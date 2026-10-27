Roma-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Roma-Cagliari, 9ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 27 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Ambizioni di vertice e voglia di riscatto in Roma–Cagliari, in programma il 27 ottobre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma per la 9ª giornata di Serie A 2026-27. I giallorossi sono terzi con 18 punti: 5 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, 19 gol segnati e 6 subiti. I rossoblù occupano il nono posto a quota 13: 4 successi, un pari e 3 ko, con 6 reti fatte e 9 incassate. Per i padroni di casa è un esame da alta classifica contro una squadra capace di raccogliere nove punti in trasferta.

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Probabili formazioni di Roma-Cagliari

Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1, ma le assenze imporrebbero scelte importanti alla Roma. Con Svilar indisponibile, tra i pali dovrebbe esserci Gollini; davanti a lui si va verso Mancini, Balerdi e Hermoso. Senza Koné e Pellegrini, la coppia centrale potrebbe essere Cristante–Pisilli, con Molina a destra e Wesley a sinistra. L’assenza di Dybala aprirebbe spazio a Mora, accanto a Soulé alle spalle di Malen. Pisacane potrebbe rispondere con il 4-4-1-1: Gagliardini dovrebbe affiancare Romano al posto dell’indisponibile Winks. Sulle corsie si profilano Adopo e Fadera, mentre Maldini dovrebbe sostenere Omoruyi Benjamin. Non risultano squalificati segnalati nelle informazioni disponibili.

Roma (3-4-2-1): Gollini ; Mancini , Balerdi , Hermoso ; Molina , Cristante , Pisilli , Wesley ; Soulé , Mora ; Malen . Allenatore: Gasperini.

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Allenatore: Gasperini. Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Freitas, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Gagliardini, Fadera; Maldini; Omoruyi Benjamin. Allenatore: Pisacane.

Gli indisponibili di Roma-Cagliari

Le assenze toccano soprattutto la qualità e la costruzione della Roma: senza Dybala e Pellegrini mancano soluzioni tra le linee, mentre il forfait di Koné riduce le alternative in mezzo. Da gestire anche la sostituzione di Svilar, pur con le garanzie offerte da Gollini. Nel Cagliari pesa il problema alla schiena di Winks, riferimento per l’organizzazione del centrocampo. Restano fuori anche Felici e Idrissi, entrambi alle prese con un infortunio al legamento crociato anteriore.

Roma : Dybala (infortunio al polpaccio), Pellegrini (infortunio alla coscia), Svilar (frattura di un dito del piede), Koné (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio al polpaccio), (infortunio alla coscia), (frattura di un dito del piede), (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati. Cagliari: Winks (infortunio alla schiena), Felici (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Idrissi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate da Roma e Cagliari

La Roma arriva alla sfida senza sconfitte nelle cinque gare riportate: due vittorie e tre pareggi valgono nove punti, anche se i segni X hanno rallentato la corsa. Il Cagliari ha invece raccolto sette punti nello stesso numero di incontri, passando dai successi esterni contro Atalanta e Udinese a due sconfitte consecutive senza segnare contro Monza e Bologna. Il confronto mette quindi di fronte la continuità giallorossa e la necessità rossoblù di ritrovare fiducia.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Roma 2 3 0 9 Cagliari 2 1 2 7

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

Roma : Torino – Roma 0-2 (vittoria); Roma – Inter 2-2 (pareggio); Como – Roma 0-0 (pareggio); Roma – Genoa 2-0 (vittoria); Napoli – Roma 3-3 (pareggio).

: – 0-2 (vittoria); – 2-2 (pareggio); – 0-0 (pareggio); – 2-0 (vittoria); – 3-3 (pareggio). Cagliari: Atalanta–Cagliari 1-2 (vittoria); Udinese–Cagliari 0-1 (vittoria); Cagliari–Juventus 1-1 (pareggio); Monza–Cagliari 4-0 (sconfitta); Cagliari–Bologna 0-2 (sconfitta).

L’arbitro di Roma-Cagliari

A dirigere Roma–Cagliari sarà Ermanno Feliciani, affiancato dagli assistenti Zingarelli e Fontani. Mariani sarà il quarto ufficiale, Ghersini opererà al VAR e Camplone all’AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili attribuiscono a Feliciani due incontri diretti, con 44 falli fischiati, un rigore concesso, cinque ammonizioni e nessuna espulsione. La media è di 2,5 cartellini a partita: un campione ancora ridotto, da leggere senza trarre indicazioni definitive sul metro arbitrale.

Roma-Cagliari: curiosità e pillole sul match

L’Olimpico è il primo grande argomento della vigilia: la Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe di Serie A e ha vinto le ultime cinque sfide interne contro il Cagliari, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. Numeri che spiegano il peso della trasferta per i rossoblù, chiamati a reagire dopo due ko senza reti. La storia del confronto, però, racconta anche un attacco sardo capace di superare quota cento gol contro i giallorossi: nessun’altra avversaria ha incassato altrettante reti dal club isolano nel massimo campionato. Tra i protagonisti attesi c’è Malen, a secco da tre presenze ma già autore di una doppietta in questa sfida all’Olimpico. Interessante anche il duello tra i pali: Caprile e Gollini figurano tra i portieri con le migliori percentuali di parate del torneo. La capacità di assorbire la pressione e sfruttare le occasioni potrebbe fare la differenza in una gara che oppone la spinta offensiva romanista alla ricerca di concretezza del Cagliari.

Un incrocio storicamente prolifico: la Roma è l’unica avversaria contro cui il Cagliari ha segnato almeno cento gol in Serie A, arrivando a 102. Dall’altra parte, i rossoblù hanno incassato 142 reti dai giallorossi: soltanto l’ Inter , con 161, ha fatto peggio alla difesa sarda.

è l’unica avversaria contro cui il ha segnato almeno cento gol in Serie A, arrivando a 102. Dall’altra parte, i rossoblù hanno incassato 142 reti dai giallorossi: soltanto l’ , con 161, ha fatto peggio alla difesa sarda. Il fattore Olimpico sorride alla Roma , vincente nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato contro il Cagliari . Un altro successo senza subire gol porterebbe a cinque la serie di vittorie interne con porta inviolata: un traguardo raggiunto dai giallorossi contro sole altre due avversarie, Genoa e Livorno .

, vincente nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato contro il . Un altro successo senza subire gol porterebbe a cinque la serie di vittorie interne con porta inviolata: un traguardo raggiunto dai giallorossi contro sole altre due avversarie, e . La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di Serie A, vincendo l’altra. Gli stessi tre pareggi erano arrivati nell’arco delle precedenti venti partite, accompagnati da tredici successi e quattro sconfitte.

ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di Serie A, vincendo l’altra. Gli stessi tre pareggi erano arrivati nell’arco delle precedenti venti partite, accompagnati da tredici successi e quattro sconfitte. Da sedici incontri di campionato nessuno espugna il campo della Roma : dodici vittorie e quattro pareggi. Superare questa soglia significherebbe prolungare una serie interna oltre quanto riuscito anche tra luglio 2020 e febbraio 2021; il riferimento più lungo resta quello di ventiquattro gare tra dicembre 2015 e febbraio 2017.

: dodici vittorie e quattro pareggi. Superare questa soglia significherebbe prolungare una serie interna oltre quanto riuscito anche tra luglio 2020 e febbraio 2021; il riferimento più lungo resta quello di ventiquattro gare tra dicembre 2015 e febbraio 2017. Nel 2026 la Roma ha già conquistato nove vittorie casalinghe di Serie A senza incassare reti, più di qualsiasi altra squadra. Nel XXI secolo ha superato questa quota in un singolo anno solare soltanto tre volte.

ha già conquistato nove vittorie casalinghe di Serie A senza incassare reti, più di qualsiasi altra squadra. Nel XXI secolo ha superato questa quota in un singolo anno solare soltanto tre volte. Il Cagliari deve interrompere una doppia tendenza negativa: ha perso le ultime due partite senza segnare. Non mette in fila tre sconfitte tutte a secco di gol in Serie A dal periodo tra agosto e settembre 2024.

deve interrompere una doppia tendenza negativa: ha perso le ultime due partite senza segnare. Non mette in fila tre sconfitte tutte a secco di gol in Serie A dal periodo tra agosto e settembre 2024. Prima del 4-0 subito contro il Monza , il Cagliari aveva costruito una serie esterna di un pareggio e quattro successi. Due sconfitte consecutive fuori casa senza segnare, nello stesso campionato, non si verificano dal settembre-ottobre 2023, contro Atalanta e Fiorentina .

, il aveva costruito una serie esterna di un pareggio e quattro successi. Due sconfitte consecutive fuori casa senza segnare, nello stesso campionato, non si verificano dal settembre-ottobre 2023, contro e . Il volume delle conclusioni evidenzia due percorsi opposti: includendo i tiri respinti, il Cagliari ne ha tentati 78 e subiti 148, per un saldo di -70, il peggiore del torneo. La Roma è invece a +62, con 151 tentativi e 89 conclusioni concesse: soltanto l’ Inter , a +101, presenta un bilancio migliore.

ne ha tentati 78 e subiti 148, per un saldo di -70, il peggiore del torneo. La è invece a +62, con 151 tentativi e 89 conclusioni concesse: soltanto l’ , a +101, presenta un bilancio migliore. Malen cerca il ritorno al gol dopo tre presenze consecutive senza segnare, una prima volta per lui in Serie A. Proprio contro il Cagliari , il 9 febbraio 2026 all’Olimpico, aveva firmato la prima delle sue sei marcature multiple nel torneo.

cerca il ritorno al gol dopo tre presenze consecutive senza segnare, una prima volta per lui in Serie A. Proprio contro il , il 9 febbraio 2026 all’Olimpico, aveva firmato la prima delle sue sei marcature multiple nel torneo. Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato, Caprile vanta il 78% di parate e Gollini il 77%, alla pari con Maignan. Davanti a loro figurano soltanto Mandas, all’86%, e l’indisponibile Svilar, all’81%.

Le statistiche stagionali di Roma e Cagliari

Il confronto stagionale premia la capacità della Roma di produrre gioco e occasioni: 55,6% di possesso medio contro il 42,6% del Cagliari, 19 reti segnate contro sei e dodici assist contro quattro. I giallorossi concedono inoltre meno conclusioni, 89 contro 148, e hanno collezionato cinque partite senza subire gol, a fronte delle tre rossoblù. Considerando i tiri non respinti, la precisione nello specchio è però leggermente migliore per i sardi: 44,62% contro 41,44%. La differenza emerge nella conversione delle conclusioni in gol, pari al 17,12% per i padroni di casa e al 9,23% per gli ospiti. Il Cagliari conserva comunque un argomento importante: nove dei suoi tredici punti sono arrivati lontano da casa.

Tra i marcatori della Roma comanda Malen con sei gol, seguito da Soulé a tre; Balerdi, Koné e Pisilli sono a due, mentre Castro, Hermoso, Lulli e Mora hanno segnato una volta. Nel Cagliari spiccano i quattro centri di Maldini, con Mendy e Romano a quota uno. I migliori assistman sono Dybala, con quattro passaggi vincenti, e Adopo, con due. Sul fronte disciplinare, nella Roma il massimo è di due gialli, condiviso da Hermoso, Koné, Pisilli, Rensch, Soulé e de Roon; Malen ha ricevuto l’unico rosso. Per i sardi il più ammonito è Deiola, con quattro gialli, e non risultano espulsioni. Tra i portieri, tre clean sheet per Svilar e Caprile, due per Gollini.

Statistica Roma Cagliari Posizione in classifica 3ª 9ª Punti 18 13 Partite giocate 8 8 Vittorie 5 4 Pareggi 3 1 Sconfitte 0 3 Gol segnati 19 6 Gol subiti 6 9 Media gol segnati 2,38 0,75 Media gol subiti 0,75 1,13 Possesso palla medio 55,6% 42,6% Tiri complessivi, inclusi quelli respinti 151 78 Tiri nello specchio 46 29 Precisione al tiro, esclusi i respinti 41,44% 44,62% Conversione in gol, esclusi i respinti 17,12% 9,23% Tiri concessi 89 148 Precisione nei passaggi 85,08% 84,82% Assist 12 4 Calci d’angolo 47 29 Legni colpiti 6 4 Partite con porta inviolata 5 3 Cartellini gialli 17 12 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Malen 6 Maldini 4 Miglior assistman Dybala 4 Adopo 2 Clean sheet dei portieri Svilar 3; Gollini 2 Caprile 3

I dati di classifica e quelli dei risultati recenti presentano un disallineamento nel totale dei gol subiti dalla Roma: sei nel riepilogo stagionale, sette nelle cinque gare elencate. I valori sono riportati secondo le rispettive schede disponibili.

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FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Cagliari? Roma-Cagliari si gioca il 27 ottobre 2026 alle ore 20:45, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Roma-Cagliari? La partita Roma-Cagliari si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Cagliari? L’arbitro è Ermanno Feliciani. Gli assistenti sono Zingarelli e Fontani, il quarto ufficiale è Mariani. Al VAR c’è Ghersini, con Camplone all’AVAR.