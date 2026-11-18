Un anno fa l’attaccante rinunciò a dei soldi per lasciare l’Aston Villa, ora il club vuole premiarlo con un nuovo contratto e un aumento

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un anno fa Donyell Malen accettò di abbassarsi l’ingaggio pur di approdare alla Roma, ma il società giallorossa promise che avrebbe rivisto le cifre in base al suo rendimento: dopo aver goduto dell’exploit dell’olandese nella squadra di Gian Piero Gasperini, la dirigenza è pronta a mantenere la promessa con un nuovo contratto e un aumento da record per il club.

Malen, alti e bassi con l’Olanda

Sono stati giorni intensi per Donyell Malen, tornato venerdì scorso al gol con l’Olanda dopo un anno nel 7-0 rifilato alla Grecia, poi decisivo per la qualificazione della squadra di Xavi ai quarti di Nations League: l’utlimo sigillo del centravanti della Roma risaliva infatti a un anno fa, contro la Lituania, nell’ultima partita di qualificazione ai Mondiali degli Oranje. Dopo è arrivato il crollo contro la Germania, indolore per fortuna per gli olandesi. Tornato a Roma, l’attaccante non faticherà però a ritrovare il sorriso…

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Roma, la promessa fatta a Malen

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso è infatti pronto ad accelerare le operazioni per il rinnovo di contratto del centravanti. Quando Malen arrivò dall’Aston Villa, a gennaio scorso, accettò uno stipendio più basso rispetto a quello percepito a Birmingham, passando da 4,6 milioni di euro annui più 700mila euro di bonus a 3,7 milioni più bonus. La Roma, però, promise di rivedere le cifre in base al rendimento che l’attaccante avrebbe avuto una volta sbarcato in serie A. E oggi, con 27 gol in 34 presenze totali con i giallorossi, Malen ha dimostrato ampiamente di meritare quell’aumento.

Malen, ingaggio da record

Ecco perché la Roma ha pronto per l’olandese un’offerta piuttosto allettante. Il club giallorosso ha preparato una proposta che prevede un prolungamento oltre la scadenza attuale del 2030 e, soprattutto, uno stipendio più alto: nei piani della Roma, Malen dovrebbe mettere la firma su un contratto da oltre 4 milioni di euro netti più bonus, il che lo fisserebbe un nuovo record all’interno dello spogliatoio giallorosso. Malen andrebbe infatti a superare Mile Svilar, che oggi percepisce 4 milioni di euro netti, e diverrebbe il giocatore della Roma con l’ingaggio più alto.