Sesta giornata di campionato con le giallorosse ancora imbattibili e derby di Milano all'Inter, bianconere in ripresa grazie al Sassuolo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Qualche ritocco alla classifica e alcuni rilevanti risultati della domenica, nella 6° giornata di Serie A Women Athora 2026/27 incominciata in un sabato dominato dal derby meneghino e dall’epopea Roma. La Fiorentina vince contro la Ternana e si riprende il quarto posto, il Parma centra il primo successo in campionato e si allontana dalla parte più bassa della classifica, Lazio ancora a secco di successi e penultima. evidenze che si sommano ai successi giallorossi, dell’Inter e della Juventus.

Roma dominante anche con il Como 1907

Il lunch match di sabato, giocato allo SNEF Lambrone di Erba, evidenzia ulteriormente lo status fenomenale delle campionesse d’Italia. Le giallorosse sbloccano con Oliviero al 33′, il raddoppio giunge poco dopo con Rieke. Como 1907 sfortunata a inizio ripresa, Roma impietosa e determinata: Giugliano lancia il break in contropiede di Pilgrim, per il 3-0 giallorosso. Le lariane stentano a reagire, sopraffatte dalle avversarie che chiudono i conti con una quarta rete che non ammette repliche.

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Le statistiche ci dicono che Giugliano diventa così l’unica centrocampista dei cinque maggiori campionati europei in corso a vantare almeno cinque reti realizzate (otto) e altrettanti assist serviti (cinque).

Derby all’Inter

Quarto derby consecutivo vinto dall’Inter in Serie A. Il Milan spreca mentre le rivali non sprecano alcuna opportunità, chiudendo di fatto un derby già segnato da due rigori: 3-0 definitivo per le nerazzurre che ribadiscono un concetto palese. Per due falli subiti in area milanista. Bugeja cambia piede e direzione del penalty ma batte sia Estévez che Rainey, subentrata a causa di un’espulsione. Al 63′ la titolare tra i pali rossoneri si prende un rosso dopo aver toccato di mano il pallone al di fuori della propria area, generando così di riflesso l’esordio ufficiale della statunitense che non riesce a evitare il raddoppio. Il match si chiude 3-0 grazie a Glionna con il Milan che tenta di siglare un gol, riuscire a battere Rúnarsdóttir.

I risultati della 6° giornata di Serie A Women Athora 2026/27

Parma-Como Women 1-0

61’ Distefano (P)

61’ Distefano (P) Ternana Women-Fiorentina 0-4

27’ Hurtig (F), 45’+2’ Bredgaard (F), 62’ Hurtig (F), 90’ Cerrato (F)

27’ Hurtig (F), 45’+2’ Bredgaard (F), 62’ Hurtig (F), 90’ Cerrato (F) Lazio-Napoli Women 0-0

Como 1907-Roma 0-4

(giocata sabato)

(giocata sabato) Milan-Inter 0-3

(giocata sabato)

(giocata sabato) Juventus-Sassuolo 2-1

(giocata sabato)

La classifica dopo la 6° giornata