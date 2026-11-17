Il difensore dell'Arsenal riceve in Campidoglio il riconoscimento "Figlio di Roma" e non nasconde il desiderio di tornare in giallorosso. Intanto Massara guarda alla Premier League: Gittens e Hudson-Odoi nel mirino per rinforzare l'attacco.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il legame tra Riccardo Calafiori e la Roma non si è mai spezzato del tutto. Il difensore dell’Arsenal, che ha ricevuto in Campidoglio il riconoscimento “Figlio di Roma” dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, ha parlato apertamente della possibilità di tornare un giorno a vestire la maglia giallorossa. Un’ipotesi che non considera affatto sgradita, nonostante un addio al club capitolino che in passato non era stato particolarmente sereno. Parole che fanno sognare i tifosi, soprattutto alla luce degli apprezzamenti espressi nei confronti di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, la dirigenza romanista lavora anche sul mercato in vista di gennaio, con diversi profili offensivi seguiti in Premier League.

Calafiori apre alla Roma: “Tornare? Mi farebbe molto piacere”

Durante la cerimonia in Campidoglio, Calafiori non ha nascosto il proprio legame con la Capitale e l’emozione per il riconoscimento ricevuto. “Ho imparato ad apprezzare Roma quando ho iniziato a giocare fuori. La botta forte è quando torno e poi devo ripartire“, ha raccontato il difensore, che porta anche tatuata la Lupa Capitolina.

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Inevitabile la domanda su un possibile ritorno in giallorosso. La risposta è stata chiara: “Non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore, anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere“. Nessuna promessa, dunque, ma una porta lasciata aperta per il futuro. Oggi Calafiori è concentrato sulla propria esperienza all’Arsenal, che considera il momento migliore della sua carriera, ma il richiamo di casa resta forte.

Le parole su Gasperini e il nuovo stadio della Roma

Nel corso dell’incontro, il difensore ha parlato anche dell’attuale progetto tecnico giallorosso e del lavoro di Gasperini, con il quale non ha ancora avuto modo di confrontarsi direttamente. “Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi parlano bene di Gasperini. Sappiamo quanto possa valorizzare i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione“, ha dichiarato.

Calafiori si è soffermato anche sul progetto del nuovo stadio, del quale ha discusso con il sindaco Gualtieri: “È incredibile e non vedo l’ora di vederlo finito“. Un altro segnale del rapporto speciale con la città, che continua a rappresentare un punto di riferimento anche durante la sua esperienza in Inghilterra.

Calciomercato Roma, non solo Lookman: Gittens e Hudson-Odoi per gennaio

Intanto la dirigenza giallorossa studia le possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra le piste tornate d’attualità ci sono Jamie Gittens e Callum Hudson-Odoi, due esterni già valutati durante la scorsa estate insieme ad Ademola Lookman.

L’idea sarebbe quella di individuare un giocatore con poco spazio nel proprio club, da rilanciare attraverso il progetto di Gasperini, seguendo una strategia simile a quella che ha portato Donyell Malen nella Capitale. La formula preferita sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto, così da contenere l’investimento iniziale. I due profili si aggiungono agli altri nomi monitorati per aumentare la qualità e le alternative sulla trequarti.

Gittens e Hudson-Odoi, le situazioni in Premier League

Le condizioni dei due esterni sono differenti, ma entrambi potrebbero valutare un trasferimento per trovare maggiore continuità. Gittens, dopo essere stato trattato dalla Roma nella scorsa sessione estiva, è rimasto al Chelsea, dove ha raccolto finora appena 55 minuti in due presenze in Coppa di Lega. A limitarne l’impiego ha contribuito anche un problema alla caviglia: prima di approfondire la trattativa, i giallorossi vogliono quindi avere garanzie sulle sue condizioni fisiche.

Anche Hudson-Odoi sta attraversando una stagione complicata al Nottingham Forest, con appena 45 minuti complessivi in quattro presenze di Premier League. L’esterno vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale. La Roma continua a seguire entrambe le situazioni, alla ricerca di rinforzi che possano inserirsi rapidamente nel sistema di Gasperini.