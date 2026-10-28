L'ex difensore del Milan gela il tecnico giallorosso con una domanda sui gol subiti al termine di Roma-Cagliari in diretta su SkySport: la reazione di Gasperini.

Tutto bello al termine di Roma-Cagliari, o quasi. Per Gian Piero Gasperini poteva essere una serata di festa, con i giallorossi terzi a -4 dalla vetta, per la rimonta all’Olimpico contro i sardi (4-2 finale) ma le parole degli analisti tv hanno provocato più volte imbarazzo al tecnico della Roma. Cosa è successo nel post gara e la reazione dei tifosi scatenati sul web per le domande di Billy Costacurta.

Il paragone con Totti e De Rossi

Il tecnico giallorosso è stato intervistato da DAZN sui protagonisti di Roma-Cagliari con un focus su Lulli e Pisilli: “Nel settore giovanile ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma ed è molto bello. C’è un attaccamento particolare, loro sono di sicuro di valore”.

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Dallo studio televisivo fanno notare a Gasperini che assist e gol di due romani non arrivavano alla Roma dal 2015-2016 quando i protagonisti erano Totti e De Rossi. “Eh dai” (sorride Gasperini ndr.), che poi svela un retroscena su Rodrigo Mora: “Col Porto ha fatto un gol simile, io l’ho visto e me lo ricordo, è piccolino, ma ha dato una frustata alla palla incredibile”. E ha cambiato la partita: mica poco.

Le parole del tecnico giallorosso

Ma il pezzo forte della serata per Gasperini arriva nel momento dell’intervista a SkySport con le domande di Billy Costacurta: “Credo di aver capito già tutto sulle belle partite della Roma e anche sui tanti gol presi. Si diverte anche lei o quei gol servono per risvegliare la squadra, Gasperini?”

Risponde Gasperini infastidito: “Noi in realtà abbiamo preso pochi gol, Billy. Noi siamo una delle migliori difese del campionato. Abbiamo preso quanti gol? 8 in tutto. Ultimamente abbiamo preso qualche gol in più, ma abbiamo incontrato squadre forti come Real Madrid e il Napoli. Siamo stati una delle squadre che hanno fatto più partite senza subire gol… Stasera abbiamo preso qualche gol di troppo, ma oggi mi mancavano Balerdi ed Hermoso”.

Cala infine il gelo in studio con Costacurta che replica: “No, no, ma naturalmente io mi riferivo alle ultime 3 partite, Gasperini, proprio perché siete così solidi eh, ma lei mi aveva già risposto con le assenze e le partite consecutive. Solo questo…”

Tifosi scatenati contro Costacurta

Al termine dell’intervista a SkySport si sono accesi gli animi anche sui social con i tifosi che hanno commentato infastiditi post Roma-Cagliari: “Ha ragione Gasperini...una delle difese con meno gol subiti del campionato. Si vuole creare un caso basato su cosa?”. E ancora: “Mille interviste, mille domande, mille TV, la prossima volta gli chiederà se gli fanno male i calli dei piedi pur di dare aria alla bocca…..”

Non si placano gli animi sul web: “Questo scarso era come giocatore e più scarso e come opinionista ed è pagato profumatamente se le piattaforme TV cacciassero tutti questi incompetenti potremmo avere il calcio in TV a 50 euro l’anno”. E infine: “Gasperini è antipatico ma Costacurta lo supera alla grande sempre con quell’ atteggiamento da radical chic”.

C’è poi chi invece non la pensa così: “Campionato da scapoli e ammogliati, non ci sono più le difese, ora solo gioco offensivo e chi ha più fortuna spesso vince. Il gioco è scaduto moltissimo. Vediamo se in Europa la cosa paga!” E ancora: “Sarà anche provocatore ma nelle ultime tre, 10 fatti e 10 subiti.” E infine: “Domandare è lecito, rispondere è cortesia (cit.). Costacurta ha sempre elogiato la Roma, comunque se la critica è costruttiva e la risposta è compresa non vedo problemi.”

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