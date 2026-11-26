L’esterno ha confessato di aver parlato col connazionale per convincerlo a lasciare il Real Madrid e trasferirsi nella Capitale. Intanto i giallorossi possono contare sul difensore-bomber

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Roma continua a sperare nell’arrivo di Endrick dal Real Madrid: per convincere il brasiliano è sceso in campo anche Wesley, che ha confessato di aver provato a convincere il connazionale a trasferirsi nella Capitale. Intanto l’attacco giallorosso ha un’arma in più, Mario Hermoso, trasformatosi in bomber grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini.

Roma, Wesley in pressing su Endrick

La questione è nota: Endrick vuole lasciare il Real Madrid per giocare di più, il Milan e la Roma sono interessatissime al brasiliano, ma José Mourinho – almeno per ora – ha opposto il suo veto alla cessione dell’ex Palmeiras. Il club capitolino, però, spera ancora di mettere le mani sull’attaccante, così come i giocatori giallorossi sperano di vederlo varcare le porte di Trigoria: tra loro c’è anche Wesley, che alla tv brasiliana ha confessato di essersi personalmente esposto nel tentativo di convincere il connazionale a lasciare il Real e trasferirsi alla Roma.

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Le parole di Wesley a Endrick

“Ho fatto una battuta con Endrick – ha confessato Wesley – gli ho detto: ‘vieni, vieni alla Roma’. Ma spetta a lui decidere e spero che ovunque vada, o se resti al Real Madrid, sia molto felice e vincente, perché è un bravo ragazzo e se lo merita”. Ad ogni modo Wesley sarebbe ben felice di vedere il connazionale in giallorosso. “Se verrà, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e da noi, certamente”, ha detto il laterale mandando un altro messaggio al brasiliano del Real.

Psg-Roma, l’incredibile gara di Hermoso

In attesa che l’affare Endrick si sblocchi, la Roma si gode l’evoluzione di Mario Hermoso, ex difensore roccioso trasformato da Gian Piero Gasperini nell’arma segreta dell’attacco giallorosso. Lo spagnolo è diventato un vero e proprio universale e la prestazione offerta contro il Psg rappresenta la prova di dove può arrivare un difensore centrale sufficientemente aggressivo, intelligente e tecnico nello scacchiere tattico del Gasp.

A Parigi, infatti, Hermoso non è stato solo il giocatore a vincere più duelli (12 su 13) e a recuperare più palloni dopo Marten De Roon, è anche stato quello che ha compiuto più tocchi nell’area avversaria. Sì, Hermoso ha attaccato non solo più di Castro e Soulé, ma anche dei parigini Ferran Torres e Akliouche.

Hermoso “liberato” da Gasperini

Merito della libertà garantita dal sistema di gioco di Gasperini, che chiede ai “braccetti” di aggredire altissimi i diretti avversarie e poi catapultarsi in avanti una volta recuperata la palla. Il gol dell’1-0 della Roma al Parco dei Principi, in questo senso, rappresenta l’esempio migliore del “gasperinismo”: Hermoso ruba palla, la consegna a Soulé e poi si fa trovare pronto a centro area per il tocco vincente. Il gol sta diventando un’abitudine per lo spagnolo, già autore di 4 centri tra campionato e Champions League: in attesa di Endrick, dunque, la Roma può contare sul suo nuovo, insospettabile, bomber.