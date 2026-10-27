Gollini 7 - Colmare l'assenza di Svilar è impossibile, ma non lo fa rimpiangere. Tiene a galla la Roma con una serie di miracoli.

Mora 7 - Non riesce ad entrare in partita con i dribbling e allora decide di metterci la testa con un gol che può valore più di semplici tre punti. Poi confeziona anche l'assist per il poker di Malen.

Malen 7 - Riaccenda la luce e dà la scossa a una Roma meno carica del solito. L'interruttore on a cui Gasperini non può rinunciare.

Pisilli 6.5 - La maturità si misura dalle reazioni: dopo il fallo di mano che porta al rigore del Cagliari, non gli tremano le gambe e si fa subito valere con un gol decisivo.

Castro 5.5 - Halloween è vicino e vive una serata a tratti horror. Il Cagliari gli mette paura e non entra mai in partita.

Mancini 5 - La sua partita è un po' come una monetina che traballa su un tavolo: quando esce testa si trova in attacco e contribuisce ai gol, quando esce croce soffre troppo e non riesce a stare dietro agli attaccanti del Cagliari. Esce spesso croce.