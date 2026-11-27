Dopo l’abbraccio a Portimao e nel giorno dell’addio alle corse di Marc Marquez, Agostini lancia una proposta per ricucire la frattura tra Marc e Vale: una cena a tre nel suo museo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’abbraccio tra Giacomo Agostini e Marc Marquez sul podio di Portimao dopo il decimo mondiale vinto dal ducatista che è valso l’aggancio proprio alla leggenda azzurra nell’Olimpo delle due ruote ha regalato una delle immagini più belle della storia del motorsport. Ma per il recordman del Motomondiale quella scena potrebbe rappresentare anche il primo passo verso una riconciliazione che, da anni, sembra impossibile. Quella tra Marquez e Valentino Rossi, ovviamente. Ago ha un’idea per provarci, con un invito speciale e un luogo che potrebbe diventare teatro di un’altra pagina storica.

Agostini pronto a far da pacere a Marc e Vale

L’AgoMuseum di Bergamo potrebbe trasformarsi nel luogo di un incontro destinato a segnare la fine di una rivalità infinità. Agostini immagina, infatti, una cena insieme a Marc Marquez e Valentino Rossi, i due campioni che hanno segnato la storia recente delle due ruote e che, dopo il celebre scontro del 2015, non hanno mai davvero ricucito il rapporto.

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“Penso sia venuto il momento di guardare avanti, di darsi la mano”, il senso della proposta lanciata da Agostini, che si è detto pronto a ospitare Marc e Vale nel proprio museo. Un appuntamento informale, lontano dai riflettori della pista e dalle polemiche, nel quale provare a lasciarsi alle spalle anni di tensioni. “Una bella cena, noi tre nel mio Museo, mi sembra una grande idea. Li invito, vediamo cosa mi dicono. Offro io, ovviamente”, ha raccontato.

Lo zampino di Leo Turrini

L’idea, come spiegato dallo stesso Agostini a Sportweek nel numero in uscita in edicola questo sabato 28 novembre, non sarebbe nata direttamente da lui, ma a suggerirla sarebbe stato Leo Turrini, giornalista e grande appassionato di motori. Agostini però, non se lo è fatto ripetere due volte e ha accolto al volo la proposta, convinto che un tentativo di riavvicinamento meriti ormai di essere fatto.

Una rivalità senza fine

La rivalità tra Rossi e Marquez, d’altronde, è una ferita ancora aperta. Il confronto esploso nel finale della stagione 2015, culminato nel contatto di Sepang e nelle polemiche che accompagnarono il Gran Premio di Valencia, ha lasciato strascichi profondi. Da allora i rapporti tra i due sono rimasti freddi, alimentati da dichiarazioni pubbliche e da una contrapposizione che ancora oggi resta vivissima.

Ago unico punto di contatto tra Marquez e Rossi

Agostini, però, non vuole alimentare ulteriori confronti né schierarsi: “Io non sono tifoso, non sono per Marquez, per Quartararo, per Rossi: io sono per i piloti che mi danno gioia”, ha precisato. Ed ecco che, allora, questa cena (magari a lume di candela) potrebbe davvero permettere ai due di sotterrare l’ascia di guerra. E se c’è qualcuno che può tentare l’impresa, quello, forse, è proprio Giacomo Agostini, uno su cui Marquez e Rossi sono da sempre concordi a indicare come l’esempio che li ha ispirati durante tutta la carriera.