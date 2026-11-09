La Juve Next Gen affonda a Lecco e scivola al terzultimo posto. Il Potenza stende il Savoia del principe e sale a +10 sulle seconde, il Catania risale la china, bene il Pescara

Si sono disputate ieri altre 12 partite della 13esima giornata del campionato di Lega Pro. Va a picco la Juve Next Gen, travolta dal Lecco (4-0). Passo falso del Savoia di Emanuele Filiberto, che s’arrende in casa contro la capolista Potenza (1-3). Risale la china il Catania (2-0 al Sorrento) ora secondo in classifica. I risultati.

Juve Next Gen è crisi nera, ko e terzultimo posto

È crisi nera in casa Juve Next Gen. La pesante sconfitta incassata ieri a Lecco ha fatto sprofondare i bianconeri al terzultimo posto in classifica, con soli 11 punti all’attivo dopo le prime 13 giornate di campionato. Una sola vittoria nelle ultime 12 uscite per la squadra di Brambilla.

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Tutto facile per il Lecco, che ha sbloccato il risultato già al 6′ di gioco con la rete di Casarotto. La Juve Next Gen è rimasta aggrappata alla partita fino al 5′ della ripresa quando Capello ha trovato il raddoppio. Uno-due micidiale dei lecchesi che all’11’ si sono portati sul 3-0 con Manetti, prima di arrotondare il punteggio col 4-0 di Murillo.

Potenza senza più limiti, il Savoia si arrende

Il Savoia dura mezzora contro il Potenza, che va sotto al Giraud di Torre Annunziata e poi si ricorda di essere la capolista indiscussa del girone C, travolgendo l’avversario: 1-3 il risultato finale. Meola, al 5° gol stagionale, porta avanti la squadra del principe Emanuele Filiberto, ma al 24′ è Bruschi a ristabilire la parità.

Il corso degli eventi cambia al 34′ quando Dos Santos porta avanti i lucani, che nella ripresa soffrono il ritorno del Savoia, ringraziano il bravo Cucchietti per alcuni interventi decisivi e vincono la partita nel finale con il contropiede di Russo che vale alti tre punti in classifica: in attesa del Bari, in campo stasera a Picerno, il Potenza vola a +10 sulle inseguitrici.

LPS

Il Cittadella rallenta, il Catania sale al 2° posto, bene Pescara

Negli altri incontri, nel girone A, rallenta la capolista Cittadella che non va oltre lo 0-0 in casa della Giana Erminio e si fa rosicchiare due punti dal Brescia vittorioso nell’anticipo di venerdì. Il Treviso stende il Novara: 2-0, reti di Romeo e Paganini. Blitz dell’Ospitaletto sul campo del Desenzano: 0-1, decide Stefanoni. Termina senza reti anche Folgore Caratese-Carpi.

Nel girone B, un super Pescara espugna Grosseto (1-3) con le reti di Erradi, Parigi e Milan. Inutile il guizzo del solito Gaddini per i maremmani. Colpaccio della Pianese: 3-2 al Perugia, Ercolani fa doppietta, Ianesi cala il tris, momentaneo pareggio di Carriero e autorete di Astaldi per i grifoni. Bene la Torres: 2-0 al Latina, segnano Bunino e Corsinelli nella ripresa. Il Guidonia espugna il campo della Sambenedettese al 94′ con Baroni, ribaltando con Errico la rete di Candellori. In parità Campobasso-Livorno: 1-1, Leonardi per i molisani, Gabbiani per gli ospiti.

Nel girone C risale la china il Catania, che batte 2-0 il Sorrento e si porta al secondo posto in compagnia del Bari: Bruzzaniti e Cicerelli decidono l’incontro. Monopoli-Cosenza 0-0.