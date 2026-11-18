A 37 anni, Primoz Roglic non ha ancora intenzione di scendere dalla bicicletta: ufficiale la firma per un anno con la NSN. Con Carapaz potrebbe correre il Giro

Non sarà lo sloveno più illustre che transita sotto i riflettori, almeno non quanto lo fosse all’inizio del decennio, ma Primoz Roglic non è certo un ciclista che passa inosservato. E a 37 anni il vincitore di Giro e Vuelta (dove s’è imposto 4 volte in carriera), ricordato però soprattutto per la cronoscalata conclusiva del Tour 2020 nella quale si vide soffiare la maglia gialla a un passo da Parigi dal connazionale Tadej Pogacar, ha deciso di concedersi un altro giro di giostra, senza far sapere se sarà o meno l’ultimo.

Primoz, un’altra sfida: “Una connessione perfetta”

Roglic ha annunciato la firma con la NSN Cycling Team, la “vecchia” Israel Premier Tech, passata sotto licenza svizzera dopo le proteste pro Pal avvenute alla fine del 2025 (di fatto ad ogni gara nella quale correva la squadra con licenza israeliana si assisteva a dimostrazioni di protesta, rendendo impossibile il proseguo dell’attività). Ha firmato per un anno, lasciando intendere che potrebbe anche essere l’ultimo. E cercherà soprattutto di rendersi utile in una squadra che ha deciso di fare un bel upgrade, andando su corridori di esperienza e qualità come Lennert Van Eetvelt, Santiago Buitrago e Richard Carapaz.

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Non avrà le stesse pressioni che ha subito nell’ultima stagione alla Red Bull, dove le ambizioni erano certamente superiori (anche se ormai molte attenzioni erano rivolte su Evenepoel e Lipowitz, oltre che su Hindley e Pellizzari), ma certamente nelle corse a tappe potrà rendersi particolarmente utile, con la NSN consapevole di aver lavorato decisamente bene per aumentare il potenziale del roster. Dopotutto Roglic ha chiuso secondo all’ultima Vuelta, dove s’era presentato acciaccato per la caduta in allenamento a fine luglio.

“Ho sempre amato le sfide. Per questo sono qui, per raccoglierne un’altra e vedere cosa porterà il futuro. Ci ho messo un po’ a capire quale fosse la strada da prendere, ma alla fine la risposta era dentro il nome della squadra: Never Say Never (mai dire mai). Mi è sembrata una connessione perfetta. Penso di avere ancora qualcosa da dire in corsa e non solo. Penso di avere la spinta e anche la mentalità non solo per correre, ma anche per raggiungere grandi obiettivi”.

Carapaz, il Tour nel destino ma il Giro nella testa

Roglic con ogni probabilità potrebbe far parte della squadra che prenderà il via al prossimo Tour de France, che presenta altimetrie un po’ più “umane” e tanti chilometri a cronometro, che restano comunque una specialità nella quale lo sloveno vuol continuare a primeggiare. Ma magari potrebbe finire che torni a correre il Giro, anche se in casa NSN il candidato maggiore per provare a fare corsa per la generale potrebbe essere Richard Carapaz, ammaliato certo dalle tante tappe di montagne (anche se i chilometri a cronometro potrebbero essere un problema di cui tenere conto).

“Voglio aspettare di vedere come sarà il percorso della Vuelta prima di decidere cosa fare”, ha spiegato l’ecuadoriano. “So che il mio team mi vorrà vedere al via del Tour, per puntare a una top 10, alla maglia a pois o anche a una vittoria di tappa, come mi è riuscito nell’ultima corsa disputata in Francia. Ma sinceramente mi vedrei bene nuovamente al Giro, che è una corsa che mi ha regalato tante belle emozioni, vedi la vittoria nel 2019”.

Anche se il ricordo della vittoria mancata nel 2025 ancora fa discutere. “Non mi interessava fare secondo o terzo, volevo la maglia rosa e me la sono giocata come ho potuto. Yates fece un gran numero e di fronte a certe imprese c’è solo da togliersi il cappello. Dissapori con Del Toro? Non siamo migliori amici, ma ci rispettiamo. Quando hai tanta differenza di età ci sta di ragionare in modo differente, ma con lui sono in buoni rapporti”.