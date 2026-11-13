Roma, il c.t. dell’Olanda Xavi pazzo di Malen dopo la trasformazione con Gasperini: intanto l’infermeria restituisce tre big al tecnico  

Il commissario tecnico intenzionato a schierare il giallorosso da titolare nel delicato scontro di oggi con la Grecia. A Trigoria si accelera il recupero di alcuni giocatori chiave

Xavi Hernandez, neo-c.t. dell’Olanda, s’è innamorato di Donyell Malen dopo la trasformazione dell’attaccante ex Aston Villa a Roma, grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini: in conferenza il commissario tecnico degli Oranje ha ammesso che il giallorosso può diventare il centravanti titolare della sua nazionale. Intanto buone notizie a Trigoria per Gasp: tre big sono vicini al recupero completo.

Roma: Malen e la cura Gasperini

Anche l’Olanda è pronta a beneficiare della cura Gasperini applicata a Donyell Malen: da quando è arrivato alla Roma l’attaccante ex Aston Villa è esploso, trasformandosi in uno dei bomber più efficaci del panorama internazionale. Della mutazione di “Bobby”, come lo chiamano nella Capitale, si è accorto anche Xavi, il neo-c.t. degli Oranje, che in questa pausa di novembre sta finalmente apprezzando la crescita di Malen: a ottobre l’attaccante non aveva potuto rispondere alla convocazione a causa di un lieve infortunio.

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Malen conquista il c.t. dell’Olanda Xavi

“Malen si allena molto bene, è in un gran momento, ci ha dimostrato di essere a suo agio e vuole dimostrare il suo potenziale. Dobbiamo sfruttarlo e trarne vantaggio”, ha dichiarato Xavi parlando dell’attaccante della Roma in conferenza stampa.

Poco dopo il c.t. dell’Olanda ha ammesso non solo quanto l’approdo in giallorosso abbia influito sul boom di Malen, ma ha anche fatto capire che l’ex Aston Villa potrebbe diventare l’attaccante titolare degli Oranje, a partire dalla delicata sfida di stasera contro la Grecia, una sorta di spareggio per la vetta del girone B della Nations League (le due nazionali sono appaiate in testa con 8 punti). “Vogliamo dare fiducia a Malen, perché da quando è in Italia sta giocando veramente bene e può essere importante per la squadra – ha detto Xavi – Lui ha tutte le capacità per essere il nostro centravanti”.

Roma: riecco Dybala, Svilar e Mancini

Grazie a Gasperini, dunque, Malen avrà l’opportunità di diventare a 27 anni il centravanti dell’Olanda, nazionale che storicamente ha sempre vantato grandi giocatori nel suo reparto offensivo. E, a proposito di grandi giocatori, l’infermeria della Roma ne ha “sputati” fuori ben tre oggi, per la gioia del Gasp: Paulo Dybala, Mile Svilar e Gianluca Mancini, reduci da diversi infortuni, hanno svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo a Trigoria.

Un segnale ottimo per la Roma, che da domani fino a martedì pomeriggio osserverà un breve periodo di riposo: alla ripresa degli allenamenti i tre potrebbero essere reintragrati del tutto e quindi diventare disponibili per il match del 21 novembre a Parma.