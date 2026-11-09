Qualche ritocco alla classifica e alcuni rilevanti risultati della domenica, nella 6° giornata di Serie A Women Athora 2026/27 incominciata in un sabato dominato dal derby meneghino e dall’epopea Roma. La Fiorentina vince contro la Ternana e si riprende il quarto posto, il Parma centra il primo successo in campionato e si allontana dalla parte più bassa della classifica, Lazio ancora a secco di successi e penultima. evidenze che si sommano ai successi giallorossi, dell’Inter e della Juventus.
- Roma dominante anche con il Como 1907
- Derby all'Inter
- I risultati della 6° giornata di Serie A Women Athora 2026/27
- La classifica dopo la 6° giornata
Roma dominante anche con il Como 1907
Il lunch match di sabato, giocato allo SNEF Lambrone di Erba, evidenzia ulteriormente lo status fenomenale delle campionesse d’Italia. Le giallorosse sbloccano con Oliviero al 33′, il raddoppio giunge poco dopo con Rieke. Como 1907 sfortunata a inizio ripresa, Roma impietosa e determinata: Giugliano lancia il break in contropiede di Pilgrim, per il 3-0 giallorosso. Le lariane stentano a reagire, sopraffatte dalle avversarie che chiudono i conti con una quarta rete che non ammette repliche.
Le statistiche ci dicono che Giugliano diventa così l’unica centrocampista dei cinque maggiori campionati europei in corso a vantare almeno cinque reti realizzate (otto) e altrettanti assist serviti (cinque).
Derby all’Inter
Quarto derby consecutivo vinto dall’Inter in Serie A. Il Milan spreca mentre le rivali non sprecano alcuna opportunità, chiudendo di fatto un derby già segnato da due rigori: 3-0 definitivo per le nerazzurre che ribadiscono un concetto palese. Per due falli subiti in area milanista. Bugeja cambia piede e direzione del penalty ma batte sia Estévez che Rainey, subentrata a causa di un’espulsione. Al 63′ la titolare tra i pali rossoneri si prende un rosso dopo aver toccato di mano il pallone al di fuori della propria area, generando così di riflesso l’esordio ufficiale della statunitense che non riesce a evitare il raddoppio. Il match si chiude 3-0 grazie a Glionna con il Milan che tenta di siglare un gol, riuscire a battere Rúnarsdóttir.
I risultati della 6° giornata di Serie A Women Athora 2026/27
- Parma-Como Women 1-0
61’ Distefano (P)
- Ternana Women-Fiorentina 0-4
27’ Hurtig (F), 45’+2’ Bredgaard (F), 62’ Hurtig (F), 90’ Cerrato (F)
- Lazio-Napoli Women 0-0
- Como 1907-Roma 0-4
(giocata sabato)
- Milan-Inter 0-3
(giocata sabato)
- Juventus-Sassuolo 2-1
(giocata sabato)
La classifica dopo la 6° giornata
- Roma 18 punti
- Inter, 16 punti
- Como 1907 11 punti
- Fiorentina 10 punti
- Juventus 9 punti
- Como Women 8 punti
- Ternana Women 7 punti
- Milan 6 punti
- Napoli e Parma 5 punti
- Lazio 3 punti
- Sassuolo 2 punti