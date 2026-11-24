Quattordici vittorie e tre titoli consecutivi, in questo finale di stagione Alcaraz ha confermato non solo di essere pienamente tornato se stesso, ma anche di essere ulteriormente migliorato, lasciando sbalorditi anche Roddick e Mouratoglou

Dopo l’infortunio al polso c’era chi interrogava sul futuro di Carlos Alcaraz, domandandosi se sarebbe mai tornato al suo livello. A circa tre mesi dal suo rientro abbiamo ora una risposta: si, Alcaraz è tornato, e forse anche più forte di prima. Si, perché gli ultimi tornei della stagione ci hanno restituito un Carlitos estremamente brillante e dominante su quella che fino a poco fa era la superficie a lui meno amica.

Certo, l’assenza di Jannik Sinner lo ha aiutato, ma i progressi compiuti dallo spagnolo su questi campi veloci sono sotto gli occhi di tutti, come quelli anche nella risposta, colpo che ha fatto la differenza contro Alexander Zverev nella finale delle ATP Finals e che è stata equiparata da Andy Roddick a quelle di Novak Djokovic e Roger Federer. D’altronde Alcaraz ha solo 23 anni come ci tiene a ricordare Patrick Mouratoglou, secondo cui l’attuale n°3 ATP crescerà ancora molto in futuro. Una previsione che fa abbastanza impressione considerando il livello attuale di Carlos e cosa è riuscito a ottenere in questi suoi primi anni di carriera.

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Roddick: “Alcaraz fuori dal mondo, è un genio”

Alla vigilia dell’atto conclusivo delle ATP Finals molti vedevano in Zverev il favorito alla vittoria vista l’incredibile velocità dei campi e il suo micidiale servizio. L’arma principale di Sascha è però stata neutralizzata alla grande da Alcaraz. Merito degli ulteriori progressi compiuti in risposta dallo spagnolo, che ha da subito messo pressione al tedesco rispondendogli puntualmente la palla tra i piedi.

Un progresso riconosciuto anche da Roddick, che in occasione dell’ultima puntata del suo podcast Served ha elogiato la risposta (in cui fino a poco fa primeggiava il nostro Sinner tra i giocatori dell’attuale circuito) di Alcaraz, paragonandolo al miglior Djokovic e a Federer: “Quello che Alcaraz sta ottenendo ultimamente con le sue risposte è qualcosa che solo Djokovic poteva fare al culmine della sua carriera. Diventa il miglior ribattitore aggressivo muovendosi in campo, ma è anche capace di effettuare un elevato numero di risposte bloccando la palla e costringendo l’avversario a giocare. È incredibile come riesca a mandare la palla in campo da posizioni difficili e a neutralizzare qualsiasi vantaggio Zverev potesse ottenere con il suo servizio. Carlos è fuori dal mondo. È un genio. Ha un tempo di reazione e una destrezza paragonabili a quelli di Federer quando rispondeva ai miei servizi”.

La previsione di Mouratoglou sul futuro di Alcaraz

Considerando il fatto che Alcaraz ha solo 23 anni, è difficile immaginare che quello attuale possa essere l’apice del suo gioco e del suo livello. Di ciò è convinto Mouratoglou, che in un video pubblicato su Instagram ha spiegato i progressi che può ancora compiere Carlos, e avvisato indirettamente Sinner sul futuro della loro rivalità: “Carlos Alcaraz ha ancora molto da imparare. È spaventoso pensare che questo giocatore, che ha già vinto più titoli di chiunque altro della sua età nella storia del tennis, possa ancora migliorare così tanto. Ci dimentichiamo sempre che Carlos Alcaraz è molto giovane, che ha 23 anni. Ha ancora molto da imparare su se stesso, ma per quanto riguarda il tennis, a dire il vero, non credo che abbia molto da imparare. Ma su se stesso? Sì, non si conosce ancora. Si rende conto che: ‘Oh cavolo, dopo un certo numero di tornei, ho davvero bisogno di una pausa perché sto perdendo ciò che mi rende unico’. Carlos Alcaraz crescerà molto perché, con il tempo, scoprirà sempre di più su se stesso. Sarà in grado di arricchire il suo gioco, il suo gioco mentale e molti altri aspetti”.