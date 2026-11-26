Quarta vittoria consecutiva per la Sampdoria, rinvigorita dalla cura Luca D'Angelo e ora a sole due lunghezze dalla zona playoff. Quarta partita senza vittorie per il Padova, appena tre punti negli ultimi 360' di campionato. Il protagonista della serata è ancora il 18enne Lorenzo Mezzotero, maggiorenne da poco ma già con una storia incredibile da raccontare: è nazionale U21 azero, ma è cresciuto tra Canada, Azerbaigian e Spagna. Per lui è il 4° gol nelle ultime quattro partite: ieri ha segnato una doppietta, aprendo e chiudendo la contesa. Nel mezzo il provvisorio pareggio di Giunti per i padroni di casa.