La Roma riparte nel migliore dei modi dopo la beffa europea di Manchester e supera il Sassuolo con un convincente 3-0 all’Olimpico. La squadra di Gasperini impone fin dalle prime battute ritmo e qualità, mettendo in difficoltà la formazione di Aquilani. I giallorossi costruiscono diverse occasioni e trovano il meritato vantaggio al 27′ con Mario Hermoso, bravo a inserirsi in area e a battere Muric con una conclusione potente sotto la traversa. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio, propiziato da un tiro di Malen deviato prima da Idzes e poi da Walukiewicz, autore dell’autogol. Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a trovare continuità e spazi contro una Roma ben organizzata. Nella ripresa gli ospiti concedono ancora campo e i padroni di casa sfiorano più volte il tris, con Malen che spreca una clamorosa opportunità. Al 58′ ci pensa Rodrigo Mora a chiudere definitivamente i conti con un pregevole diagonale di destro, dopo aver superato tre avversari. Una vittoria convincente per i capitolini, trascinati dalle prestazioni di Hermoso e Mora, mentre per i neroverdi arriva una serata da dimenticare. Ecco le pagelle della sfida, con promossi e bocciati delle due squadre.
Roma-Sassuolo 3-0, pagelle: Hermoso apre le danze (7,5), Walukiewicz (4,5) e Mora (7) le chiudono. Gasp distrugge Aquilani
La Roma archivia la pratica Sassuolo con un netto 3-0. Hermoso sblocca il risultato, l'autogol di Walukiewicz spiana la strada ai giallorossi e Mora firma il tris
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Top e flop della Roma: talento Mora, bene tutti
- Mora 7 Il talento portoghese illumina l'Olimpico. Sfiora il gol nel primo tempo e nella ripresa si prende la scena con una splendida iniziativa personale, conclusa da un diagonale imprendibile.
- Malen 6,5 Non entra nel tabellino dei marcatori e non si può certo dire non ci provi. Non è la serata giusta evidentemente ma la prestazione c'è e la condisce anche con un assist.
- Balerdi 6,5 Sempre pronto a proporsi anche nella metà campo avversaria. Sfiora il gol in avvio e si rende pericoloso con un altro inserimento nel primo tempo. Prestazione positiva.
- Koné 6,5 Dinamismo, personalità e capacità di rompere le linee.. Prezioso nel lavoro in mezzo al campo.
- Cristante 6,5 Garantisce equilibrio e ordine alla manovra. Dai suoi piedi parte anche il pallone verticale che innesca Soulé nell'azione della grande occasione sprecata da Malen.
- Molina 6,5: Attento e ordinato sulla corsia, accompagna la manovra senza perdere di vista i compiti difensivi. Contribuisce alla solidità di una squadra che concede poco.
- Vasquez 6 Alla fine potevano fare anche portieri volanti. Fa da spettatore e si gode una serata tranquilla dal campo.
Top e flop del Sassuolo: solo voti negativi tra i neroverdi
- Walukiewicz 4,5 La serata più difficile è proprio la sua. Prima non riesce a contenere le iniziative avversarie, poi viene punito dalla deviazione sfortunata che vale il raddoppio della Roma. Una prestazione da dimenticare.
- Caleta-Car 5 Si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale sulla linea nel primo tempo, ma nel complesso soffre la qualità degli attaccanti giallorossi. Mora lo supera nell'azione del terzo gol.
- Idzes 5 Fatica a contenere gli inserimenti e il movimento degli uomini di Gasperini. È coinvolto nella deviazione che favorisce il raddoppio romanista e non riesce a garantire la necessaria sicurezza.
- Thorstvedt 5 Non trova le misure in mezzo al campo e fatica a incidere sulla partita. La Roma prende progressivamente il controllo della zona centrale, lasciandogli pochi margini per esprimersi.
- Laurienté 5 Pochi spunti e nessuna giocata capace di cambiare l'inerzia della gara. Rimane troppo ai margini della manovra offensiva neroverde.
- Doig 5,5: Prova a garantire spinta sulla corsia, ma è costretto soprattutto a rincorrere gli avversari. Non riesce a dare un contributo significativo alla fase offensiva.
Il migliore in campo: Hermoso da standing ovation
- Hermoso 7,5 Il difensore spagnolo si prende la copertina con una prestazione completa. Trova il gol che rompe l'equilibrio con un inserimento intelligente e una conclusione di grande potenza, ma non si limita alla fase offensiva. Attento nelle chiusure e preciso nelle letture, è anche protagonista nell'azione che porta Malen a calciare verso la porta al 54'. Una prova di spessore che gli vale il riconoscimento di migliore in campo.
Il giudizio sull'arbitro Di Bello
- Di Bello 6 Gestione complessivamente tranquilla di una partita che non presenta particolari episodi controversi nella cronaca disponibile. Il risultato matura soprattutto per la superiorità tecnica e la maggiore incisività della Roma, senza che emergano decisioni arbitrali determinanti.
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