Roma, Cunha sbeffeggia Balerdi per l’errore di Manchester e scatena i social: Gasperini col dilemma Kone, Zidane osserva   

L’attaccante dello United prende in giro il difensore giallorosso provocando la reazione dei tifosi. Intanto il tecnico deve compiere una scelta importante sul rientro del centrocampista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Difetta di fair play Matheus Cunha, protagonista della rimonta del Manchester United contro la Roma che su Instagram ha preso in giro Leonardo Balerdi, difensore giallorosso protagonista del clamoroso errore che ha dato il via al ritorno dei Red Devils, scatenando la reazione dei tifosi romanisti. Intanto Gian Piero Gasperini deve scegliere se riportare o meno in campo Manu Kone contro il Sassuolo: dalla sua decisione dipende anche quella di Zinedine Zidane, c.t. della Francia, per la Nations League.

Roma, l’errore e le scuse di Balerdi

Matheus Cunha ha condannato la Roma alla sconfitta dell’Old Trafford, segnando due dei tre gol con cui il Manchester United ha rimontato la formazione giallorossa: quello del 2-2 è stato favorito da un clamoroso errore di Leonardo Balerdi, difensore romanista che nel post-gara ha chiesto scusa ai suoi tifosi con un post su Instagram. “Fa male, non era il finale che volevamo”, ha scritto Balerdi, ringraziando poi i supporter giallorossi presenti a Manchester per il loro sostegno.

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Cunha sbeffeggia Balerdi

Il post di Balerdi è stato molto apprezzato dal popolo giallorosso, così come da alcuni dei suoi compagni di squadra, che hanno pubblicato commenti di sostegno nei confronti del difensore argentino. Anche Cunha ha lasciato un commento, ma di tenore del tutto differente. Il brasiliano, infatti, ha scritto semplicemente “Crack”, la parola con cui in sudamerica si etichettano i fuoriclasse: un modo, piuttosto evidente, per prendere in giro Balerdi dopo il suo errore. L’iniziativa di Cunha, che dopo la rete del 3-2 è stato anche espulso, ha ovviamente scatenato la reazione social dei tifosi della Roma: sotto il suo commenti sono comparsi centinaia di offese e insulti, nonché inviti a badare “a quella squadraccia di cui fai parte”, lo United di Michael Carrick invischiato in una delle peggiori stagioni della sua storia.

Gasperini e il ritorno di Kone

Balerdi, da signore, non ha replicato al brasiliano dello United. Il difensore è probabilmente più interessato al prossimo match della Roma, in programma domani sera contro il Sassuolo. Partita in cui potrebbe tornare in campo, almeno partendo dalla panchina Manu Kone, fermo da ormai dall’inizio di ottobre per infortunio: il centrocampista francese sta meglio e Gian Piero Gasperini potrebbe concedergli qualche minuto. La decisione se convocarlo o meno, a questo punto, è di natura strategica.

Kone, Zidane osserva Gasperini

Se Kone dovesse scendere in campo col Sassuolo, infatti, non potrebbe poi sottrarsi a un’eventuale convocazione del c.t. della Francia Zinedine Zidane per i match di Nations League contro Italia e Turchia. Circostanza che Gasperini eviterebbe: il tecnico preferirebbe infatti che durante la pausa della serie A Kone restasse a Trigoria a lavorare sul suo fisico per recuperare la piena forma e, soprattutto, non si esponesse al rischio di un nuovo infortunio giocando in nazionale. Intanto contro il Sassuolo dovrebbe tornare tra i pali Pierluigi Gollini, che ha smaltito il dolore alla schiena che gli ha impedito di affrontare lo United.