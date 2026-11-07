Roma-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Roma-Sassuolo, 11ª giornata di Serie A 2026-27: quando e dove si gioca, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche del match dell'Olimpico.

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Ambizioni di vertice contro necessità di salvezza: Roma-Sassuolo, 11ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 7 novembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Giallorossi terzi con 24 punti: 7 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, 28 gol segnati e 10 subiti. Neroverdi diciassettesimi a quota 8: 2 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 16 reti realizzate e 26 incassate. Una sfida sulla carta sbilanciata, tra l’imbattibilità dei padroni di casa e la voglia di riscatto degli ospiti. Gasperini con un successo scavalcherebbe momentaneamente l’Inter e metterebbe pressione ai cugini della Lazio, impegnati a Napoli.

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Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

La Roma dovrebbe orientarsi sul 3-4-2-1, con Vásquez tra i pali viste le assenze segnalate di Svilar e Gollini. Dietro si va verso il terzetto Ghilardi–Ndicka–Hermoso, mentre Molina e França Lima potrebbero presidiare le corsie. Senza Koné, in mezzo dovrebbero agire Cristante e Pisilli. Le indisponibilità di Dybala e Pellegrini aprirebbero spazio a Soulé e Mora de Carvalho alle spalle di Malen. Il Sassuolo potrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Matić e Bakola sarebbero chiamati a dare equilibrio, con Thorstvedt tra le linee. L’assenza segnalata di Berardi favorirebbe Domínguez a destra; Laurienté dovrebbe partire da sinistra, a sostegno di Esposito. Non risultano squalificati segnalati.

Roma (3-4-2-1): Vásquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, França Lima; Soulé, Mora de Carvalho; Malen.

V:Sport

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Cinquegrano, Idzes, Candé, Doig; Matić, Bakola; Domínguez, Thorstvedt, Laurienté; Esposito.

V:Sport

Gli indisponibili

Le assenze incidono soprattutto sulla creatività della Roma, che senza Dybala e Pellegrini dovrebbe cercare soluzioni alternative tra le linee. I problemi di Svilar e Gollini riducono anche le opzioni in porta, mentre gli stop di Koné e Rensch limitano le rotazioni a centrocampo e sulle corsie. Nel Sassuolo pesa la situazione di Berardi, segnalato indisponibile per un problema non specificato: verrebbe a mancare un riferimento nell’ultimo passaggio. Le assenze di Boloca e Koné restringono le scelte in mediana; fuori anche Paz, Leysen e Volpato.

Roma : Dybala (infortunio al polpaccio), Gollini (problema alla schiena), Pellegrini (infortunio alla coscia), Svilar (frattura a un dito del piede), Koné (problema ai muscoli posteriori della coscia), Rensch (infortunio all’inguine).

: (infortunio al polpaccio), (problema alla schiena), (infortunio alla coscia), (frattura a un dito del piede), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio all’inguine). Sassuolo: Berardi (problema non specificato), Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Leysen (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Koné (frattura alla gamba), Volpato (infortunio muscolare).

Le ultime partite giocate da Roma e Sassuolo

La forma recente racconta due percorsi opposti. La Roma ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque giornate, con tre vittorie e due pareggi: 14 gol segnati e sette subiti, fino al convincente 5-2 sul campo dell’Udinese. Il Sassuolo, invece, ha ottenuto un solo punto nello stesso intervallo e arriva da quattro sconfitte consecutive. Le 17 reti incassate nelle cinque gare considerate evidenziano una fragilità difensiva che all’Olimpico rischia di diventare decisiva. Risultati elencati dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Roma 3 2 0 11 Pareggio, vittoria, pareggio, vittoria, vittoria Sassuolo 0 1 4 1 Pareggio, sconfitta, sconfitta, sconfitta, sconfitta

Roma : Como-Roma 0-0.

: 0-0. Roma : Roma-Genoa 2-0.

: 2-0. Roma : Napoli-Roma 3-3.

: 3-3. Roma : Roma-Cagliari 4-2.

: 4-2. Roma : Udinese-Roma 2-5.

: 2-5. Sassuolo : Sassuolo-Milan 1-1.

: 1-1. Sassuolo : Frosinone-Sassuolo 4-2.

: 4-2. Sassuolo : Como-Sassuolo 2-0.

: 2-0. Sassuolo : Sassuolo-Lazio 2-6.

: 2-6. Sassuolo: Sassuolo-Fiorentina 2-4.

L’arbitro di Roma-Sassuolo

A dirigere Roma-Sassuolo sarà Marco Di Bello, affiancato dagli assistenti Peretti e Scatragli. Il quarto ufficiale sarà Abisso, mentre al VAR opererà Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR. Nella Serie A 2026-27, secondo le statistiche disponibili prima della partita, Di Bello ha arbitrato tre incontri: 64 falli fischiati, 11 ammonizioni e nessuna espulsione. Non ha assegnato rigori. Il bilancio corrisponde a circa 3,7 cartellini gialli e 21,3 falli per gara: numeri da leggere su un campione ancora ridotto.

Roma-Sassuolo: precedenti, curiosità e pillole sul match

Il confronto dell’Olimpico mette di fronte il miglior attacco e la peggior difesa del campionato: i 28 gol della Roma e i 26 incassati dal Sassuolo fotografano la distanza tra le due squadre. I giallorossi non hanno ancora perso e inseguono un traguardo raro nella propria storia, quello di superare indenni anche l’undicesima giornata. I precedenti rafforzano le loro credenziali, con quattro successi consecutivi contro i neroverdi. Eppure proprio su questo campo gli emiliani hanno firmato una delle loro imprese più spettacolari, il 4-3 del marzo 2023, illuminato da Laurienté. Il francese resta un osservato speciale dopo la doppietta alla Fiorentina, mentre dall’altra parte spicca Malen, protagonista anche nel confronto con i grandi bomber europei nell’anno solare. Accanto a lui cresce Mora de Carvalho, capace di lasciare il segno con un minutaggio contenuto. Per gli ospiti, prima ancora del colpo a sorpresa, la priorità sarà ritrovare compattezza e interrompere la serie negativa.

Precedenti a forti tinte giallorosse: la Roma ha evitato la sconfitta in 22 delle 24 sfide di Serie A contro il Sassuolo , ottenendo 13 vittorie e nove pareggi. Le ultime quattro sono state tutte vinte: una striscia record per i capitolini in questo confronto.

ha evitato la sconfitta in 22 delle 24 sfide di Serie A contro il , ottenendo 13 vittorie e nove pareggi. Le ultime quattro sono state tutte vinte: una striscia record per i capitolini in questo confronto. L’Olimpico è stato espugnato dal Sassuolo una sola volta in 12 trasferte di campionato contro la Roma , a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte. Quel successo, il 4-3 del 12 marzo 2023, portò soprattutto la firma di Laurienté : due gol e un assist.

una sola volta in 12 trasferte di campionato contro la , a fronte di cinque pareggi e sei sconfitte. Quel successo, il 4-3 del 12 marzo 2023, portò soprattutto la firma di : due gol e un assist. La Roma è una delle quattro squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Lazio , Bayern Monaco e Borussia Dortmund . Restare senza sconfitte dopo le prime 11 partite di Serie A sarebbe un’impresa riuscita ai giallorossi soltanto nel 2013-14 e nel 2003-04, quando le serie iniziali durarono rispettivamente 17 e 14 gare.

è una delle quattro squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei, insieme a , e . Restare senza sconfitte dopo le prime 11 partite di Serie A sarebbe un’impresa riuscita ai giallorossi soltanto nel 2013-14 e nel 2003-04, quando le serie iniziali durarono rispettivamente 17 e 14 gare. Mai così prolifica in partenza: per la prima volta nella propria storia in Serie A, la Roma ha segnato 28 reti nelle prime dieci giornate. L’ultima squadra a raggiungere almeno questa quota era stata l’ Atalanta di Gasperini nel 2019-20, arrivata a 30.

ha segnato 28 reti nelle prime dieci giornate. L’ultima squadra a raggiungere almeno questa quota era stata l’ di Gasperini nel 2019-20, arrivata a 30. Il Sassuolo deve fermare una sequenza di quattro sconfitte. Nella sua storia in Serie A ha perso almeno cinque incontri consecutivi soltanto una volta: tra gennaio e marzo 2014, quando i ko di fila furono sette.

deve fermare una sequenza di quattro sconfitte. Nella sua storia in Serie A ha perso almeno cinque incontri consecutivi soltanto una volta: tra gennaio e marzo 2014, quando i ko di fila furono sette. Il successo esterno manca al Sassuolo dal 2-1 sull’ Udinese del 15 febbraio. Da allora sono arrivati tre pareggi e otto sconfitte in 11 trasferte, con sei ko nelle sette più recenti.

dal 2-1 sull’ del 15 febbraio. Da allora sono arrivati tre pareggi e otto sconfitte in 11 trasferte, con sei ko nelle sette più recenti. Allarme difesa per il Sassuolo : mai prima d’ora aveva subito 26 gol nelle prime dieci gare di un campionato di Serie A. Negli ultimi trent’anni soltanto il Chievo 2018-19 aveva incassato altrettante reti nello stesso tratto iniziale, chiudendo poi la stagione con la retrocessione.

: mai prima d’ora aveva subito 26 gol nelle prime dieci gare di un campionato di Serie A. Negli ultimi trent’anni soltanto il 2018-19 aveva incassato altrettante reti nello stesso tratto iniziale, chiudendo poi la stagione con la retrocessione. Il 2026 di Malen viaggia a ritmi europei: con 22 gol è il miglior realizzatore dell’anno solare nei cinque principali campionati, davanti a Raphinha e Kane , entrambi a 21. È inoltre l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra sia in casa, con dieci reti, sia in trasferta, con dodici.

viaggia a ritmi europei: con 22 gol è il miglior realizzatore dell’anno solare nei cinque principali campionati, davanti a e , entrambi a 21. È inoltre l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra sia in casa, con dieci reti, sia in trasferta, con dodici. Dopo aver colpito contro Cagliari e Udinese , Mora de Carvalho cerca la prima serie di tre presenze consecutive a segno in campionato tra Porto e Roma . Tra i giocatori con almeno tre reti in questa Serie A, soltanto Mbangula , con 130 minuti, ha giocato meno dei suoi 333.

e , cerca la prima serie di tre presenze consecutive a segno in campionato tra e . Tra i giocatori con almeno tre reti in questa Serie A, soltanto , con 130 minuti, ha giocato meno dei suoi 333. La doppietta alla Fiorentina rilancia Laurienté, che non segna in due presenze consecutive in Serie A dall’aprile 2024. Contro la Roma ha già prodotto due gol e due assist: soltanto contro il Milan, con sei partecipazioni, ha fatto meglio; a quota quattro figurano anche Udinese e Hellas Verona.

Le statistiche stagionali di Roma e Sassuolo

La Roma costruisce il proprio vantaggio soprattutto sulla produzione offensiva: 2,8 gol a partita contro gli 1,6 del Sassuolo, con 63 tiri nello specchio a fronte di 48. I giallorossi mantengono più a lungo il pallone, 55,9% di possesso contro 47,5%, e hanno distribuito 20 assist contro nove. Gli ospiti vantano però una precisione nei passaggi superiore, 87% contro 85,11%, e una percentuale di tiri nello specchio più alta: 50,53% contro 46,32%. Il divario più netto resta dietro: dieci gol subiti dai capitolini, 26 dagli emiliani, che concedono 2,6 reti per incontro. Anche il rendimento fuori casa pesa sul pronostico: il Sassuolo ha raccolto un punto in cinque trasferte, mentre la Roma ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle cinque gare interne.

Tra i singoli, Malen guida i marcatori della Roma con otto reti; seguono Pisilli, Mora de Carvalho e Soulé a tre, quindi Balerdi, Koné e Lulli a due. A quota uno figurano Castro, Cristante, Ghilardi, Hermoso e Ndicka. Il miglior assistman è Dybala con quattro, davanti a Soulé e França Lima con tre. Nel Sassuolo il capocannoniere è Adžić, a tre gol; seguono Berardi, Esposito, Laurienté e Odenthal a due, mentre Bowie, Doig, Thorstvedt e Volpato ne hanno segnato uno. Gli assist sono guidati da Bakola e Matić, entrambi a due. Sul piano disciplinare, nella Roma il massimo è di due ammonizioni, condiviso da Cristante, Hermoso, Koné, Pisilli, Soulé e de Roon; l’unico espulso è stato Malen. Nel Sassuolo Berardi conta tre gialli e Thorstvedt l’unico rosso. Tra i portieri, Svilar ha mantenuto la porta inviolata tre volte e Gollini due; nessuna gara senza subire gol per Murić e Turati. Quest’ultimo ha però parato entrambi i rigori affrontati.

Statistica Roma Sassuolo Posizione in classifica 3ª 17ª Punti 24 8 Partite giocate 10 10 Vittorie 7 2 Pareggi 3 2 Sconfitte 0 6 Gol segnati 28 16 Gol subiti 10 26 Differenza reti +18 -10 Media gol segnati 2,8 1,6 Media gol subiti 1,0 2,6 Possesso palla medio 55,9% 47,5% Precisione nei passaggi 85,11% 87,00% Tiri nello specchio 63 48 Precisione al tiro 46,32% 50,53% Conversione dei tiri in gol 20,59% 16,84% Assist 20 9 Calci d’angolo 58 41 Pali e traverse colpiti 8 2 Falli commessi 112 97 Cartellini gialli 18 15 Cartellini rossi 1 1 Partite senza subire gol 5 0 Capocannoniere Malen: 8 Adžić: 3 Migliori assistman Dybala: 4 Bakola, Matić: 2 Massimo numero di ammonizioni individuali Cristante, Hermoso, Koné, Pisilli, Soulé, de Roon: 2 Berardi: 3 Giocatore con più espulsioni Malen: 1 Thorstvedt: 1 Porte inviolate dei portieri Svilar: 3; Gollini: 2 Murić: 0; Turati: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Roma-Sassuolo? Roma-Sassuolo, valida per l’11ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 20.45, ora italiana. Dove si gioca Roma-Sassuolo? Roma-Sassuolo si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Roma-Sassuolo? L’arbitro è Marco Di Bello, con Peretti e Scatragli come assistenti e Abisso come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Pezzuto, affiancato dall’AVAR Guida.