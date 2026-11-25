Doppietta del classe 2008 Paratici e successo per 2-1 a Parigi: la Primavera giallorossa lancia un messaggio alla squadra di Gasperini prima della sfida di Champions

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La Roma ha già trovato il modo di prendersi Parigi, almeno con i suoi ragazzi. Nel pomeriggio, i giovani allenati da Mattia Scala hanno firmato un’autentica impresa in Youth League, superando il Paris Saint-Germain in trasferta grazie a una doppietta dello scatenato classe 2008 Lorenzo Paratici. A poche ore dall’impegno della prima squadra contro i campioni d’Europa del grande ex Luis Enrique, arriva un segnale che lascia ben sperare Gasperini dopo le ultime euro-beffe.

Youth League, impresa della Roma: PSG ko

La Roma Primavera si regala una vittoria di prestigio nella quinta giornata di Youth League. Sul campo del PSG finisce 2-1 per i giallorossi, trascinati da uno straordinario Paratici. L’attaccante ha sbloccato il risultato dopo appena 11 minuti, sfruttando nel migliore dei modi un lancio lungo di Kilvinger e il successivo assist di Carlaccini.

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Poco prima dell’intervallo, ecco il raddoppio: questa volta il 18enne nato a Torino ha timbrato il cartellino con un colpo di testa su cross dalla destra. I padroni di casa hanno provato a riaprire la partita al 50’ con Koukaba, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la squadra di Mattia Scala ha resistito conquistando tre punti d’oro contro una delle realtà più importanti del calcio europeo giovanile.

Doppio Paratici: chi è il bomber della Samp che segna come Malen

Lorenzo Paratici si è preso Parigi. L’attaccante classe 2008 sta diventando sempre più il Malen della formazione Primavera. Dopo la doppietta al Cesena nell’ultimo turno di campionato, il giovane centravanti approdato a Trigoria nell’estate del 2025 in prestito dalla Sampdoria, con diritto di riscatto, si è ripetuto in Europa.

In Youth League è semplicemente inarrestabile: con l’uno-due ai transalpini, infatti, ha già toccato quota sei centri. Il primo sigillo all’esordio contro il Fenerbahce, quindi la tripletta da sogno nel pokerissimo inflitto allo Slovan Bratislava. Cresciuto tra Sisport, Pro Vercelli e il settore giovanile blucerchiato, il suo idolo è Cristiano Ronaldo: se un giorno Gasperini avesse bisogno di un attaccante, sa a chi deve rivolgersi.

La Roma vola in classifica: Scala indica la via a Gasperini

Il successo di Parigi permette alla Roma di salire a quota 10 punti dopo cinque giornate di Youth League. Il cammino dei ragazzi di Mattia Scala finora è stato brillante: vittoria per 4-2 sul campo del Fenerbahce all’esordio, sconfitta di misura contro il Real Madrid, travolgente 5-0 allo Slovan Bratislava e pareggio per 1-1 a Manchester contro lo United.

Un percorso che mette in evidenza personalità e qualità offensive, proprio quelle che finora sono mancate alla prima squadra nei momenti decisivi della Champions. Gasperini deve fare i conti con due dolorose rimonte: quella del Real Madrid, capace di ribaltare il 3-1 giallorosso con tre gol negli ultimi minuti, e quella del Manchester United, che ha trasformato lo 0-2 in un 3-2. I giovani hanno già indicato la strada: contro il PSG servirà alla Roma dei grandi la stessa convinzione.