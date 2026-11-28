Roma-Monza è anche Malen contro Varela: 25 gol in due, uno in più per l'olandese. Arrivati in sordina, si sono presi la A. Il portoghese piace all'Inter: Marotta lo ammette

La Roma sfida il Monza, Varela affronta Malen: il primo e il secondo miglior marcatore della Serie A (23 gol in due, uno in più per l’olandese), l’uno contro l’altro all’Olimpico. Arrivati entrambi in sordina, i due fanno faville. Intanto per il portoghese continuano a farsi avanti top club europei: Baccin, ds dell’Inter, lo ha già osservato quattro volte di persona. Marotta conferma l’interesse, Varela pensa solo al Monza.

Roma-Monza, Malen contro Varela

Roma-Monza è anche Malen contro Varela, i due bomber della Serie A: 12 gol per l’olandese giallorosso, 11 per il portoghese dei brianzoli. Entrambi arrivati in Italia sottotraccia. Il primo, lo scorso gennaio, in prestito dall’Aston Villa dal quale la Roma lo ha riscattato a fine maggio per 25 milioni di euro. Non era una prima scelta. L’affare fu possibile grazie ai tentennamenti di Raspadori, all’epoca all’Atletico Madrid.

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Per Varela, l’exploit avviato dalla doppietta in Coppa Italia contro l’Avellino in piena estate, il Monza è pronto a riceverne almeno una trentina: pagato appena 2,5 milioni dal Benfica, il classe 2005 cresciuto nello Sporting Lisbona, fa gola alle big della Serie A e a qualche club straniero.

Malen e Varela, diversi ma così simili

Accomunati dalla famelica caccia al gol, Varela ha detto di ammirare Malen, ammettendo al Il Messaggero: “Sono certo che continuerà a segnare. Ed è una cosa positiva per me, ma lo è per ogni attaccante, ci spinge tutti a migliorare, è un grande giocatore”. I due saranno l’uno contro l’altro all’Olimpico: per l’occasione, Gasperini ha utilizzato part-time Malen contro il Paris Saint-Germain (ha segnato il rigore del 2-2), per averlo fresco in campionato.

Figlio di padre calciatore (Fernando Lopes dos Santos Varela, Gustavo lo affrontò in campo quando giocava col Benfica B contro l’Alverca), l’attaccante del Monza è concentrato sul presente: lucido, pacato, piedi a terra, dimostra molto più dei suoi 21 anni di età. “Non penso al mercato, ho un contratto con il Monza, e sono concentrato solo per migliorarmi”, ha dichiarato.

L’Inter sul portoghese, Baccin quattro volte a Monza

Non pensa al futuro Varela, ma c’è chi lo fa per lui. L’Inter ad esempio: il ds Baccin è già andato quattro volte a Monza a visionarlo di persona, avviando anche chiacchiere informali con il procuratore, a detta della Gazzetta dello Sport. Il portoghese, intanto, è stato già accostato a Napoli e Juventus, ma anche ad Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund.

Ammettendo l’interesse, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha commentato: “Varela è una sorpresa molto bella. Non piace solo a noi, ma a tante squadre. Vista la vicinanza con Monza, il mio direttore sportivo è andato a vedere queste partite“. Perchè l’Inter si interessa a Varela se ha già 3 campioni in attacco più Bonny? La mossa potrebbe far presagire un addio eccellente con Thuram che potrebbe essere ceduto in estate per far cassa.