Dopo l’addio alle gare, Brignone potrebbe tornare in pista per un’ultima manche. Il tributo di Goggia e il programma dell’atteso rientro di Sofia a Killington

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’addio di Federica Brignone alle gare scava un solco profondo nella storia dello sci mondiale. La sensazione che nulla sarà più come prima resta addosso come quando si è costretti a dire addio a qualcosa di unico. Sì, perché “la Tigre” dello sci italiano non è solo l’azzurra più vincente di sempre, ma è un esempio di resilienza, forza, volontà e determinazione.

Valori che resteranno impressi negli occhi di quanti hanno potuto ammirarla in pista e di quanti hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme. Tra questi c’è anche Sofia Goggia, che nelle ore successive all’annuncio non ha mancato di dedicare un pensiero alla compagna di tante discese. Discese che, come conferma mamma Ninna, Federica potrebbe ancora non aver accantonato definitivamente.

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L’impresa più grande

Più della Coppa del Mondo del 2024-2025, probabilmente, uno dei capolavori più incredibili della sua carriera, Federica lo ha vissuto (e fatto vivere a tutti) a Milano-Cortina 2026. Giochi a cui non ha voluto mancare, ma che il destino ha seriamente rischiato di strappargli dalle mani. La brutta caduta nello slalom gigante agli Assoluti italiani 2025 l’ha, infatti, costretta a rincorrere quel sogno quando attorno tutto si faceva scuro. In fondo al tunnel, però, c’erano due ori bellissimi, in super G e nello slalom gigante, ad attenderla.

Sofia Goggia ringrazia Federica

Questo, qualora ce ne fosse veramente bisogno, soltanto per ricordare una volta di più la grandezza di Federica e per esaltare il grazie rivoltole da Goggia che, come riportato dal sito della FISI, dagli Stati Uniti non ha voluto far mancare la propria testimonianza: “Vivo una sensazione strana – ha detto Sofia – perché dopo tanti anni che abbiamo gareggiato insieme, poi è arrivato il giorno in cui si esce dalla bolla. Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica”.

Tributo da brivido e ritorno in pista

Poi, l’omaggio più bello: “Se sono l’atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio. È stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro”. Parole al miele, sentite e doverose, che arrivano a tre giorni da un appuntamento attesissimo per Sofia, che sabato la vedrà tornare in pista dopo lo stop forzato di settembre e le due infezioni che le hanno impedito di tornare prima.

In Vermont, a Killington, Goggia torna dove dieci anni fa conquistò il primo podio e vuole farlo in grande stile. Il calendario recita gigante sabato 28 con partenza (ore italiane) della prima manche alle 15.30 e della seconda alle 18.30. Domenica 29, invece, è in programma lo slalom, con l’apertura dei primi cancelletti alle 16.30 e di quelli della seconda manche alle 19.30.

L’ultimo desiderio di Federica

L’assenza di Brignone si farà sentire e non è da escludere qualche omaggio da parte delle azzurre presenti. Come rivelato dalla stessa Federica e confermato da mamma Ninna a La Gazzetta dello Sport, però, la Tigre vuole stringere i denti e regalare ai suoi tifosi un’ultima discesa: “Continuare a rischiare di stare male non avrebbe avuto senso. Era una sofferenza inutile, rischiosa. Leggere le notizie del suo ritiro mi ha fatto uno strano effetto, una forte sensazione. So che Davide (suo fratello) vuole contattare la FIS per chiedere il permesso di un’ultima manche, ma serve l’ok. Federica verrebbe dare ai suoi tifosi la possibilità di un ultimo saluto. ‘Voglio che almeno un’altra volta mi vedano in pista’, mi ha detto”.