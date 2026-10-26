Roma, Gasperini: la replica ad Allegri dopo le accuse del tecnico azzurro. Quando torna Dybala

Il tecnico giallorosso, alla vigilia dell gara col Cagliari, si dice deluso per le parole offensive dell'allenatore del Napoli. La Joya dovrebbe andare almeno in panchina

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La squalifica per due giornate con 10mila euro di multa Allegri l’ha rimediata per le ingiurie all’arbitro però forse le cose più gravi le ha dette a luci spente ma non abbastanza perchè non venissero sentite e riportate («L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ai danni del mio Milan. Sempre loro»). Alla vigilia del turno infrasettimanale col Cagliari Gasperini si dice amareggiato per l’episodio.

L’amarezza di Gasperini

“Io non ho sentito direttamente quelle dichiarazioni, le ho apprese successivamente da quanto avete riportato voi – dice – Ci sono i numeri, le testimonianze e tutti i dati relativi alle nostre partite della scorsa stagione e a quelle delle altre squadre. Non ho letto un solo commento a favore di questa affermazione, che mi sembra sia stata decisamente infelice. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro».

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scontri diretti senza vittorie

Gasp ha aperto alla possibilità di recuperare Dybala già per la partita contro il Cagliari. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo l’allenamento pomeridiano (“L’unico possibile è Dybala, proviamo oggi pomeriggio, magari posso portarlo in panchina, sono fiducioso”) e commenta così i tre big match senza vittorie, ovvero i pareggi con Inter, Como e Napoli: «Sono state tre partite tutte diverse tra loro, ma sicuramente tre belle gare, molto equilibrate. Se guardo complessivamente alle prestazioni, credo che in tutte e tre siamo usciti molto bene dal campo. Direi che abbiamo fatto qualcosa in più, ma certamente non qualcosa in meno rispetto agli avversari.

È chiaro che parliamo delle nostre avversarie più dirette in campionato. È vero che non siamo riusciti a vincere questi scontri, ma è altrettanto vero che non ci sono riusciti neanche gli altri contro di noi. Forse ci è mancato quel passo in più che ci avrebbe permesso di vincere almeno una di queste partite, ma nel complesso ritengo che il nostro percorso sia sicuramente molto positivo»..

La crescita di Soulè

Ultima riflessione su Soulè che sta crescendo di partita in partita: «Purtroppo ha attraversato un periodo complicato, durante il quale è stato costretto a fermarsi per alcuni mesi a causa della pubalgia. Quest’anno, però, è ripartito da dove aveva lasciato alla fine del girone d’andata della scorsa stagione. La prestazione dell’altra sera è stata straordinaria, ma anche nelle partite precedenti ha sempre giocato ad alto livello. A volte ci si dimentica che è ancora un ragazzo, un classe 2003 di appena 23 anni. A questa età un calciatore ha ancora ampi margini di crescita e di maturazione sotto tutti gli aspetti, che possono portarlo a diventare sempre più forte.

È quello che sta dimostrando in questa stagione. Inoltre, è un giocatore molto duttile. Non sa giocare soltanto a destra, ma anche a sinistra e a tutta fascia. L’altra sera, a un certo punto, ha giocato anche da trequartista, ha trovato il gol e ha fatto cose importanti. Sta acquisendo sempre maggiore maturità, fiducia e sicurezza nel proprio gioco. Perde molti meno palloni rispetto al passato, ma ci sono ancora aspetti sui quali può migliorare. Siamo convinti che abbia ulteriori margini di crescita e, soprattutto, è un ragazzo che lavora molto bene ogni giorno per cercare di migliorarsi».