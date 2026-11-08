Roma-Sassuolo, moviola: Hermoso rischia grosso, nuova giovinezza per Di Bello

La prova dell’arbitro pugliese Marco Di Bello nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era da tempo che Di Bello non forniva una prova pienamente convincente ma stavolta c’è poco da rimproverargli. Pochissimi errori, nessun ammonito, vediamo cosa è successo all’Olimpico nell’11esima giornata di serie A.

Roma-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. In tre minuti prima della mezzora la gara prende la sua piega. Regolare al 27′ il gol di Hermoso che dopo una serie di rimpalli in area col sinistro insacca sotto la traversa mentre al 30′ Molina serve Malen al limite del’area, l’attaccante si mette la palla sul destro e calcia, Walukiewicz devia la palla nella propria porta. Al 38′ scintille tra Hermoso ed Esposito: reazione esagerata del difensore che sbraccia sull’avversario che si lascia andare a terra. Di Bello interviene ma non estrae cartellini. Tutto termina con una stretta di mano tra i due.

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L’unica svista di Di Bello

Al 54′ il tiro di Mora viene deviato in angolo. C’è un piccolo check-VAR per un possibile fallo di mano, ma si riprende. Al 56′ Caleta-Car mette a terra Malen che lo aveva saltato con il controllo. Fallo evidente non fischiato. Valido al 58′ il tris firmato da Mora, in posizione regolare. Dopo 3′ di recupero finisce 3-0.

La sentenza di Marelli

Sul mancato rosso a Hermoso dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Si è innervosito Hermoso e ha rischiato molto, si è frenato in tempo. Ci stava il giallo per comportamento antisportivo ma nulla di più”.

Chi è l’arbitro Di Bello

E’ tra i senatori della categoria Di Bello, la scelta per Roma-Sassuolo, il fischietto brindisino due anni fa era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. L’anno scorso aveva debuttato in Como-Cremonese, ultima uscita in Bologna-Roma ma nonostante l’esperienza ha sempre alternato prove convincenti ad altre piene di errori. Ultima uscita in A per Fiorentina-Como.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Scatragli con Abisso IV uomo, Pezzuto al Var e Guida all’Avar, l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.