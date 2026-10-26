Roma, la moglie di Wesley al veleno, il duro post di accuse: "Mi ha tradito con delle escort"

La relazione tra il calciatore brasiliano e la moglie è arrivata al capolinea. Sui social, la donna ha raccontato la propria versione dei fatti, lanciando pesanti accuse nei confronti del giocatore giallorosso

Se per la Roma è un momento felice, altrettanto non può dirsi per la sfera privata di uno dei suoi migliori giocatori, Wesley: l’esterno giallorosso, che probabilmente non giocherà mercoledì contro il Cagliari, sta vivendo un momento personale molto travagliato.

Wesley ai ferri corti con la moglie

La storia d’amore tra Wesley, esterno brasiliano della Roma, e la moglie Amanda Martins sembra essersi conclusa nel peggiore dei modi. La coppia, che ha una figlia, viveva già separata da tempo, ma nelle ultime ore la donna ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso una serie di storie su Instagram. Una scelta dettata, secondo quanto spiegato dalla stessa Martins, dalla volontà di mettere fine alle indiscrezioni circolate sul web e raccontare la propria verità. «Non avrei mai pensato di espormi così tanto su un argomento tanto delicato», ha esordito Amanda, prima di chiarire le ragioni del suo intervento. «Tuttavia, visti i continui pettegolezzi sui social e sui siti di gossip, ho sentito il bisogno di fare chiarezza».

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Le accuse di Amanda: «Tradimenti innumerevoli»

La donna ha quindi affrontato direttamente la questione della separazione, sostenendo che, nonostante la fine della relazione, il comportamento del calciatore non rappresenti più una sua preoccupazione. Nel suo racconto, tuttavia, sono emerse accuse pesanti relative al periodo in cui i due erano ancora insieme. «Può fare quello che vuole e divertirsi quanto desidera. Del resto, mi ha mancato di rispetto anche quando la nostra relazione era attiva», ha dichiarato Martins, che ha parlato di presunti tradimenti ripetuti e di numerose donne coinvolte, comprese alcune prostitute.

Wesley, la moglie racconta

Amanda ha inoltre affermato di essere entrata in possesso di materiale che, a suo dire, proverebbe quanto raccontato. La scoperta sarebbe avvenuta controllando il telefono del marito: «Ho visto tutto con i miei occhi. C’erano foto e video di quegli incontri che ho provveduto a trasferire sul mio telefono». La donna ha poi aggiunto un particolare che l’avrebbe particolarmente colpita, sostenendo che Wesley continuasse a indossare la fede nuziale anche durante quegli episodi.

Nel corso delle sue dichiarazioni, Martins ha raccontato anche i tentativi di ottenere un’ammissione da parte del marito. Secondo la sua versione, messo di fronte ai sospetti, il calciatore avrebbe negato le proprie responsabilità, arrivando a giurare su Dio e sulla figlia. In assenza di prove concrete, almeno inizialmente, la donna si sarebbe trovata nella condizione di dover scegliere se credere alle proprie intuizioni oppure alle rassicurazioni del compagno. Una situazione che, con il passare del tempo, avrebbe provocato una profonda sofferenza emotiva. «Ho già pianto tutte le mie lacrime», ha spiegato Amanda, ripensando agli anni trascorsi insieme e all’amore che provava per Wesley. La donna ha raccontato di avergli concesso numerose opportunità per confessare la verità, senza però ottenere il risultato sperato.

Le difficoltà durante la gravidanza

Tra gli aspetti più dolorosi del racconto figura il periodo della gravidanza. Amanda ha sostenuto di aver dovuto affrontare anche in quei mesi situazioni difficili, continuando a perdonare e a tentare di salvare il matrimonio per proteggere la famiglia. «Ho incassato tutto in silenzio, perdonando e tentando in tutti i modi di salvare la nostra famiglia e il nostro matrimonio», ha dichiarato, aggiungendo che i suoi sforzi non avrebbero cambiato la situazione. La donna ha espresso anche timori per le eventuali future relazioni del calciatore, convinta che determinati comportamenti possano ripetersi. Le conseguenze, sempre secondo il suo racconto, sarebbero state particolarmente pesanti sul piano psicologico. Amanda ha parlato di attacchi d’ansia e di un periodo in cui avrebbe perso persino la voglia di uscire di casa, descrivendo una quotidianità segnata da tensioni e insicurezze.

Gli episodi nei locali e la decisione di parlare

A completare il quadro sono stati alcuni episodi che, secondo Martins, si sarebbero verificati in pubblico, anche durante serate trascorse insieme. La donna ha raccontato di presunti comportamenti irrispettosi da parte del marito in ristoranti e locali, sostenendo che in alcune occasioni avrebbe cercato di ottenere il numero di altre donne, comprese cameriere e ragazze incontrate in fila per la toilette. «Quella che vi racconto è solo la punta dell’iceberg», ha affermato, spiegando quanto queste situazioni avrebbero inciso sul suo benessere e sulla possibilità di vivere serenamente la relazione.

Roma, le parole della moglie di Wesley

Amanda ha infine ricordato di aver cercato inizialmente le responsabilità anche in se stessa, arrivando a chiedersi se avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione al proprio aspetto fisico per evitare che il compagno guardasse altrove. Una convinzione che, con il tempo, avrebbe lasciato spazio a una diversa consapevolezza. Le dichiarazioni della donna ricostruiscono una vicenda personale delicata, che coinvolge anche la sfera familiare del calciatore della Roma. Si tratta, al momento, delle accuse e della versione dei fatti riferite da Amanda Martins attraverso i social, senza che ciò costituisca di per sé una verifica indipendente degli episodi raccontati.