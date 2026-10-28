Il terzogenito di Alessandra Mussolini è uno dei pilastri della nuova Lazio guidata dall'ex ct azzurro: terzino e difensore in ascesa, ha gli occhi puntati dei media internazionali

Se la Lazio presiede con merito quel posto in vetta alla classifica di Serie A, Rino Gattuso lo deve anche ai suoi terzini, Nuno Tavares e Romano Floriani Mussolini, classe 2003 capace di difendere un posto da titolare in una squadra competitiva ma che non vantava il medesimo credito di oggi. La squadra è capolista, per ora, con 25 punti su 27 disponibili dopo nove giornate di campionato forte di otto vittorie e un pareggio, che hanno proiettato la Lazio ai vertici e riscattato Gattuso come allenatore dopo l’esperienza travagliata sulla panchina azzurra. Ieri sera ha segnato il suo primo gol in Serie A nella goleada biancoceleste da 6-2 contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Non che una rete riassuma il tutto, per un giocatore dal cognome pesante e l’obbligo di misurarsi con quanto legato al passato della sua famiglia, alla dittatura e alla figura di Benito. Ma anche quel che deriva dall’essere figlio di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini, per ragioni assai differenti e che lo stesso Romano ha dovuto affrontare come ha spiegato. E già si vocifera dell’Inter…

Romano Floriani Mussolini e il peso del cognome

Al calcio, il terzogenito di Alessandra e di suo marito Mauro Floriani, è approdato con la naturalezza di chi incomincia a praticare i campetti romani durante gli anni scolastici per socializzare, apprendere le regole dello stare insieme che impartisce lo sport, al pari di tanti suoi coetanei. Accompagnata quest’indole dalla passione per il pallone, è cresciuta nel corso della giovinezza, della formazione fino al raggiungimento dell’obiettivo del primo contratto che – nel caso di Floriani Mussolini – è stato firmato con la Lazio di Claudio Lotito, presidente del club e di recente eletto senatore.

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Dalla società biancoceleste, del quale è tifoso, il giovanissimo giocatore che la stessa mamma ha assecondato ha proseguito accettando poi l’esperienza a Castellammare con la Juve Stabia. “Se il mio cognome incidesse sulla mia carriera sarebbe un dispiacere enorme. Cosa ci posso fare? Quello che conta è quello che faccio in campo. Ma devo dire che finora è stato così”. Il suo cognome è pesato e costituisce motivo di riflessione anche oggi. Ed è ovvio, evidente. “Il mio bisnonno Benito è stato un personaggio importantissimo per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato”, aveva dichiarato.

Il suo nome, che iniziò a circolare quando si distinse proprio durante un periodo in prestito in Serie B; di ritorno alla Lazio è ripartito dalla Cremonese dove si è fatto un bel bagaglio di conoscenze sul massimo campionato. Oggi è più noto per le sue prestazioni calcistiche che per le sue ascendenze familiari. “Ci sarà sempre un po’ di pregiudizio, ma il mio lavoro non c’entra nulla e non mi influenza”, ha chiarito in passato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’,

ANSA

Romano Floriani Mussolini all’epoca della Lazio

Il sogno della Nazionale

Un ragazzo che sogna la Nazionale, la maglia Azzurra con ambizione ma che ha frequentato la scuola bilingue come ha spiegato perché altrimenti avrebbe attirato più attenzione. Romano ha parlato spesso della madre Alessandra, laureata in Medicina ma prestata prima alla politica attiva e militante poi alla televisione. “Mia madre l’ha vissuta peggio. Da donna è più difficile. A lei è pesato di più, perché fa politica ed è molto esposta. Ma è da ammirare per come si difende”.

Sul suo futuro nella squadra stabiese, si è espresso Matteo Lovisa direttore sportivo della società che a RadioseiLazio, ha rivelato in quali condizioni si trova: “Avevamo puntato Mussolini già a Pescara e solo quest’anno siamo riusciti a prenderlo. Per forza e passo spicca rispetto agli altri. Credo abbia grandi prospettive. Migliora giorno dopo giorno da giugno e a marzo farà ancora meglio. Bisognerà capire che crescita e che margine di miglioramento avrà”.

La carriera del terzino della Lazio che piace all’Inter

Fino al 2016 alle giovanili della Roma, il giovane Mussolini si è trasferito in casa Lazio in quella stagione club in ci ha seguito la classica trafila con, poi, l’approdo in Primavera.

La svolta con il primo contratto firmato con la società di Claudio Lotito, che scatena poi esperienze centrali per il difensore, all’occorrenza anche esterno di centrocampo, in primis il prestito al Pescara nel 2023, il rientro a Roma, il prestito alla Juve Stabia e alla Cremonese.

La stagione entusiasmante con la Lazio avrebbe indotto anche l’Inter ad attivarsi e a studiare se l’operazione sarebbe possibile già a gennaio. Chissà se si riuscirà a trovare la quadra per il difensore che ad oggi potrebbe valore tra i 20 e i 25 milioni.

Il primo contratto di Floriani Mussolini

“Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Lazio e passare altri tre anni con la maglia della SS Lazio”, aveva scritto su Instagram, un ancora più giovane Romano accanto alle foto che lo ritraevano durante la firma del suo primo contratto con la Lazio.

Quando è approdato nel club, era parte di un gruppo di figli di dotati e carismatici come Etienne Tare, figlio di Igli, e Mattia Peruzzi, figlio di Angelo. L’interesse principale del giovane Floriani Mussolini, pronipote del Duce e tesserato di una società che ha maturato non poche problematiche con l’ala più politicizzata ed estrema della tifoseria laziale, si limita fino ad ora alla propria carriera calcistica. Scuola, calcio, lavoro sul campo e il sogno di una casacca importante, come quelle indossate da bambino nei video circolati in rete .