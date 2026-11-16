Ronaldinho ha stregato Mandorlini: "Nelle idee è di un altro mondo, ho cambiato il Ravenna per lui"

Anche i tifosi del Forlì hanno applaudito il brasiliano, il tecnico ravennate entusiasta: " Dalle piccole cose ti rendi conto che certe cose le fa e le pensa solo lui"

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ne ha parlato tutto il mondo: lo show di Ronaldinho, che a 46 anni è sceso in campo per giocare in Ravenna-Forlì, ha occupato le pagine di tutti i giornali. C’è chi ne scrive con toni nostalgici e chi parla di colossale operazione di marketing ma tutti dedicano ampi spazi ai 45′ giocati dal brasiliano. Anche i tifosi del Forlì lo hanno applaudito: sono partiti alle 16 dallo stadio Morgagni con la carovana organizzata dalla pagina Facebook ‘E Nost Furlè’, per prendere posto nel settore ospiti del Benelli per poter dire ‘io c’ero’ per la partita contro l’ex campione del mondo ed ex Pallone d’Oro Ronaldinho. Avvistato sugli spalti anche qualche appassionato tedesco o inglese richiamato dalla presenza della stella carioca.

L’entusiasmo di Mandorlini

Ronaldinho non è passato dalla mixed zone allestita per l’occasione all’esterno del Benelli. Il brasiliano, dopo aver lasciato il campo all’intervallo, ha infatti abbandonato lo stadio senza concedersi ai giornalisti arrivati da tutto il mondo. A raccontare le emozioni e i retroscena del derby contro il Forlì ci hanno pensato Mandorlini, Vinicius e Donati, come si legge su Ravennaedintorni: «Si conclude al meglio una settimana particolare. Dobbiamo essere contenti di aver vissuto la partita di questo grande campione, lui era giustamente il protagonista – dice il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini -. È stata una serata bellissima con tanto entusiasmo e lo stadio pieno.

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Ringrazio la proprietà solo per aver pensato ad una cosa così». Come previsto, il Ravenna nel primo tempo si è adattato alle caratteristiche del Gaucho, che ha agito alle spalle di Rabbi in una sorta di inedito 3-5-1-1: «Abbiamo dovuto modificare qualcosa, ma potevamo comunque fare meglio concedendo meno. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto».

Il tecnico ravennate ha ancora negli occhi le magie di Dinho: «Ha fatto qualche giocata da grande campione. Nonostante i 46 anni si vede che nelle idee è di un altro mondo. L’aggancio che ha fatto in rifinitura non mi riesce in 100 vite… Come si vedeva nel riscaldamento, Ronaldinho non utilizza il piattone, ha solo l’esterno. Dalle piccole cose ti rendi conto che certe cose le fa e le pensa solo lui. Un bis? Siamo orgogliosi e contenti di questa partita. Se ne vorrà fare un altro ben venga, noi siamo qua. È un ragazzo fantastico che abbiamo potuto apprezzare in questo poco tempo con noi. Cosa è mancato nella serata di oggi? Niente, solo il gol di Ronaldinho».

Vinicius e Donati incantati da Dinho

Dalla sala stampa è passato anche Vinicius, connazionale dell’ex Milan e Barcellona, autore dell’ennesima ottima prestazione stagionale: «Ho vissuto un sogno che molti vorrebbero vivere. In questi giorni mi sono arrivati tanti messaggi dal Brasile anche da persone che non sentivo da molto tempo. Cosa mi ha detto Dinho prima della partita? Di divertirmi. È una persona molto umile, fuori dal campo ci ha trasmesso fiducia, mentre dentro l’ho visto benissimo fisicamente e ovviamente non ha perso la magia».

L’uomo del match è stato senza dubbio Donati, che con un tiro dai 25 metri ha sbloccato una partita fino a quel momento non semplice: «Continuo a giocare per emozioni come queste, mi ha ricordato un mio gol in Champions League con la maglia del Leverkusen». I gol sarebbero potuti essere persino due, ma Martelli ha respinto: «Dinho ha visto il mio inserimento e me l’ha messa in testa. Questa è la differenza tra i campioni e i campioncini».