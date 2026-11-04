Roma, il ko di Manchester scatena la rabbia dei tifosi contro Manzano: Gasperini si lamenta per il "rigorino"

Una sconfitta che fa male quella subita dalla Roma contro il Manchester United che vince in rimonta dopo un rigore (e una ripetizione dello stesso) che fa molto discutere. La rabbia dei tifosi giallorossi

Una sconfitta che brucia. Dopo aver dominato per un tempo all’Old Trafford, la Roma si fa recuperare e superare da un Manchester United che non vinceva da due mesi. Una partita che pesa sui destini giallorossi forse ancora di più della sconfitta in rimonta subita contro il Real Madrid. Ma a pesare sul risultato finale ci sono anche le decisioni del direttore di gara Manzano che finiscono nel mirino dei tifosi della squadra giallorossa.

La rabbia per il rigore e la ripetizione

L’episodio che cambia le sorti dell’incontro arriva intorno al 55’ quando l’arbitro Gil Manzano decide di assegnare un calcio di rigore per una spinta di Mancini su Cunha. Anche ai replay successivi l’intervento del giocatore giallorosso sembra molto veniale, ed è invece l’attaccante dello United che sembra sgambettarsi da solo. Il Var non interviene e dal dischetto Bruno Fernandes si fa ipnotizzare da Vasquez. Dopo qualche secondo però c’è l’intervento del Var, Cristante avrebbe pestato la linea dell’area di rigore e il tiro va ribattuto e stavolta Fernandes non sbaglia.

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Due decisioni in sequenze molto fiscali da parte dell’arbitro Manzano e del Var che hanno fatto esplodere di rabbia i tifosi della Roma: “Rigore inesistente, ripetizione inesistente e terzo gol nato dalla mancata espulsione di Maguire”, scrive Michele. Anche più netto Filde: “Manzano dà un rigore inesistente e poi lo fa ribattere indirizzando un secondo tempo in cui eravamo già in difficoltà. Poi non espelle Maguire. Il liscio non lo ha fatto lui ma i gol, li ha segnati”. E sono in tanti a rievocare anche i cattivi ricordi legati in Europa all’arbitro Taylor: “Va sempre così, la Uefa ormai ci ha preso di mira“.

Manchester United-Roma: le pagelle del match

Le parole di Gasperini

Gasperini ai microfoni Sky mostra tutta la sua delusione ma più che sulla direzione arbitrale si concentra sulla sua squadra: “Le differenze con il Real? Lì è successo tutto negli ultimi 7-8 minuti su delle palle inattive e non c’erano stati altri segnali come invece è successo stasera dopo il rigore. Loro hanno tratto slancio da quel momento e noi non siamo riusciti a tenere questa spinta. Dovevamo giocare in modo un po’ diverso, magari sfruttando anche delle palle lunghe per portarli un po’ via dalla nostra metà campo. Però questa è una di quelle partite che ci può servire anche più delle altre. La delusione c’è quando avevi una vittoria che sembrava ormai vicina”. Ma in conferenza qualche parola contro la direzione arbitrale arriva: “Questi rigorini sperava non ci fossero più ed è una cosa che da fastidio”.

Le accuse a Gasperini

A sorpresa a finire sul banco degli imputati è anche Gasperini. Il tecnico giallorosso che viene osannato a Roma per i risultati conquistati dal suo arrivo, per una volta finisce sotto accusa: “Credo che la combinazione Gil Manzano più ingresso di Pisilli per Mora sia quello che ci ha ammazzato stasera”. E ancora: “Stavolta va detto che ha sbagliato i campi, dopo l’ingresso di Pisilli nel secondo tempo la squadra si è abbassata troppo”.

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