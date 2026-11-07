La Roma archivia la pratica Sassuolo con un netto 3-0. Hermoso sblocca il risultato, l'autogol di Walukiewicz spiana la strada ai giallorossi e Mora firma il tris

La Roma riparte nel migliore dei modi dopo la beffa europea di Manchester e supera il Sassuolo con un convincente 3-0 all’Olimpico. La squadra di Gasperini impone fin dalle prime battute ritmo e qualità, mettendo in difficoltà la formazione di Aquilani. I giallorossi costruiscono diverse occasioni e trovano il meritato vantaggio al 27′ con Mario Hermoso, bravo a inserirsi in area e a battere Muric con una conclusione potente sotto la traversa. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio, propiziato da un tiro di Malen deviato prima da Idzes e poi da Walukiewicz, autore dell’autogol. Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a trovare continuità e spazi contro una Roma ben organizzata. Nella ripresa gli ospiti concedono ancora campo e i padroni di casa sfiorano più volte il tris, con Malen che spreca una clamorosa opportunità. Al 58′ ci pensa Rodrigo Mora a chiudere definitivamente i conti con un pregevole diagonale di destro, dopo aver superato tre avversari. Una vittoria convincente per i capitolini, trascinati dalle prestazioni di Hermoso e Mora, mentre per i neroverdi arriva una serata da dimenticare. Ecco le pagelle della sfida, con promossi e bocciati delle due squadre.