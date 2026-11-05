“Complimenti sicuramente alla società, all’allenatore e al suo staff. Il club ha costruito in questi anni, avendo anche grandi potenzialità economiche , e hanno raggiunto veramente degli obiettivi impressionanti, incredibili. I tifosi sono molto felici di veder giocare questo grande calcio che, di solito, si vedeva in televisione. La mano di Fabregas, poi, si vede eccome ”.

La tripletta del greco Douvikas, oltre alle giocate del solito Nico Paz fino ad arrivare al gol del giovanissimo Papaccioli, stellina delle giovanili , sono un segnale evidente di quanto gli uomini magistralmente guidati dalla panchina da Cesc Fabregas non siano più una sorpresa, per nessuno. Il quarto posto in Champions, con una buona fetta di qualificazione già in tasca, lo testimonia, oltre alla stessa posizione nella classifica della Serie A.

Gli aggettivi per definire questo Como stellare iniziano a scarseggiare. Nove gol in Champions League rifilati al Lens lontano dalle mura amiche sono un record che difficilmente potrà essere battuto. Nessuna squadra italiana, infatti, era riuscita a realizzare più di sette gol in trasferta.

Diceva, appunto, del mister. Cosa pensa di quanto fino ad oggi col Como?

“È un allenatore vero, uno che ha vinto grandi trofei da calciatore, anche se questo non vuol dire che si diventi anche grandi mister. La società gli ha dato enorme fiducia e vanno sicuramente nella stessa direzione. Questo è importante per questa e per le annate che verranno”.

Douvikas grande trascinatore, le giocate di Nico Paz e tutto il resto che funziona alla perfezione. Come valuta le scelte della dirigenza sul mercato?

“Hanno una visione mondiale, come l’Inter o la Juventus per esempio. Prendere giocatori anche giovani, bravi, ed entrare subito nel modo di intendere il calcio di Fabregas non è facile. Bisogna avere uno staff dirigenziale di alto livello. Vediamo la Juventus, l’Inter o il Milan faticare per cercare di fare una squadra di primo piano. Sicuramente hanno speso, ma lo hanno fatto bene”.

Dopo l’exploit dello scorso anno, è arrivato il momento di riconfermarsi. Tutti aspettavo il Como al varco…

“Dopo la stagione scorsa, si vede nella squadra, nella società, nell’ambiente una serenità incredibile. Qui si respira un’altra aria, dopo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese la squadra mi dà l’impressione che migliori. Ha fame di raggiungere traguardi importanti”.

Una parentesi importantissima della carriera calcistica di Galia è quella vissuta alla Juventus, dal 1988 al 1994. Adesso i bianconeri vivono un momento davvero difficile. Cosa pensa della situazione attuale?

“Dove i comaschi non era abituati a vedere certe competizioni e grande calcio, dall’altra parte è il contrario. Secondo me non hanno più, non dico i soldi, ma una proprietà così forte alle spalle, stanno attenti anche loro a certe situazioni. Sicuramente, bisogna avere delle capacità per scegliere dei giocatori, anche l’allenatore deve proporre un calcio nuovo, cosa che in Italia stiamo cercando di trovare anche in ottica Nazionale. Il rettangolo è sempre lo stesso, però probabilmente viene usato in un’altra maniera”.

“Tornando indietro nel tempo, c’era un blocco italiano che dava sostanza a tutto il resto, brasiliani, tedeschi e russi compresi. E ho avuto un allenatore che non parlava tanto, ma si faceva sentire, Dino Zoff. Ricostruire adesso diventa sempre più difficile e i tifosi devono avere pazienza, anche se ne hanno poca in generale quando i risultati non arrivano per anni. Ora, quando chiama la Juve un calciatore ci pensa prima di accettare e questo, secondo me, è sintomatico del momento che sta vivendo”, ha concluso Galia a Virgilio Sport.