Il Brescia si prende la vetta del girone A scavalcando Trento e Cittadella, nel girone B il Ravenna accorcia sullo Spezia. Il Bari non va oltre lo 0-0 a Catania, poker Perugia

Si sono disputate ieri 14 gare della quindicesima giornata del campionato di Lega Pro. Cambio al vertice nel girone A: il Brescia si prende la vetta scavalcando Trento e Cittadella. Nel girone B, il Ravenna accorcia di due punti sullo Spezia capolista. Il Bari, invece, non approfitta dello stop del Potenza e si accontenta dello 0-0 a Catania. I risultati.

Bari striminzito, il Potenza ringrazia

Il Bari non va oltre lo 0-0 a Catania e fallisce la possibilità di rosicchiare tre punti al Potenza capolista: i lucani, nonostante il ko sul campo dell’Inter U23, restano a +8 sui galletti. Occasione persa anche per gli etnei, ancora parecchio distanti dalla vetta della classifica (-12) e superati dalla Scafatese, ora al terzo posto.

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Bari pericoloso nel primo tempo con Butic, che arriva tre volte alla conclusione in porta, con scarsi risultati. Ci prova anche Della Morte, che calcia bene, da pochi passi, trovando la risposta di Dini. Il Catania crea poco, ma il Bari non ne approfitta e nella ripresa sembra accontentarsi del pareggio. Ancora Dini bravo su Butic, nell’ultima vera occasione della partita.

Brescia scatenato, il Ravenna accorcia sullo Spezia

Cambio in vetta nel girone A. Dura soltanto 48 ore il primato del Trento, che venerdì sera aveva soffiato il primo posto al Cittadella battendolo 1-0 al Briamasco. Il Brescia, superando 2-1 in casa il Renate si prende il comando del girone con un gol di Crespi all’89’ dopo il pareggio di Anelli all’82’. Nel primo tempo gol di Rizzo Pinna.

Il Ravenna rosicchia due punti allo Spezia nel girone B: liguri fermati sul pari a Sassari da un’ottima Torres avanti con un colpo di testa di Masala e ripresi da Jimenez, tutto a inizio ripresa (1-1). Il Ravenna, invece, reduce dal Ronaldinho-day, con un finale di primo tempo super piega il Livorno in terra amaranto: 1-2, sblocca Tenkorang, raddoppia Rabbi, inutile la prodezza di Aramu su punizione.

LPS

Perugia a valanga, l’Albinoleffe gioca a tennis, Scafatese terza

Nelle altre partite, nel girone A termina in parità il derby piemontese Pro Vercelli-Novara: 1-1, Bertoli per la Pro, Zuppel per gli ospiti. Roboante 6-1 dell’Albinoleffe in casa del Desenzano: Santini, su rigore, pareggia il gol di Desogus, poi i seriani volano con Faggi, Simonelli, la doppietta di Sali e un gol di Stanzani. L’Alcione Milano regola l’Ospitaletto: 3-1, Morselli fa doppietta nel primo tempo, Galuppini accorcia e Palombi, in pieno recupero, cala il tris. Con un rigore di Casarini nel finale, il Carpi si salva sul campo del Dolomiti Bellunesi avanti in avvio con Beltaief.

Nel girone B, il Perugia si scuote e cala il poker in casa della Sambenedettese: sblocca Cisco, segnano Van Amersfoort e Langella, accorcia Faggioli su rigore e Cortesi dal dischetto sigla il 4-1 finale. La Reggiana non si sblocca: 1-1 a Forlì, Cavaliere per gli ospiti e Macrì all’88’ per i padroni di casa. Tris della Pianese al Gubbio: Negri, Fabrizi e Tirelli spingono i toscani, Beretta non basta agli umbri.

Nel girone C, la Scafatese vola al terzo posto col 2-1 rifilato al Foggia: Brunet e Volpicelli fanno centro, Bigonzoni accorcia nel finale. Traballa la panchina di Auteri. Super Picerno, piegato il Giugliano: Pugliese (8° gol stagionale), la doppietta di Gemignani e il rigore di Coppola rendono vana la doppietta di Balde (dal 3-0 al 3-2). Termina in parità il derby pugliese Altamura-Casarano: Pacia e Patierno nei primi 18′, poi il rigore sbagliato da Rosafio per i padroni di casa.