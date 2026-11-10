Dalla condizione fisica al possibile impiego: tutti gli interrogativi sulla prima di Ronaldinho. Ma l'entusiasmo è alle stelle per il derby di domenica al Benelli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il countdown è scattato. L’attesa è febbrile. Mancano cinque giorni al Ronaldinho day. Un Pallone d’Oro in Serie C, a 46 anni e 11 anni dopo la sua ultima gara ufficiale. Non è fantacalcio e neppure un capriccio. Ma l’ambizioso progetto del patron del Ravenna, Ignazio Cipriani, che intende portare il club romagnolo in Serie A. Di più, in Europa. Per il gran debutto del brasiliano è stata scelta una partita speciale, la più sentita dai tifosi: il derby contro il Forlì. Eppure permangono dubbi sull’operazione: come sta fisicamente Dinho? Quanti minuti ha nelle gambe? E come lo impiegherà Mandorlini, il cui obiettivo è solo conquistare i 3 punti?

Tutto pronto per il Ronaldinho day: quando è atteso a Ravenna

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre, quando alle 17:30 il Ravenna ospiterà il Forlì allo stadio Bruno Benelli in occasione della 14ª giornata del Girone B di Serie C. Per vedere Ronaldinho in città, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Secondo le ultime indiscrezioni, il brasiliano è atteso in Romagna venerdì, appena 48-72 ore prima del derby.

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Va detto: l’arrivo a ridosso della partita lascia poco tempo per prendere confidenza con l’ambiente e, soprattutto, con i nuovi compagni. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul programma della sua permanenza, sugli eventuali allenamenti aperti al pubblico e sulla struttura che lo ospiterà. Ma intanto il conto alla rovescia è partito.

Da Del Piero a Ravenna-Forlì: come sta Ronaldinho

Un primo indizio sulle condizioni di Ronaldinho è arrivato da Zurigo, dove nei giorni scorsi il brasiliano ha partecipato allo Zurich All-Star Game, una partita-esibizione contro la squadra capitanata da Alessandro Del Piero. Al Letzigrund, davanti a circa 24mila spettatori, Dinho ha regalato qualche giocata delle sue e ha trovato anche la via del gol su rigore, prima di uscire al 75’ tra gli applausi del pubblico.

Un segnale incoraggiante sì, ma da interpretare con estrema cautela. Un’esibizione tra vecchie glorie, con ritmi e intensità differenti, non può infatti essere paragonata a una partita di Serie C, fatta di contrasti, duelli e corse. Una battaglia, per intenderci. E i dubbi sulla reale condizione fisica dell’ex Milan e Barcellona non sono stati spazzati via.

Il dilemma di Mandorlini che insegue la vetta: come utilizzerà il brasiliano?

La Ronaldinho mania ha contagiato Ravenna, ma Andrea Mandorlini deve fare i conti con una classifica che non concede distrazioni. Dopo 13 giornate, i giallorossi occupano il secondo posto nel Girone B con 29 punti, sei in meno dello Spezia capolista, a quota 35. La rincorsa alla vetta è apertissima e ogni partita può fare la differenza. Non a caso, alla vigilia dell’ultima trasferta, il tecnico aveva liquidato così le domande sul brasiliano: “Non ne voglio ancora parlare, questo è il momento di pensare solo al Vado”.

Adesso, però, il momento di prendere in considerazione il nuovo numero 10 si avvicina. Mandorlini dovrà decidere se concedergli una maglia da titolare oppure inserirlo a gara in corso, individuando una collocazione che non stravolga gli equilibri. Ronaldinho non ha mai lavorato con il gruppo e non gioca una gara ufficiale dal 2015: pensare che possa reggere 90 minuti è (quasi) impossibile. Meglio un impiego graduale? La risposta spetta all’allenatore, chiamato al non facile compito di conciliare lo spettacolo con la necessità di conquistare i 3 punti.

Entusiasmo alle stelle: biglietti a ruba

La febbre per Ronaldinho si misura anche al botteghino. La vendita libera, partita lunedì 9 novembre, ha fatto registrare il tutto esaurito nei settori ordinari in appena 20 minuti. Secondo il Corriere Romagna, i tagliandi venduti erano già 5.200, con richieste arrivate persino dalla Svizzera.

Pensate: per la tribuna temporanea R10 sono stati previsti biglietti da 75 euro, che salgono a 150 con hospitality. Non mancano neppure le difficoltà per i tifosi del Forlì: l’accesso al settore ospiti è subordinato al possesso della Biancorossi Card, al costo di 10 euro, e il numero di posti disponibili rischia di lasciare fuori una parte dei sostenitori biancorossi.

La missione del patron Cipriani: portare il Ravenna in Europa

Altro che trovata pubblicitaria: Ronaldinho è parte di un progetto molto più ambizioso. Lo ha ribadito Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, in un’intervista al Resto del Carlino. “Il Ravenna deve arrivare in Serie A e, nel tempo, giocare in Europa”, ha dichiarato.

E l’ex Pallone d’Oro, nelle intenzioni del patron, non sarà soltanto l’attrazione di una domenica: “Ronaldinho non è solo una maglia per una sera. È il nostro ambasciatore nel mondo e un partner di lungo periodo del progetto”.