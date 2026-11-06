Il brasiliano incanta Zurigo con un gol su rigore, mentre Del Piero lascia il campo dopo un colpo di tacco. Si avvicina il debutto con il Ravenna: Mandorlini pensa ad altro

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Ronaldinho è già in forma campionato. Il fuoriclasse brasiliano è stato protagonista allo stadio Letzigrund di Zurigo, dove ha affrontato Alessandro Del Piero in una sfida tra vecchie glorie che ha regalato gol, spettacolo e qualche imprevisto. Il Pallone d’Oro 2005 ha strappato gli applausi del pubblico svizzero, mentre Pinturicchio è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Per Dinho, intanto, si avvicina il momento di tornare a giocare una partita ufficiale: il 15 novembre è atteso a Ravenna per il derby contro il Forlì. Ma Andrea Mandorlini preferisce non farsi distrarre dal suo arrivo.

Ronaldinho, gol e standing ovation contro Del Piero

Lo spettacolo delle vecchie glorie ha fatto tappa a Zurigo con il The Zurich All-Star Game, appuntamento che ha messo di fronte Ronaldinho & Friends e Del Piero & Friends. Al Letzigrund, gremito per l’occasione, le due selezioni hanno dato vita a una partita ricca di gol, conclusa con il successo per 5-4 della squadra brasiliana.

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A prendersi la scena è stato soprattutto Ronaldinho, ancora capace di accendere la fantasia del pubblico con la sua tecnica e il suo immancabile sorriso. Il momento più atteso è arrivato al 78’, quando l’ex stella di Barcellona e Milan ha trasformato un calcio di rigore, portando il risultato sul 4-3. Dagli altoparlanti è partita “Samba do Brasil” e il pubblico gli ha tributato una fragorosa standing ovation al momento della sostituzione.

Del Piero, tacco fatale: Pinturicchio ko col sorriso

Serata da ricordare anche per Del Piero, protagonista, però, di un episodio meno piacevole. L’ex capitano della Juventus è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver accusato un problema alla coscia durante un tentativo di passaggio di tacco. Un gesto tecnico, uno dei marchi di fabbrica di Pinturicchio, che questa volta non ha avuto l’esito sperato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, l’infortunio ha interrotto anzitempo la sua partita, ma Alex non ha perso il buonumore. Lasciando il terreno di gioco, l’ex numero 10 bianconero ha scherzato sulle proprie condizioni: “È quello che succede quando il corpo non è veloce come la mente”. Una battuta che ha strappato sorrisi, nonostante il piccolo contrattempo. Alla partita hanno preso parte – tra gli altri – Marchisio, che è andato anche in gol, Pazzini, Amauri, Di Natale, Diego Costa, e Quaresma.

Il brasiliano è pronto per il debutto con il Ravenna

Ronaldinho è atteso al debutto ufficiale con il Ravenna domenica 15 novembre alle 17:30, allo stadio Bruno Benelli, in occasione del derby di Serie C contro il Forlì. Una storia nata dall’iniziativa del presidente Ignazio Cipriani, legato da un rapporto di amicizia con l’ex campione, che ha voluto coinvolgerlo nel progetto giallorosso.

L’accordo è stato annunciato a giugno, con Dinho che ha anche acquisito una partecipazione nel club. Dopo la presentazione a Ravenna dello scorso agosto, il ritorno in campo del brasiliano, intenzionato a raggiungere quota 300 gol in carriera, è stato trasformato in un vero e proprio evento.

Ma Mandorlini snobba Ronaldinho

L’entusiasmo per l’arrivo di Ronaldinho non sembra però distrarre Andrea Mandorlini, almeno per il momento. Alla vigilia della trasferta contro il Vado, l’allenatore del Ravenna, che occupa la seconda posizione nel Girone B di Serie C, ha preferito concentrarsi esclusivamente sul prossimo impegno di campionato.

Interpellato sul conto del brasiliano e sul derby con il Forlì, il tecnico ha tagliato corto: “Non stiamo parlando di Ronaldinho, al contrario di quanto sta invece accadendo in città. Quella partita si giocherà la prossima gara e quindi anche noi penseremo a Ravenna-Forlì dalla prossima settimana”.