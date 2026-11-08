L’Inter piega la Salernitana, all’Atalanta U23 servono 4 gol per vincere, l’Ostiamare di De Rossi affonda

L'Inter U23 e l'Atalanta U23 sorridono grazie alle vittorie di prestigio contro Salernitana e Reggiana. Spezia incontenibile: 4-0 all'Ostiamare di De Rossi. Crotone vede la D

Si sono disputate ieri altre 11 gare della 13^ giornata del campionato di Lega Pro. Vittorie per Inter U23 (1-0 a una Salernitana in crisi) e per l’Atalanta U23 (4-3 alla Reggiana). Poker dello Spezia sul campo dell’Ostiamare di De Rossi, ma il Ravenna regge l’urto espugnando Sestri Levante. I risultati.

L’Inter U23 va, la Salernitana affonda

Prova di forza dell’Inter U23, che batte una derelitta Salernitana e torna a correre in campionato. Per i nerazzurri un ottimo primo tempo e una ripresa più sofferta. Charlys segna due volte, il primo gol viene annullato per fuorigioco, l’altro, al 41′ del primo tempo, è buono e vale la vittoria per i ragazzi di Stefano Vecchi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un punto in due partite per Di Bari sulla panchina di una Salernitana in caduta libera. L’ultimo successo è datato 4 ottobre (2-1 al Bari in rimonta), da allora 3 in 5 partite. Sulla sconfitta di ieri pesa l’atteggiamento remissivo nel primo tempo e il clamoroso errore di Achik, tutto solo davanti a Melgrati. A fine partita fischi e contestazioni dal settore ospiti con quasi 600 tifosi granata infuriati.

Atalanta U23-Reggiana come Italia-Germania

Va bene pure l’Atalanta U23, che con un rocambolesco 4-3 si sbarazza di una Reggiana sempre più incostante. Gara caratterizzata anche dall’infortunio all’emiliano Ponsi, entrato pochi minuti prima al posto di Rover e costretto a uscire in barella per un brutto colpo al collo. Per fortuna nulla di grave.

La gara si sblocca al 10′ per merito del giovane attaccante reggiano Cavaliere, ma l’Atalanta U23 mette la freccia e arriva fino al 3-1 grazie alle reti di Zanaboni, Diao e all’autorete di Vallarelli. Nel recupero del primo tempo accorcia l’ex veronese Henry, mentre Portanova fa 3-3 al 4′ della ripresa. Nel finale di partita il guizzo di Guerini vale tre punti per i nerazzurri di Beati.

Spezia schiacciasassi, Ostiamare in crisi

Lo Spezia, capolista del girone B, è un rullo compressore: 4-0 sul campo dell’Ostiamare dei De Rossi e primo posto blindato con 11 vittorie in 13 incontri e l’imbattibilità in tasca. I liguri sfoderano un Mazzocchi in stato di grazia: l’attaccante fa doppietta e serve l’assist, di tacco, a Jimenez. Nel finale fa gol pure Cannavò. Per l’Ostiamare è la 4^ sconfitta consecutiva, si complica la corsa salvezza (già -5 dal 15° posto).

Restano 6 i punti di vantaggio sul Ravenna, che nel posticipo pomeridiano si sbarazza del Vado a Sestri Levante e coglie la 3^ vittoria consecutiva. Gli uomini di Mandorlini la sbloccano al 43′ con Maggio, raddoppiano a inizio ripresa con Rabbi, subiscono il tentativo di rimonta dei liguri con il rigore di Cernigoi, ma a un passo dal 90′ vincono la partita con una rete di Da Pozzo per il definitivo 3-1 romagnolo.

LPS

Poker Pro Vercelli, Crotone verso la D

Negli altri incontri, nel girone A poker della Pro Vercelli al Dolomiti Bellunesi, avanti con Estrella, rimontato dalla doppietta di Bertoli, dall’autorete di Toci e dal gol di Coccolo. Quindi il definitivo 4-2 di Lattanzio. Blitz del Renate a Crema: 3-2 alla Pergolettese, segnano Delcarro, Kerrigan e Anelli la decide dopo la rimonta firmata Ferrandino e Corti. Vince anche il Trento: 2-1 all’Albinoleffe, gol di Molina e Maffei, nel mezzo il provvisorio pareggio di Mandelli.

Nel girone B, il Forlì inguaia il Gubbio di Piero Braglia: 1-0, segna Perretta. Nel girone C, vittoria di misura della Casertana contro un Casarano ridotto in 10 per il rosso a Matino al 22′: basta una punizione di Pezzella. Il Crotone affonda in casa e vede sempre più vicino lo spettro della Serie D: il Giugliano fa il blitz con Baldè. Poker della Scafatese al Cerignola: 4-1, Suhs, De Chiara, Dambros ed Emmausso per i campani, Gambale per gli ospiti.