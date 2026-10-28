Roma-Cagliari, moviola: l’arbitro ringrazia il Var ma sbaglia troppo quando fa di testa sua

La prova dell’arbitro Feliciani all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto abruzzese ha ammonito un giocatore

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Prova incerta dell’inesperto Feliciani che parte subito male col rigore non visto e poi assegnato grazie al Var ma è soprattutto a livello disciplinare che il fischietto abruzzese non ha convinto. Vediamo cosa è successo all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata di serie A.

Roma-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Adopo riesce a colpire il pallone di testa, trovando però la deviazione con il braccio di Pisilli. Feliciani lascia proseguire, ma dalla sala VAR viene richiamato a rivedere l’episodio al monitor. Dopo l’on field review, l’arbitro indica il dischetto, assegnando un calcio di rigore al Cagliari, dopo aver notato la posizione del braccio del centrocampista giallorosso, largo rispetto alla figura del corpo. Dal dischetto Nzola realizza il momentaneo vantaggio della formazione sarda. Al 15′ regolare il pari della Roma. cross di Molina per la testa di Lulli che sovrasta Obert ma senza commettere fallo

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Quanti cartellini nel taschino

Al 56′ Mina interviene in maniera scomposta durante un contrasto aereo e finisce addosso a Lulli. Sarebbe almeno da giallo ma l’arbitro lascia correre. Ancora peggio al 66′ quando Mancini colpisce con il gomito la nuca di Fadera durante un contrasto. Per Feliciani non c’è nè fallo nè giallo. Al 75′ Mancini protesta per un fallo di mano in area di rigore del Cagliari, ma non c’è nessuna infrazione. Tensione nel finale tra Rensch e Rodriguez che vanno faccia a faccia, ma Feliciani li divide poco dopo ed estrae il giallo per il difensore dei sardi. Dopo il recupero finisce 4-2.

Chi è l’arbitro Feliciani

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Roma-Cagliari. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli. E’ stata la seconda gara stagionale in A per lui dopo Napoli-Frosinone.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani con Mariani IV uomo, Ghersini al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Rodriguez.