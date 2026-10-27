Poker face all’Olimpico: quattro gol che fanno sorridere i tifosi della Roma, ma forse meno Gasperini, alle prese con un Cagliari in forma e che mette in crisi la difesa giallorossa. Ancora decisivo Lulli con un gol e un assist per Pisilli, dopo l’iniziale vantaggio di Nzola. Poco preciso Mancini, che soffre spesso gli attacchi degli ospiti. A metterci una pezza ci pensa Gollini con delle parate che non fanno rimpiangere Svilar. Pisacane sogna almeno il pareggio con Maldini, ancora in gol, ma Mora e Malen salvano la serata ai capitolini, che restano in scia alla testa della classifica.
Roma-Cagliari 4-2, pagelle: Gollini (7) fa i miracoli, Lulli (7) un treno, Mancini (5) in affanno
I giallorossi conquistano la vittoria al termine di una gara piuttosto complicata contro la squadra di Pisacane: i top e flop della serata dell'Olimpico.
Top e flop della Roma
Gollini 7 - Colmare l'assenza di Svilar è impossibile, ma non lo fa rimpiangere. Tiene a galla la Roma con una serie di miracoli.
Mora 7 - Non riesce ad entrare in partita con i dribbling e allora decide di metterci la testa con un gol che può valore più di semplici tre punti. Poi confeziona anche l'assist per il poker di Malen.
Malen 7 - Riaccenda la luce e dà la scossa a una Roma meno carica del solito. L'interruttore on a cui Gasperini non può rinunciare.
Pisilli 6.5 - La maturità si misura dalle reazioni: dopo il fallo di mano che porta al rigore del Cagliari, non gli tremano le gambe e si fa subito valere con un gol decisivo.
Castro 5.5 - Halloween è vicino e vive una serata a tratti horror. Il Cagliari gli mette paura e non entra mai in partita.
Mancini 5 - La sua partita è un po' come una monetina che traballa su un tavolo: quando esce testa si trova in attacco e contribuisce ai gol, quando esce croce soffre troppo e non riesce a stare dietro agli attaccanti del Cagliari. Esce spesso croce.
Top e flop del Cagliari
Nzola 6.5 - Per oltre un'ora mette in scena un reminder delle sue stagioni gloriose che hanno fatto la felicità di diversi fantallenatori. Lotta, segna e mette in difficoltà la difesa della Roma. Un leone a due passi dal Colosseo.
Fadera 6.5 - Va veloce come se fosse nel Golfo di Cagliari: mette a sedere Mancini, una spina nel fianco costante.
Maldini 6.5 - Fa la cosa più importante: il gol. E visto il suo stato di forma, Pisacane non può farne a meno.
Obert 5.5 - Soulé lo manda in affanno e senza ossigeno non riesce ad essere lucido. Si perde Lulli sul gol e non solo. Nella ripresa si sveglia e regala a Maldini il pallone del pareggio.
Mina 5 - La sua forte personalità scompare sotto i colpi dell'Olimpico. Tiene a bada Castro, ma quando entra Malen non riesce mai a prenderlo. Stacca la spina nel momento più delicato.
Il migliore in campo
Lulli 7 - Il treno di Palestrina arriva ancora una volta puntuale all'arrivo: gol, assist e una prestazione da veterano. Ormai è nelle grazie dell'Olimpico, un figlio del popolo.
Il giudizio sull'arbitro
Feliciani 6.5 - Si perde il fallo di mano di Pisilli, ma ringrazia il Var e cambia idea con maturità. Dirige il match senza troppe interruzioni e con un metro arbitrale coerente.