Il brasiliano è atteso oggi in Romagna: soggiornerà a Milano Marittima e avrà poco tempo per preparare il debutto con il Ravenna per il derby contro il Forlì

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È il giorno di Ronaldinho. Il brasiliano è atteso oggi, venerdì 13 novembre, in Romagna: ormai manca sempre meno al suo ritorno in campo con la maglia del Ravenna. A 46 anni, l’ex Milan e Barcellona è pronto a indossare nuovamente gli scarpini – questa volta in una partita ufficiale – per aiutare i compagni di squadra nel derby contro il Forlì di domenica 15 novembre. L’entusiasmo della piazza è altissimo, mentre sono stati definiti i dettagli del suo soggiorno e il programma delle prossime ore.

Ronaldinho oggi in Romagna: dove alloggerà prima del derby

L’arrivo di Ronaldinho è previsto attorno all’ora di pranzo. L’ex Pallone d’Oro soggiornerà al Bolina Suite & Spa di Milano Marittima, struttura scelta per ospitarlo durante la sua permanenza in Romagna. Il programma prevede tre notti in hotel, con partenza fissata per lunedì 16 novembre, il giorno successivo al derby.

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La sua presenza rappresenta un evento speciale per Ravenna, che si prepara ad accogliere uno dei campioni più amati della storia recente del calcio. L’attenzione sarà inevitabilmente rivolta anche ai suoi spostamenti e alle occasioni in cui potrà incontrare i tifosi.

Un allenamento individuale e poi la rifinitura con il Ravenna

Non ci sarà molto tempo per preparare il debutto. Dinho svolgerà venerdì pomeriggio un allenamento individuale a porte chiuse, una seduta pensata per consentirgli di avvicinarsi gradualmente all’appuntamento di domenica. Il momento più importante arriverà sabato 14 novembre, quando alle 11:00 è prevista la rifinitura della prima squadra allo stadio Bruno Benelli.

Sarà l’occasione per unirsi finalmente al gruppo e prendere confidenza con i nuovi compagni. I primi 15 minuti dell’allenamento saranno aperti ai giornalisti, mentre la parte restante della seduta si svolgerà a porte chiuse. Una preparazione decisamente diversa da quella abituale, considerando che il sudamericano avrà a disposizione pochissimo tempo prima della partita.

L’incontro con i compagni e il primo contatto con Mandorlini

Dunque, il primo vero incontro sul campo con i compagni avverrà soltanto alla vigilia del derby. La rifinitura di sabato sarà un passaggio importante anche per Andrea Mandorlini, chiamato a valutare le condizioni del brasiliano e il suo inserimento nella squadra. Il tempo a disposizione per le prove tattiche e per preparare concretamente il suo impiego contro il Forlì è davvero poco.

Ronaldinho titolare contro il Forlì? La decisione di Mandorlini

La domanda che accompagna l’attesa riguarda soprattutto la formazione: Ronaldinho partirà dal primo minuto oppure entrerà a partita in corso? Parliamo pur sempre di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, che torna a giocare a distanza di 11 anni dalla sua ultima partita ufficiale con la Fluminense.

Per intenderci: il derby Ravenna-Forlì di Serie C è diventato un evento globale, con dirette televisive non solo in Italia e Brasile ma anche in altri Paesi. Alla luce di ciò, tutto lascia pensare che Ronaldinho partirà titolare e resterà in campo fino a quando il fisico reggerà. Inoltre ha anche un obiettivo personale da raggiungere: toccare quota 300 gol in carriera.