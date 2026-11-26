Si è chiusa ieri la 13^ giornata del campionato di Serie B, la seconda infrasettimanale. Il Modena rimonta il Pisa e consolida il 2° posto alle spalle del Palermo capolista. L’Avellino continua a brillare: colpaccio a Cremona nel segno di Russo e sotto gli occhi del “Loco” Bielsa presente in tribuna allo Zini. La Sampdoria risale la china: quarta vittoria di fila, la doppietta di Mezzotero stende il Padova. Si riscatta il Mantova, che travolge l’Arezzo al Martelli e rimette a rischio la panchina di Christian Bucchi.
L’Avellino incanta sotto gli occhi di Bielsa, la Sampdoria non si ferma più
Risultati finali e classifica aggiornata dopo le prime partite del turno infrasettimanale che vale la 13esima giornata: Inzaghi rialza la testa, bene Diamanti e Floro Flores
Catanzaro corsaro a Castellammare: Juve Stabia in crisi, sorride Mignani
È un altro Catanzaro quello venuto fuori dall'ultima sosta dedicata alle nazionali di questo 2026. Seconda vittoria di fila per la formazione di Michele Mignani, che espugna il "Menti" di Castellammare, battendo a domicilio la Juve Stabia di Pietro De Giorgio e certificando il momento negativo delle Vespe. Decisive le reti di Antonini (28'), Pecorino (45+5') e Ruggero (50'), con il gol di Fabio Maistro che rende solo meno amaro il passivo per i padroni di casa al minuto 73. I calabresi lasciano così l'ultimo posto in classifica e agganciano proprio i campani a quota 12.
Palermo, battuto il Sudtirol: riscatto immediato per Inzaghi
Dopo aver incassato il primo ko stagionale in quel di Catanzaro, il Palermo di Filippo Inzaghi ritrova il pubblico del "Barbera" e torna alla vittoria, liquidando la pratica Sudtirol già nella prima frazione di gioco. Johnsen e Pohjanpalo mettono in discesa la gara tra l'8' e il 14', per poi lasciare spazio al solito Vavassori all'alba dell'intervallo. Per i tifosi rosanero, il ragazzo scuola Atalanta è già il nuovo "Picciriddu", soprannome che anni fa accompagnò un certo Paulo Dybala all'ombra della Favorita. La ripresa si apre con il gol di Rispoli, reso indolore dal poker di Johnsen al 68'. Doppietta per l'ex Cremonese, tra i migliori in questo avvio di stagione. Siciliani che consolidano il primato in classifica, portandosi a quota 30 dopo 13 giornate. Gli altoatesini, invece, restano a ridosso della zona playoff, ma subiscono il sorpasso del Benevento.
Benevento, contro l'Empoli finisce in goleada: ossigeno per Floro Flores
Vittoria scaccia-crisi per il Benevento di Floro Flores, che arrivava a questo turno infrasettimanale con due punti conquistati nelle ultime quattro partite di campionato. Il ko di Marassi con la Sampdoria aveva acceso un campanello d'allarme in casa sannita, ma il 5-0 rifilato all'Empoli di Matteo Andreoletti allontana inevitabilmente i fantasmi che iniziavano a fare capolino dalle parti della panchina giallorossa. Gara senza storia al "Vigorito", con Okereke e Prisco ad aprire le danze nella prima mezzora di gioco. Nel secondo tempo, si uniscono alla festa Tumminello, Siatounis e Cherubini, con il talento scuola Roma che dà continuità al suo magic moment tra Benevento e Italia U21. Regalato un dispiacere all'ex Andreoletti, sul cui futuro sono in corso serie valutazioni. L'Empoli è ultimo in classifica con 9 punti all'attivo.
Vola il Cesena di Diamanti, tonfo Ascoli: tripletta di Shpendi
Davanti a una splendida cornice di pubblico, complice la presenza di oltre 2.500 tifosi ascolani, il Cesena di Alino Diamanti vince e convince contro l'Ascoli di Francesco Tomei, impartendo una severa lezione di calcio all'undici marchigiano. Tonfo a sorpresa dei bianconeri, finora protagonisti di un campionato straordinario da neopromossi in Serie B. In casa romagnola, invece, tante le conferme, a partire dal capocannoniere Shpendi, che ne fa addirittura tre nel secondo tempo. Ad aprire le marcature, però, sono Caprini e Gelli, rispettivamente al 33' e al 47', mentre risulta inutile ai fini del punteggio finale il gol di Corradini al minuto 86. 5-1 al Manuzzi, con la compagine di Diamanti che sale temporaneamente al quarto posto in classifica, agganciando proprio all'Ascoli a quota 21.
Colpo Carrarese a Vicenza: Gallo perde lo scontro salvezza
È una sconfitta pesante quella incassata dal Vicenza di Fabio Gallo tra le mura amiche del "Menti", dove a prevalere è la Carrarese di Guido Pagliuca, a cui basta il gol partita di Schiavi al minuto 7 del primo tempo. Bravo il centrocampista gialloblù a finalizzare l'assist di Ruggeri. Toscani al dodicesimo posto in classifica con 16 punti all'attivo, mentre ora i veneti pensano al cambio in panchina, essendo a quota 10 dopo 13 giornate di campionato. Penultimo posto per i biancorossi, attualmente a -3 dalla salvezza diretta.
Verona ko a Chiavari, Baroni a rischio esonero: esulta l'Entella
Cade ancora l'Hellas Verona di Marco Baroni, alla seconda sconfitta consecutiva dopo la sosta dedicata alle nazionali. Male la formazione gialloblù, neoretrocessa dalla Serie A, che conferma le lacune evidenziate in avvio di stagione. Eppure, al Comunale di Chiavari, la partita sembrava essersi messa in discesa per gli scaligeri, in vantaggio al 18' con Sarr. Poi, tra superficialità e un filo di supponenza, gli ospiti si sono sciolti come neve al sole sul sintetico ligure, lasciando spazio alla rimonta targata Corona-Cuppone. I biancocelesti ritrovano il successo dopo tre ko di fila, mentre Baroni vede aumentare i fantasmi attorno alla sua panchina. L'Hellas valuta il cambio di guida tecnica.
Modena indenne a Pisa, blindato il 2° posto
Il Modena esce indenne dall'Arena Garibaldi di Pisa recuperando lo svantaggio iniziale: -3 dal Palermo capolista e 2° posto blindato con un tranquillo +5 sulle inseguitrici. Nel primo tempo emiliani fermati dal palo (colpito da Belotti in acrobazia). Il Pisa parte meglio nella ripresa e la sblocca col solito Marras, che approfitta di un errore di Nieling per concludere in diagonale. Il Modena è squadra vera e pareggia con Bianco, omonimo del tecnico del Pisa: grave l'ingenuità di Vural, che perde il pallone permettendo al centrocampista di presentarsi davanti a Scuffet. Settimo risultato utile di fila per la squadra di Galloppa, altra occasione persa per il Pisa.
Colpaccio Avellino, Cremonese al tappeto
Colpaccio dell'Avellino sul campo della Cremonese, alla seconda sconfitta di misura dopo il ko a Bolzano col Sudtirol. Non basta il buon approccio alla partita da parte dei grigiorossi, pericolosi in apertura con Licina e Nasti. La Cremonese si sgonfia, sciupa la chance per il vantaggio in chiusura di primo tempo (tiraccio alto di Berti) e soffre l'aggressività dell'Avellino. Besaggio e Pandolfi sfiorano l'1-0 nel primo tempo, Nesta indovina i cambi nella ripresa, si affida a Russo, che al 32' conclude a rete un'azione tutta di prima, cominciata dalla difesa con Enrici e proseguita con le giocate di Cheddira e Besaggio. Irpini al 3° posto, Cremonese lontana quattro lunghezze dai playoff. Da segnalare la presenza in tribuna di Marcelo Bielsa, ex selezionatore della Nazionale uruguaiana.
Poker Sampdoria, Padova ko
Quarta vittoria consecutiva per la Sampdoria, rinvigorita dalla cura Luca D'Angelo e ora a sole due lunghezze dalla zona playoff. Quarta partita senza vittorie per il Padova, appena tre punti negli ultimi 360' di campionato. Il protagonista della serata è ancora il 18enne Lorenzo Mezzotero, maggiorenne da poco ma già con una storia incredibile da raccontare: è nazionale U21 azero, ma è cresciuto tra Canada, Azerbaigian e Spagna. Per lui è il 4° gol nelle ultime quattro partite: ieri ha segnato una doppietta, aprendo e chiudendo la contesa. Nel mezzo il provvisorio pareggio di Giunti per i padroni di casa.
Riscatto Mantova, travolto l'Arezzo
Il Mantova riscatta il pesante ko subito ad Avellino domenica scorsa (4-1) e travolge l'Arezzo rimettendo Christian Bucchi sul banco degli imputati: ancora valutazioni sul futuro del tecnico amaranto. Grande prova di Spinaccè, autore del gol del vantaggio con un sinistro a giro. Nel secondo tempo ci mette il suo Nunziante, che provoca il calcio di rigore trasformato da Kouda. Poi arriva anche il tris dei virgiliani grazie a Bragantini, bravo a sfruttare l'assist di Benaissa. Terzo posto per il Mantova, ancora sofferenza per i toscani.
Serie B, risultati e marcatori della 13a giornata
Qui di seguito risultati e marcatori della 13a giornata di Serie B:
- Juve Stabia-Catanzaro 1-3. Marcatori: Antonini 28' (C), Pecorino 45+5' (C), Ruggero 50' (C), Maistro 73' (J).
- Benevento-Empoli 5-0. Marcatori: Okereke 4', Prisco 30', Tumminello 46', Siatounis 75', Cherubini 79'.
- Cesena-Ascoli 5-1. Marcatori: Caprini 33' (C), Gelli 47' (C), Shpendi 69', 84', 87' (C), Corradini 86' (A).
- Palermo-Sudtirol 4-1. Marcatori: Johnsen 8', 68' (P), Pohjanpalo 14' (P), Vavassori 45+1' (P), Rispoli 52' (S).
- Vicenza-Carrarese 0-1. Marcatori: Schiavi 7'.
- V. Entella-H. Verona 2-1. Marcatori: Sarr 18' (V), Corona 33' (E), Cuppone 66' (E).
- Pisa-Modena 1-1. Marcatori: 2' st Marras (P), 22' st Bianco (M).
- Cremonese-Avellino 0-1. Marcatore: 32' st Russo.
- Mantova-Arezzo 3-0. Marcatori: 11' pt Spinaccè, 22' st rig. Kouda, 31' st Bragantini.
- Padova-Sampdoria 1-2. Marcatori: 19' pt e 39' st Mezzotero (S), 29' pt Giunti (P).