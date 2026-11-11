Il ritorno in campo del brasiliano trasforma il derby con il Forlì in un evento internazionale: il Benelli sogna un primato storico, ma la Curva Nord mette in guardia i curiosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ronaldinho non è ancora sceso in campo, ma a Ravenna ha già lasciato il segno. L’arrivo del fuoriclasse brasiliano per il derby contro il Forlì del 15 novembre sta trasformando una partita di Serie C in un evento internazionale, con biglietti polverizzati, televisioni straniere interessate e un incasso che si candida a entrare nella storia del club. Non tutti, però, guardano con lo stesso entusiasmo all’invasione di curiosi e ‘occasionali’ attesa allo stadio Bruno Benelli. La Curva Nord ha fatto sentire la propria voce, mettendo in chiaro quali comportamenti non saranno tollerati.

Ronaldinho trascina il Ravenna: il record con la Juventus nel mirino

Il primo risultato Ronaldinho lo ha già ottenuto senza bisogno di toccare il pallone. La sua presenza ha fatto decollare la vendita dei biglietti per il derby con il Forlì, tanto da spingere il Ravenna ad allestire una tribuna supplementare, battezzata R10 in onore del brasiliano. Il Benelli arriverà così a una capienza di circa 6.500 spettatori, con un incasso stimato vicino ai 250mila euro.

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Una cifra che rischia di mettere in discussione il primato stabilito nel 1998, quando la partita di Coppa Italia contro la Juventus richiamò 11.518 paganti e fruttò circa 259mila euro attualizzati. Allora in campo c’erano i bianconeri di Del Piero, oggi il protagonista è un Pallone d’Oro che torna a giocare a 46 anni.

Il Brasile si mobilita per il ritorno del Gaucho: diretta in televisione

L’eco dell’operazione ha superato da tempo i confini italiani. In Brasile l’appuntamento del 15 novembre è seguito con grande interesse e la televisione RedeTV! ha annunciato la trasmissione della partita, che sarà disponibile anche attraverso il proprio canale YouTube.

Per il pubblico verdeoro è l’occasione per rivedere in campo uno dei calciatori più amati della propria storia. Dinho non disputa una partita ufficiale dal 2015, quando vestiva la maglia della Fluminense. Undici anni dopo, il ritorno avverrà nella Serie C italiana con il Ravenna, club nel quale il campione ha anche assunto un ruolo societario.

La Curva Nord avvisa i tifosi di Ronaldinho: “Tolleranza zero”

L’entusiasmo per l’arrivo dell’ex Milan e Barcellona non deve però mettere in secondo piano l’identità del Ravenna. È questo il messaggio lanciato dalla Curva Nord attraverso un comunicato diffuso a tre giorni dal derby. Il timore è che al Benelli possano arrivare molti curiosi, attratti esclusivamente dalla possibilità di vedere Ronaldinho, senza alcun legame con i colori giallorossi.

Da qui lìavvertimento: “Tolleranza zero per chiunque manchi di rispetto alla nostra storia e alla nostra identità, esibendo colori o materiale riconducibile ad altri club”. La presa di posizione si chiude con una frase inequivocabile: “A Ravenna solo Ravenna”. Del resto, si gioca pur sempre un derby molto sentito da quelle parti.