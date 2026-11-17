La divisa indossata e autografata è già un pezzo da collezione venduto a oltre 2700 euro, mentre non si escludono nuove presenze con la maglia dei romagnoli

Ci sono campioni che riescono a sorprendere anche quando tutto sembra già scritto. Ronaldinho è uno di questi. A 46 anni, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di riassaporare l’emozione di una partita ufficiale, tornando protagonista con la maglia del Ravenna a oltre undici anni dalla sua ultima apparizione agonistica. Un evento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo e che ha trasformato una semplice divisa da gioco in un cimelio dal valore potenzialmente enorme.

Ronaldinho, la dieci del Ravenna all’asta

La maglia numero 10 indossata dal Gaucho nel suo debutto con il club romagnolo, naturalmente autografata, è stata infatti messa all’asta dalla società attraverso una piattaforma specializzata nella vendita di memorabilia sportive. La base di partenza è già significativa: circa 17mila real brasiliani, equivalenti a oltre 2.700 euro. Ma con diversi giorni ancora a disposizione per partecipare e rilanciare, la cifra potrebbe crescere sensibilmente. Del resto, non si tratta soltanto di una casacca da collezione, ma del simbolo di una giornata destinata a rimanere nella storia del Ravenna.

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Undici anni dopo, Ronaldinho torna protagonista

L’ultima partita ufficiale di Ronaldinho risaliva al 26 settembre 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense nella vittoria per 2-0 contro il Goiás. Da allora erano trascorsi più di dieci anni. La sfida contro il Forlì ha segnato la fine di questa lunga attesa. Ronaldinho è rimasto in campo per un intero tempo, partecipando al successo per 2-0 del Ravenna e dimostrando di non aver perso completamente il feeling con il pallone. Il suo contributo non si è limitato alla dimensione simbolica: il brasiliano ha preso parte anche all’azione che ha portato al vantaggio della formazione romagnola, regalando ai tifosi un assaggio della tecnica e della fantasia che lo avevano reso celebre in tutto il mondo.

Ronaldinho, una carriera leggendaria

Un ritorno che ha inevitabilmente riportato alla memoria le magie del passato, quando il numero 10 incantava con le maglie di Barcellona, Milan e della nazionale brasiliana. Palloni trattati con una naturalezza fuori dal comune, giocate imprevedibili e un sorriso diventato il suo marchio di fabbrica: caratteristiche che hanno accompagnato una carriera straordinaria, culminata con la conquista del Pallone d’Oro nel 2005.

Il fratello-agente: «Non sarà la sua unica partita»

A spiegare il significato di questo ritorno è stato anche Roberto de Assis Moreira, fratello e agente dell’ex campione brasiliano. In un’intervista concessa a ‘La Stampa’, ha raccontato di aver sempre creduto nella possibilità di rivedere Ronaldinho in campo, nonostante il lungo periodo trascorso lontano dalle competizioni ufficiali. «Non poteva finire così la carriera di uno dei giocatori più forti di sempre», ha spiegato, sottolineando come persino lui, con il passare degli anni, avesse iniziato a dubitare che quel momento potesse davvero arrivare. «Una sola cosa mi ha stupito: il fatto che abbia aspettato così tanto. Ha 46 anni e non sono pochi. Ma lui è unico e lo ha dimostrato ancora una volta».

Dinho, il futuro tutto da scrivere

E il futuro potrebbe riservare altre sorprese. Secondo il fratello-agente, infatti, quella contro il Forlì non dovrebbe essere l’unica apparizione del brasiliano con la maglia del Ravenna. L’ipotesi di rivederlo ancora sul terreno di gioco è tutt’altro che remota, anche perché lo stesso Ronaldinho, al termine della partita, ha lasciato aperta la porta a un nuovo appuntamento: «Se il presidente mi chiama, torno».

Roberto de Assis ha inoltre anticipato un possibile progetto per celebrare definitivamente la carriera del fratello. Non una singola partita d’addio, ma una serie di appuntamenti organizzati in diverse parti del mondo, dal Brasile all’Europa, passando per l’Asia. Un tour internazionale per permettere ai tifosi di salutare ancora una volta uno dei più grandi interpreti del calcio degli ultimi decenni.

Il progetto Ravenna

Dietro l’operazione Ronaldinho, però, non c’è soltanto la volontà di regalare uno spettacolo ai tifosi. L’ingresso del brasiliano nella compagine societaria del Ravenna, avvenuto lo scorso giugno come socio di minoranza, rappresenta una componente di un progetto più ampio, promosso dal presidente Ignazio Cipriani. L’obiettivo è dare al club romagnolo una dimensione internazionale, aumentando la visibilità del marchio, attirando nuovi investimenti e sviluppando opportunità commerciali. Il ritorno in campo di una leggenda come Ronaldinho si inserisce perfettamente in questa strategia, capace di unire promozione sportiva, comunicazione e marketing.