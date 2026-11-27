La Roma vuole difendere il proprio percorso da imbattuta in campionato, mentre il Monza cerca continuità dopo il convincente successo contro la Fiorentina

La Roma per confermarsi ai vertici da imbattuta, il Monza per provare a dare una svolta alla propria stagione. All’Olimpico, ore 18:00, andrà in scena una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e obiettivi totalmente differenti: Gian Piero Gasperini vuole sfruttare il fattore campo per consolidare il momento positivo dei giallorossi, mentre Ivan Juric cerca conferme dopo una vittoria che ha restituito entusiasmo all’ambiente brianzolo. Occhi puntati soprattutto sui rispettivi terminali offensivi: Donyell Malen da una parte e Gustavo Varela dall’altra, due attaccanti che stanno attraversando un periodo particolarmente prolifico. Ecco le probabili formazioni di Roma-Monza e le scelte dei tecnici.

Roma-Monza, le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar, con Ghilardi (favorito su Mancini), Ndicka e Hermoso a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne spazio a Lulli e Wesley, mentre in mezzo al campo Cristante e Koné avranno il compito di garantire equilibrio e intensità. Sulla trequarti Dybala e Rodrigo Mora sono favoriti a Soulé per agire alle spalle di Malen, riferimento offensivo della formazione capitolina. Restano indisponibili Rensch e Pellegrini, mentre Balerdi è da valutare dopo il problema alla caviglia accusato contro il Parma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juric dovrebbe scegliere il 3-5-2 per il suo Monza. Törnqvist è favorito tra i pali, con Kouadio, Goglichidze e Lucchesi nella linea difensiva. Birindelli e Ricardo Mangas agiranno sulle fasce, mentre Akinsanmiro, Colombo e Pessina dovrebbero comporre la coppia centrale. Sulla trequarti spazio a Robinson (favorito su Dani Mota) alle spalle di Gustavo Varela, reduce dalla doppietta contro la Fiorentina. Da valutare le condizioni di Maye, Folorunsho, Ngonge e Ciurria, tutti alle prese con problemi fisici.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. All. Gasperini.

MONZA (3-5-2): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Colombo, Ricardo Mangas; Robinson; Gustavo Varela. All. Juric.

Come arriva la Roma: Gasperini vuole continuare a vincere

La Roma si presenta all’appuntamento con il Monza in un momento estremamente positivo. I giallorossi sono ancora imbattuti in campionato e occupano le zone altissime della classifica con 30 punti dopo dodici giornate. L’ultima uscita in Serie A ha regalato un netto 5-1 sul campo del Parma, una dimostrazione di forza che ha confermato la qualità offensiva della squadra di Gasperini.

Anche in Champions League è arrivato un risultato importante: il pareggio per 2-2 contro il Paris Saint-Germain, una prestazione di carattere contro una delle formazioni più attrezzate d’Europa. Il tecnico vuole adesso evitare cali di concentrazione e sfruttare l’entusiasmo del momento per proseguire la propria corsa in classifica.

Juric cerca conferme dopo il tris alla Fiorentina

Il Monza arriva nella capitale con il morale decisamente più alto rispetto alle settimane precedenti. I brianzoli hanno conquistato una vittoria fondamentale nell’ultimo turno, travolgendo la Fiorentina con un netto 3-0. Un risultato che ha permesso alla squadra di Ivan Juric di allontanarsi dalla zona retrocessione e raggiungere quota 10 punti. Adesso serve continuità: l’obiettivo è riuscire a conquistare un secondo successo consecutivo, un traguardo che manca da marzo 2024.

Il tecnico croato sembra aver trovato alcune risposte importanti soprattutto sul piano offensivo, dove Gustavo Varela sta vivendo un momento straordinario. Il centravanti portoghese ha già realizzato 11 reti nelle prime 11 presenze in campionato, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. All’Olimpico servirà però una prestazione di grande attenzione, perché affrontare una Roma così in forma significa concedere pochissimo. Juric punterà sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze per provare a sorprendere i giallorossi.

Roma-Monza, le curiosità della partita

I precedenti in Serie A sorridono nettamente alla Roma. Nei sei confronti disputati nella massima categoria, i giallorossi non hanno mai perso contro il Monza, collezionando quattro vittorie e due pareggi. Ancora più significativo il rendimento nelle partite giocate all’Olimpico: tre successi su tre per i capitolini, con un bilancio complessivo di otto gol realizzati e nessuno subito. I brianzoli proveranno quindi a sfatare un tabù che dura dall’approdo nella massima serie.

Tra i protagonisti più attesi c’è Donyell Malen, che ha già raggiunto quota 26 gol in Serie A nell’anno solare 2026. L’olandese ha così eguagliato il primato di Pedro Manfredini, miglior marcatore della Roma in un singolo anno solare nel campionato italiano, e può puntare a un nuovo record.

Dall’altra parte, Gustavo Varela ha un appuntamento con la storia: con 11 reti nelle prime 11 presenze, potrebbe diventare il secondo calciatore dall’inizio degli anni Sessanta a segnare almeno 12 gol nelle prime 12 partite di Serie A, dopo Vincenzo Montella. Un confronto nella sfida a distanza tra due attaccanti che stanno lasciando il segno. Per il Monza, inoltre, c’è un altro dato da invertire: nelle ultime 21 trasferte di Serie A è arrivata una sola vittoria, accompagnata da tre pareggi e ben 17 sconfitte. Numeri che rendono ancora più complicata la missione all’Olimpico.

Clicca qui per le ultime news di Serie A