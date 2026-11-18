Il figlio dell'ex attaccante del Milan, che ha la doppia nazionalità, segna due reti al Perù ma può essere ancora convocato dalla nazionale italiana

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Chi trova un oriundo trova un tesoro. Il mantra ormai viene recitato dappertutto, in Europa come in Sudamerica: la caccia al babytalento da naturalizzare è scattata ovunque negli ultimi mesi. Non solo Mancini sta dragando i campionati di tutto il mondo per cercare i nuovi Retegui oltre a quelli già in organico. Tresoldi, il nome più gettonato, non è il solo.

Il talento del Genoa sotto osservazione

Ad attirare le attenzioni del ct, e non da ora, c’è anche Robinho jr che il Genoa questa estate ha preso dal Santos in prestito con diritto. Attaccante classe 2007 è figlio dell’ex milanista e ha il doppio passaporto. Nato in Brasile, Robson de Souza Júnior (questo il vero nome del talento che compirà 19 anni il mse prossimo) possiede la doppia cittadinanza grazie alla madre, Vivian Guglielmetti.

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La clausola nel contratto

Nell’accordo con il Genoa – dove Criscito lo sta utilizzando con successo in Primavera – sarebbe previsto un bonus da due milioni di euro legato a un’eventuale convocazione di Robinho Jr nell’Under 20 o nella Nazionale maggiore. Una clausola che vale con entrambe le maglie: Brasile o Italia.

La doppietta di Robinho jr

E proprio con l’Under 20 brasiliana Robinho jr – che già in passato aveva dato prova di grande personalità – sta facendo vedere che buon sangue non mente. L’attaccante allo stadio Mangueirão di Belém, l’attaccante ha esordito con la nazionale brasiliana segnando due gol al Perù, sottolineando che giocare per la Selecao è un sogno, ma non esclude la possibilità di giocare anche per la nazionale italiana.

“Ogni bambino sogna di rappresentare la propria nazionale. Io ne sogno due. Entrambe sono benvenute. Ovviamente, Paulo Victor ha detto che conterà su di me. Quindi, sono disponibile.” Robinho Jr. ha segnato due gol in quasi due minuti nella goleada per 9-0, ma nonostante l’ottima prestazione, non crede di essersi assicurato un posto nel Campionato sudamericano Under-20, che si disputerà all’inizio del 2027: “La convocazione è sempre una questione di tempismo. Non posso dire di avere un posto garantito. Lavorerò ancora più duramente per meritarla”.