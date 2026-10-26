La Juve Next Gen affonda, Brambilla accusa l’arbitro, riscatto Catania (6 gol) e Foggia

La Juventus NG cade anche sul campo del Trento e Brambilla attacca l'arbitro Faye per il rosso a Brugarello. Il Catania gioca a tennis, il Foggia si riscatta, male la Reggiana

Si sono giocate ieri altre undici gare dell’undicesima giornata del campionato di Lega Pro. Arranca ancora la Juventus Next Gen, battuta sul campo del Trento tra le polemiche: accuse di Massimo Brambilla nei confronti dell’arbitro. Si rialza il Catania: 6-0 al Giugliano. Colpo di reni del Foggia a 3′ dal 90′: 1-0 alla Cavese. Brutto stop per la Reggiana in casa del sempre più sorprendente Grosseto.

Juventus NG ko, Brambilla attacca l’arbitro

Un altro pomeriggio amaro per la Juventus Next Gen, uscita sconfitta dal match col Trento: 2-1 per i padroni di casa. Leone illude i bianconeri dopo due legni colpiti da Accornero e Ladisa, nella ripresa il ribaltone firmato da Molina (su rigore, dopo il rosso a Brugarello per la spinta su Mehic) e Ladisa. Quinta sconfitta stagionale per la squadra di Brambilla, ancora impelagata nei bassifondi della classifica.

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L’allenatore, nel post-gara, se l’è presa con l’arbitro Faye per il doppio episodio dell’espulsione di BrugaRello e del rigore concesso al Trento e trasformato da Molina. Tutto in due minuti. “Una volta rimasti in dieci per un episodio arbitrale, che ritengo sia stata una svista, la partita si è complicata. Non siamo riusciti a conservare il pareggio. Sono convinto che in undici contro undici avremmo potuto fare meglio”, ha commentato Brambilla.

Il Catania si diverte, la Reggiana affonda

Il Catania si diverte contro un Giugliano reduce dall’esonero di Raffaele Di Napoli e con il collaboratore tecnico Tulino in panchina. Sei reti per gli etnei e partita mai in discussione. Segnano un po’ tutti, da Cavuoti e Coda (doppietta) nel primo tempo, a Cicerelli, Caturano e Liguori nella ripresa.

Inciampa ancora la Reggiana, battuta da un sempre più sorprendente Grosseto: la neopromossa di Paolo Indiani impone la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate agli emiliani, confermandosi al 3° posto in classifica alle spalle di Spezia e Ravenna. Un gol per tempo, quello di Fiorini al 18′ e di Gori alla mezzora della ripresa.

LPS

Il Lecco si salva, Novara fiacco, riscatto Foggia

Negli altri incontri, nel girone A, vittoria della Giana Erminio sul campo del Desenzano: 2-1, Magazzù e Ballabio per gli ospiti, nel mezzo la rete di Santini. Il Lecco rimedia in casa contro la Folgore Caratese avanti con Cassata e Mezgarsgs dopo l’iniziale vantaggio lecchese ad opera di Capello; pareggia Rizzo al 34′ della ripresa.

L’Arzignano sale ancora: 2-0 al Novara, reti di Nanni e di Romio. Vince anche la Pro Vercelli: 2-1 all’Ospitaletto, guizzo di Pagliari nel finale dopo le reti di Burruano e Galuppini (per gli ospiti). Stesso risultato in Pergolettese-Lumezzane: Anatriello illude, Corti e Ferrandino fanno esultare i cremaschi. Senza reti Renate-Albinoleffe.

Nel girone B, successo della Torres contro il Guidonia: 2-0 con gol di Bunino e Carboni. Forlì-Pianese termina 0-0. Nel girone C, riscatto Foggia: 1-0 alla Cavese con gol di Ravasio nel finale (i metelliani hanno sbagliato un rigore). Infine 2-0 nel derby pugliese tra Monopoli e Cerignola: Cortinovis e Fall i marcatori.