Dopo lo sfogo di giovedì, Roberta Bruni prova a correggere un po' il tiro, cercando di spiegare le proprie ragioni. "Qualche messaggio è stato male interpretato, ma resto vittima di un'ingiustizia"

È tornata (in parte) sui suoi passi, Roberta Bruni. Quantomeno cercando una sorta di dialogo con la FIDAL, quella stessa federazione che un paio di giorni fa aveva attaccato duramente dopo averla accusata di non averle pagato l’operazione per ricucire il tendine del bicipite femorale, la ragione per la quale la primatista italiana del salto con l’asta non ha preso parte agli Europei di Birmingham. Un’accusa che aveva smosso parecchio le acque negli ambienti federali, provocando anche la reazione un po’ stizzita del direttore tecnico Antonio La Torre, che pure aveva spiegato di aver già predisposto un piano (seppur parziale) di rientro delle spese mediche sostenute dall’astista azzurra, che per la stagione 2027 non farà parte del gruppo Atletica Elite Club, quello dove sono garantite tutte le tutele anche in ambito medico.

Il nuovo video per puntualizzare alcuni concetti

Con un post sui propri profili social, Bruni ha voluto precisare alcuni dei concetti che nel suo precedente video si erano prestati ad alcune interpretazioni. “Partecipare alle gare vestendo la maglia azzurra, facendo parte della squadra competitiva, è una cosa. Fare parte dell’Atletica Elite Club è un’altra. Io al momento risulto fuori dall’AEC. L’AEC è l’Elite Club, un progetto di supporto economico in base ai risultati ottenuti, come se ci fosse una borsa di studio.

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Quest’anno non ho potuto esprimere il mio potenziale perché ero infortunata e sono stata “fatta fuori” per il prossimo anno: lamento l’ingiustizia di essere fatta fuori da un progetto economico e quindi da un supporto che non c’è. Lamento il mancato supporto economico e di presenza perché mi sono dovuta fare carico a spese mie di un intervento. È un momento complicato e mi dispiace che sia passaggio un messaggio che non potrei definire del tutto corretto”.

La Torre tiene la porta aperta: “Risorse non illimitate”

Bruni è consapevole che in questa nazionale così competitiva nessuno può avere il posto garantito, ma la sua volontà sarà quella di provare a essere un atleta azzurra. “La presenza in nazionale non è messa in dubbio, dipende da me e da come rientrerò in pedana, non vedo l’ora di farlo con il tendine nuovo. Il mio obiettivo sono le olimpiadi di Los Angeles 2028 e farò di tutto per esserci: la mia presenza nelle grandi manifestazioni dipende solo da me e non vedo l’ora di tornare in gara per meritarmi quel posto”.

Una porta che La Torre ha fatto capire essere realmente aperta. “Comprendo lo sfogo di Roberta, arrivato dopo la pubblicazione dell’elenco dell’Atletica Elite Club. A Roberta daremo il contributo che avevamo stabilito con i carabinieri, un terzo noi e un terzo loro. E a fine anno dopo aver chiuso i conti speriamo di poter dare più di quello che avevamo già fissato.

C’ero a Rieti quando ha sfiorato il record italiano, c’ero a Firenze quando si è fatta male. Sul piano personale ci siamo sempre sentiti e il filo non si è mai rotto, ma le risorse non sono illimitate, sebbene cerchiamo di garantire sempre il massimo supporto”.