Roma: Gasperini infastidito dal paragone con Carrick, poi l’allusione al possibile turnover in attacco a Old Trafford

Il paragone tra la crisi dei Red Devils e il periodo all’Inter non piace al tecnico di Grugliasco che in conferenza stampa fornisce anche alcuni indizi sulla formazione di domani

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Old Trafford è il “Teatro dei sogni” e questa Roma non vuole smettere di sognare: lo dice Gian Piero Gasperini, infastidito nella conferenza stampa alla vigilia della partita col Manchester United da un paragone con Michael Carrick, tecnico in crisi dei Red Devils. Ma ai giornalisti il Gasp ha fornito anche alcuni indizi su un possibile turnover in attacco.

Gasperini e una Roma che sogna

“Tutti hanno diritto a sognare. Io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a cominciare da domani, in uno stadio fantastico famoso in tutto il mondo. Spero si realizzi”. Così Gian Piero Gasperini presenta la partita di Champions League che attende domani la sua Roma all’Old Trafford, sul campo del Manchester United. Oltre alle frasi motivazionali, in conferenza stampa l’allenatore giallorosso ha mostrato un certo fastidio quando gli è stato proposto un paragone con Michael Carrick, il collega a rischio esonero a capo di uno United in crisi.

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Gasp e l’Inter: il paragone con Carrick

Uno dei reporter presenti, infatti, ha chiesto un parere al Gasp sulla situazione di Carrick paragonandola all’infelice esperienza del tecnico di Grugliasco all’Inter, risalente ormai a 15 anni fa. “Ogni situazione è diversa, non conosco precisamente quella del Manchester ma ha giocatori forti. Si può subire per un certo periodo, ma poi riesci a ripartire, speriamo da dopodomani”. ha risposto Gasperini con una certa freddezza, mettendo poi distanza tra il suo passato interista e l’attuale situazione di Carrick. “E comunque io all’Inter sono stato davvero troppo poco, tre partite, quindi non farei quel paragone…”.

United-Roma, ipotesi turnover per Malen

Ai giornalisti, però, Gasperini ha anche fornito qualche indizio su un possibile turnover nella gara di domani. Non che il tecnico possa inventare granché, a causa del gran numero di infortuni: Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala sono ancora indisponibili. L’allenatore della Roma, però, fa capire che i giallorossi potrebbero presentarsi con un centravanti diverso da quello sceso in campo dal 1’ contro l’Udinese: “Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, a centrocampo siamo contati”, ha detto Gasp, alludendo alla possibile titolarità dell’argentino.

Gasperini pronto a cambiare gli esterni

E una rotazione ci potrebbe essere anche sulle fasce: Gasperini, che a Udine ha schierato Wesley e Molina, ha sottolineato come per la posizione di laterale ha sempre bisogno di giocatori freschi. “In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley oltre a Lulli – le parole di Gasp – Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”. Tradotto: uno tra il brasiliano e l’argentino potrebbe accomodarsi in panchina.