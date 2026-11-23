Ottava giornata di campionato con le giallorosse ancora imbattibili prima della sosta, classifica aggiornata ma senza scossoni in vetta

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Inarrestabile la corsa della Roma, fino a questa 8° giornata di Serie A Women Athora 2026/27 incominciata sotto il segno dell’impegno nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere – nel quale le capitane di ogni club sono scese in campo indossando la fascia speciale legata all’iniziativa “The life captain armband” di Serie A Women e Athora a sostegno di un impegno che unisce le società femminili e che le vede compatte, al di là di ogni considerazione, contro ogni forma di violenza e sopraffazione nei confronti delle donne in cui Paese in cui i femminicidi costituiscono una piaga sociale e culturale.

Roma vince senza portiere contro il Como Women

Dopo la vittoria contro il Como 1907, anche contro il Como Women le giallorosse si confermano in grado di superare ogni avversario. Ottavo successo in otto giornate per la Roma di Piovani, unica formazione a punteggio pieno e sempre più candidata a diventare campione d’inverno a questo punto. L’avvio è dinamico e le comasche non sembrano affatto arrendevoli contro le ragazze ma al 30’ sono proprio le ospiti a sbloccare il parziale. Ottey-van Dooren in profondità e destro vincente di Thogersen dopo una deviazione. Sospetto fallo di mano di Oladipo: si va avanti senza conseguenze dopo il check dell’arbitro.

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Nella ripresa si consuma l’evento clou quando a seguito di una uscita il direttore di gara decide, senza errori, di procedere all’espulsione di Baldi. Le lariane potrebbero approfittarne, però nel finale di gara a fare la differenza è Pilgrim”: la svizzera entra per Piemonte al 76’ e sei minuti più tardi sigla il 2-0 con un delizioso pallonetto su assist della solita Giugliano. Vince, tirando le somme, ancora la Roma di Piovani, che dopo la sosta prevista affronterà l’Inter nello scontro diretto.

Getty Images

Il posticipo alla Juventus

Il posticipo decreta la rivincita della Juventus Women, dopo un approccio non proprio brillante al campionato complice il cambio in panchina e il nuovo equilibrio da consolidare. La continuità è una conquista e, come tale, si è infatti concluso con la netta vittoria delle bianconere sul campo delle biancocelesti. Protagonista assoluta del match Sarriegi, che infatti è anche MPV, la quale sblocca il punteggio all’8′, raddoppia al 12′ e firma la tripletta personale al 72′. Completano il tabellino i gol di Pavan con una magia al 24′ e Khelifi all’83’. La Lazio reagisce, ma senza impattare il risultato finale che rende bene la resa: rete biancoceleste di Goldoni al 26’, valsa soltanto il momentaneo 1-3 per le ragazze di Grassadonia.

Punteggio finale 1-5 per le bianconere che in questa giornata di campionato, legata in maniera indissolubile alla lotta contro la violenza di genere, hanno deciso di mostrare i disegni raffiguranti le calciatrici delle bambine e dei bambini della community accompagnati alle grafiche social del matchday delle Juventus Women.

I risultati della 8° giornata di Serie A Women Athora 2026/27

Como Women-Roma 0-2

30’ Thogersen (R), 82’ Pilgrim (R)

30’ Thogersen (R), 82’ Pilgrim (R) Ternana Women-Inter 0-4

18’ Tomasevic (I), 43’ Cambiaghi (I), 49’ Glionna (I), 90’+3’ Raphino (I)

18’ Tomasevic (I), 43’ Cambiaghi (I), 49’ Glionna (I), 90’+3’ Raphino (I) Fiorentina-Como 1907 4-3

6’ Giacinti (C), 33’ Bonfantini (C), 40’ aut. Durante (C), 64’ Johansen (F), 53’ Omarsdottir (F), 74’ Hurtig (F), 90’+4’ rig. Wullaert (C)

6’ Giacinti (C), 33’ Bonfantini (C), 40’ aut. Durante (C), 64’ Johansen (F), 53’ Omarsdottir (F), 74’ Hurtig (F), 90’+4’ rig. Wullaert (C) Lazio-Juventus 1-5

8’ Sarriegi (J), 12’ Sarriegi (J), 24’ Pavan (J), 26’ Goldoni (L), 72’ Sarriegi (J), 83’ Khelifi (J)

8’ Sarriegi (J), 12’ Sarriegi (J), 24’ Pavan (J), 26’ Goldoni (L), 72’ Sarriegi (J), 83’ Khelifi (J) Parma-Napoli Women 2-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Milan-Sassuolo 3-2

(giocata sabato)

La classifica dopo l’8° giornata