima sbaglia sottoporta, poi si fa perdonare per il provvisorio 1-1. Il Savoia rimette la freccia al 38′ con Nepi, ex Giugliano e alla mezzora della ripresa con Yeboah allunga prima del gol di Udoh al 90′ per il definitivo 2-3.

LPS

Spezia e Potenza senza sosta, Cittadella ripreso dal Brescia

Spezia e Potenza rispondono presente e confermano i loro rispettivi vantaggi sulle inseguitrici Ravenna (+6) e Bari (+9). I liguri strapazzano il Vado (3-0, reti di Cazzadori, Jimenez e Joselito) prima del Ronaldinho-day e del 2-0 dei romagnoli al Forlì (gol di Donati e Rabbi).

Il Potenza cala un altro poker di reti e batte una buona Scafatese con Selleri (gol dopo 55”), Russo, D’Auria e Petrungaro. Mezzo flop, invece, del Cittadella, che in inferiorità numerica rimedia in casa contro la Folgore Caratese fanalino di coda evitando la sconfitta e l’aggancio in classifica del Brescia, ora a -1. Per la cronaca, nel 2-2 del Tombolato a segno Vacca su rigore e Meszargs per gli ospiti, Ihnatov ed Ekuban per i locali.

LPS

Salernitana ok, l’Ostiamare pareggia al 96′ davanti a De Rossi

Negli altri incontri, nel girone A, 1-1 tra Novara e Lecco: Sidler per gli ospiti, Da Graca per i piemontesi e 0-0 tra Pergolettese e Pro Vercelli. Nel girone B, davanti a Daniele De Rossi presente in tribuna, l’Ostiamare pareggia al 96′ con Parigini, dopo le reti di Spinosa (per gli ospiti), Ferrari e Vertainen. Il Pescara batte 3-1 la Sambenedettese: apre Valzania, raddoppia Errradi, segna Inglese e nel finale accorcia Candellori.

Nel girone C, la Salernitana vince lo scontro diretto tra deluse: 1-0 al Catania, decide Achik, prima vittoria per Di Bari. La Cavese inguaia ulteriormente il Crotone: 1-0, rete di Fusco, pitagorici verso la Serie D. Il Barletta vince il derby pugliese: 2-0 al Team Altamura, doppietta di Castro. Infine il Cosenza beffa la Casertana: 2-1, a segno Energe e Cimino per i silani, ancora Manconi per gli ospiti.