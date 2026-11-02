Roma nella tana del Manchester United: Carrick provoca i giallorossi, ma Gasperini può firmare il suo esonero

La sfida di Champions League a Old Trafford ha il sapore dell'ultima spiaggia per l'ex centrocampista, che però non teme i capitolini e ricorda il precedente del 7-1 del 2007 quando firmò una doppietta

Il passato evoca ricordi indimenticabili, ma il presente impone di guardare in faccia una realtà decisamente più complicata. Michael Carrick si avvicina alla sfida contro la Roma con una pressione crescente sulle spalle. Il Manchester United attraversa un momento estremamente delicato, con nove partite consecutive senza vittorie tra Premier League e coppe.

Manchester United, Roma nel mirino

La gara di Champions League domani a Old Trafford diventa quindi un appuntamento fondamentale per il futuro dell’allenatore, chiamato a invertire rapidamente la rotta. La Roma, peraltro, riporta alla mente di Carrick una delle serate più memorabili della sua carriera. Nell’aprile 2007, infatti, il centrocampista inglese era in campo nel clamoroso 7-1 rifilato dai Red Devils ai giallorossi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una partita nella quale lo stesso Carrick fu protagonista, realizzando una doppietta.

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Carrick ricorda il 7-1 del 2007

«È stata una notte magica, una delle serate più belle a cui abbia avuto la fortuna di assistere», ha ricordato in passato. Stavolta, però, lo scenario è completamente differente: la formazione capitolina rappresenta un ostacolo da superare per evitare che la crisi dello United diventi irreversibile. Nonostante le difficoltà, il tecnico inglese continua a mostrare fiducia nelle potenzialità della propria squadra. La sconfitta contro il Chelsea, arrivata dopo un primo tempo incoraggiante, ha ulteriormente complicato la situazione, ma Carrick invita il gruppo a non perdere la convinzione nei propri mezzi.

«So di cosa siamo capaci come squadra e come gruppo. Lo abbiamo dimostrato in alcuni momenti e in determinate fasi, come abbiamo fatto anche l’altro giorno», ha dichiarato in conferenza stampa. Il messaggio è chiaro: le qualità non mancano, ma serve trasformarle in risultati concreti. «Siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo, ma dobbiamo riuscirci rapidamente. Questa settimana abbiamo due grandi partite. È una grande opportunità per affrontarle con determinazione e vivere già domani una bella serata».

Manchester United, panchina in bilico

Il riferimento è anche al successivo impegno contro l’Aston Villa, un’altra sfida che potrebbe avere un peso determinante sul futuro dell’allenatore. Due risultati negativi rischierebbero infatti di compromettere definitivamente la sua posizione. Carrick, tuttavia, non intende lasciarsi condizionare dalle indiscrezioni sul proprio futuro: «Non influenzerà il modo in cui ci prepariamo. Non vediamo l’ora di scendere in campo, è tutto ciò su cui sono concentrato. Quello che succederà dopo, succederà, qualunque direzione prenderanno le cose».

La difesa di Lisandro Martinez e il rapporto con lo spogliatoio

Durante la conferenza stampa, Carrick ha affrontato anche il caso di Lisandro Martinez. Il difensore argentino, già finito al centro delle polemiche per alcune critiche alle strategie di mercato del club, ha complicato ulteriormente la situazione facendosi espellere contro il Chelsea, rimediando due cartellini gialli nell’arco di appena quattro minuti. Una situazione delicata anche considerando il contratto del giocatore, in scadenza al termine della stagione. L’allenatore ha però voluto prendere apertamente le sue difese, respingendo qualsiasi dubbio sull’attaccamento del centrale alla maglia dello United. «Non ho alcun dubbio sul suo legame con il club. Nel calcio succedono delle cose e a volte si commettono degli errori. Ma non bisogna assolutamente mettere in discussione l’impegno dei giocatori nei confronti della società, nei miei confronti e gli uni verso gli altri».

Manchester United, assenze in vista della Roma

Sul piano delle disponibilità, il Manchester United dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Contro i giallorossi non saranno a disposizione Yoro, Rashford, Shaw e Dorgu, indisponibilità che costringeranno Carrick a rivedere alcune soluzioni in vista di una partita nella quale non sono ammessi ulteriori passi falsi. L’obiettivo, comunque, resta uno soltanto: conquistare la vittoria e rilanciare le ambizioni europee dei Red Devils. «Puntiamo alla vittoria. L’obiettivo è raggiungere la prossima fase. La partita con la Roma, così come quelle successive, sarà decisiva per il nostro cammino. Abbiamo una grande opportunità per qualificarci e da questo momento in poi deve essere questo il nostro obiettivo principale».

Gasp può “esonerare” Carrick

Dopo aver raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate, lo United ha bisogno di una svolta immediata. Carrick si affida alla reazione dei suoi uomini, consapevole che la sfida contro la Roma potrebbe rappresentare molto più di una semplice partita europea: una vittoria restituirebbe fiducia all’ambiente, mentre un altro passo falso renderebbe ancora più incerto il suo futuro sulla panchina di Old Trafford. Gasperini potrebbe dunque esonerarlo: sulla panchina di Old Trafford si sta già allungando l’ombra di Nagelsmann.