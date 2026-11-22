La Juve Next Gen espugna Gorgonzola e risale la china. Exploit dell'Inter U23: sconfitto il Potenza. Il Savoia tiene il ritmo, il Crotone a un passo dalla retrocessione in D

Si sono disputate ieri 12 partite della quindicesima giornata del campionato di Lega Pro. La Juve Next Gen ha preso il ritmo giusto: 3-1 sul campo della Giana Erminio. Exploit dell’Inter U23 che ferma la corsa della capolista Potenza nel girone C. Non va oltre lo 0-0 l’Atalanta U23 a Ostia, bene il Savoia. I risultati.

Juve Next Gen, il ritmo è giusto

Secondo successo consecutivo per la Juve Next Gen, che stende 3-1 la Giana Erminio a Gorgonzola e prosegue la sua risalita in classifica. Bianconeri avanti al 34′ con un destro mortifero di Brugarello, ma ripresi a fine primo tempo dall’acrobazia di Quaggio.

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Nella ripresa Merola colpisce la traversa, Brambilla chiede un rigore per l’atterramento di Turco in area, ma l’arbitro lascia proseguire. Poi al 19′, Oboavwoudo, appena entrato, trova il gol del 2-1 sull’assist di Pagnucco. I bianconeri dominano e al 37′ segnano la terza rete con Durmisi.

L’Inter U23 ferma la capolista, l’Atalanta U23 si dispera

Exploit dell’Inter U23, che ferma la corsa della capolista Potenza. Lucani spreconi, anche un rigore sbagliato da Castorani a inizio ripresa. Formidabile il portiere nerazzurro Melgrati: un penalty parato e altri ottimi interfenti. Per la cronaca Inter U23 avanti con Marello e subito ripresa da Selleri. Al 40′ del secondo tempo il guizzo di Agbonifo, subentrato poco prima.

L’Atalanta U23 non va oltre lo 0-0 a Ostia Lido contro l’Ostiamare di Daniele De Rossi. I nerazzurri di Beati sbagliano un rigore con De Nipoti al 43′ della ripresa (conclusione sul fondo) e sprecano la chance per poter vincere la partita. Continua la ricerca della vittoria dell’Ostiamare a secco di tre punti dal 20 settembre (5 pareggi e 4 sconfitte in 9 gare).

LPS

Il Savoia si ripete, sprofondo Crotone

Tiene il passo giusto anche il Savoia, che ottiene la seconda vittoria di fila battendo il Sorrento nel derby campano, dopo averne vinto un altro, a Giugliano, una settimana fa. Terzo ko in quattro gare per l’ex capolista del girone, battuta dalle reti di Tumbarello e Nepi. Di Bernabeo la rete dei costieri (2-1).

Sprofonda il Crotone, che allo Scida perde anche il derby calabrese contro il Cosenza (0-1, rete di Energe al 36′ del primo tempo) e rimane sul fondo della classifica: un solo punto all’attivo (sarebbero 7 senza il -6 di penalizzazione), il penultimo posto lontano 14 lunghezze. La Serie D è dietro l’angolo per i pitagorici, contestati dal poco pubblico rimasto sugli spalti.

LPS

Treviso c’è, Monopoli ad alta quota, Pescara sprecone

Negli altri incontri, nel girone A con un’autorete di Ferrandino il Treviso piega la Pergolettese (1-0). Vince la Folgore Caratese: 2-1 all’Arzignano con guizzo di Spalluto all’87’ dopo le reti di Samotti per i padroni di casa e Mattioli per gli ospiti. Nel girone B, il Pescara non sfonda il muro del Pineto rimasto in dieci: Inglese pareggia nel finale il gol di Forte al 1′ di gioco.

Rocambolesco 3-3 in Campobasso-Vis Pesaro: Giovannini e Di Paola spingono gli ospiti, Gargiulo e Galeandro rimediano, ancora Di Paola e poi Bifulco per il pareggio molisano. Blitz del Latina sul campo del Vado: decide Sussi nella ripresa. Nel girone C, il Monopoli rimane in alta quota grazie al gol di Gioielli contro la Cavese (1-0). Termina in parità (1-1) il derby pugliese Cerignola-Barletta: apre Meli per l’Audace, pareggia Partipilo su rigore nel finale.