Pienone allo Stadio Benelli per Spettacolo e attesa per l’evento mediatico. La mesta parabola di un fuoriclasse assoluto

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

Dal D-day al Dinho-day. E’ arrivato il giorno. Ronaldinho è in Italia e domani tornerà in campo giocando dal primo minuto. Non è una notizia di 18 anni fa, quando il “Gaucho” debuttò danzando sull’erba di San Siro. Non è un refuso telematico e non c’entra Milano. C’entra un’altra città delle meraviglie, Ravenna, dove hanno dimora la Tomba del Sommo Poeta Dante Alighieri e ben otto Monumenti patrimonio dell’Unesco. Da oggi il patrimonio si arricchisce di un altro monumento, quello di Ronaldo de Assis Moreira, detto Ronaldinho. Debutta domani in Ravenna-Forlì. A 46 anni. Il 15 novembre 2026 è il Dinho-Day e il mondo del calcio si sta già preparando. Una comune partita di Serie C, con il fascino crepuscolare e romantico della bella e genuina provincia italiana, diventa un evento mondiale. Potere della lirica ma soprattutto dei media. E di un genio del calcio che ha deciso di vivere la sua seconda giovinezza nella città dei Monumenti.

Febbre a 90…euro

Venghino, signori venghino. Più gente entra, più biglietti si vendono. Lo strillo dei mercanti in fiera di scolastica memoria rimbomba allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna. Un impianto multifunzionale, moderno, costruito a modo, che però tante persone non le ha mai viste. Si punta al sold-out, che non è ancora assicurato, ma di certo lo stadio sarà pieno come un uovo. I posti totali sono 6.500, ma il marketing è uno squalo che azzanna proprio quando vede il sangue. E così è nata dal nulla una nuova Tribuna scoperta denominata R10, di 1800 posti che si pagano a peso d’oro: 90 euro. Ma c’è anche il servizio hospitality alla modica cifra di 150 euro. Certo, una bella ospitalità.

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Cam e telecamere

La partita sarà trasmessa su Sky domani alle 17.30, ma avrà anche un insert d’occasione ovvero la “Ronaldinho cam” una mini telecamera che il campione brasiliano indosserà per l’intera gara, compreso il riscaldamento. Uno spettacolo nello spettacolo. Una iniziativa di Sky Sport per offrire a tutti il punto di vista di Ronaldinho. Magari molto eccentrico, ma certamente per una volta più interessante della Ref-Cam. Perché su una sola cosa non c’è dubbio: Ronaldinho sarà in campo dall’inizio e chissà forse arriverà anche alla fine. Il tecnico del Ravenna Andrea Mandorlini non lascia dubbi: “Giocherà titolare, è pronto, sa cosa deve fare e non stravolgeremo il nostro assetto tattico”. Anche perché a stravolgere Ravenna ci ha già pensato Dinho.

Il nuovo derby e il sogno del Gaucho

Non è solo una operazione commerciale, o almeno dietro tutta l’impalcatura mediatica c’è anche del romanticismo. Il sogno del gol numero 300 tra i professionisti. Ronaldinho lo confessa candidamente alla Gazzetta dello sport: “Sono felice di tornare in campo e voglio far felice la gente di Ravenna. Ho accettato per l’amicizia col presidente. Ho vinto tutto in carriera ma questa nuova esperienza è la più speciale. Spero di trascorrere una bellissima giornata insieme ai tifosi e ai miei amici. Ho segnato il mio primo gol in Italia nel derby. Domani gioco un altro derby, chissà…Tornare a giocare a 46 anni il mio dribbling più bello”. Da Milan-Inter a Ravenna-Forlì il passo è grande come un sogno.

La DeLorean di Buffalo Bill

“Ehi Doc, stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean!?”. Domani Ronaldinho proverà a saltare sulla macchina del tempo del Dottor Brown e come Marty McFly capirà se quei “bastardi” potranno correre a 90 miglia orarie. Di certo corre la fantasia di un fuoriclasse assoluto che 30 anni giocò la sua prima partita da professionista col Gremio e che 11 anni fa ha segnato il suo ultimo gol col Fluminense. In mezzo c’è stata la leggenda: scudetti, Champions League, Coppa Libertadores, Pallone d’Oro e un romanzo che mette i brividi. Quelli che torneranno domani durante il Dinho-Day. E’ tutto pronto per quello che gli americani chiamano “come back of the year”. Il Ritorno al Futuro dell’ultimo Buffalo Bill, alla ricerca del suo numero più spericolato: il gol numero 300. Nella città dei monumenti, una leggenda rincorre l’ultimo sogno. Anche a costo di diventare il Monumento di se stesso.